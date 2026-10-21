Росія звільнила колишнього американського вчителя, який перебував під вартою з 2022 року

У середу Росія звільнила колишнього американського вчителя Стівена Габбарда, який понад чотири роки перебував під вартою за звинуваченням у тому, що він був найманим бойовиком українських військових.

Уряд США визнав 74-річного Габбарда незаконно затриманим. Російські війська заарештували його у 2022 році в тоді окупованому українському місті Ізюмі на сході країни. Габбарда засудили майже до семи років позбавлення волі.

Його звільнення відбулося на тлі переговорів, які спеціальний посланець США Стів Віткофф провів у середу в Санкт-Петербурзі з президентом Росії Путіним.

Віткофф подякував Путіну та похвалив його за гуманність.

"Президент передає йому свою подяку. Уся наша країна висловлює вдячність за звільнення Стівена Габбарда. Завдяки вам він повертається додому до своєї родини", — сказав Віткофф Путіну.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що розмовляв із Путіним і попросив його звільнити Габбарда.

У дописі, опублікованому в середу на платформі Truth Social, Трамп заявив, що Сполучені Штати нічого не передавали Росії в обмін на звільнення Габбарда. Він також зазначив, що Габбарда мали звільнити вже давно.

"Ласкаво просимо додому, Стівене! Чудово, що ти повернувся", — написав Трамп.

Родина Габбарда заявила, що "переповнена радістю та глибоко вдячна за те, що Стівен на волі", — йдеться в заяві, оприлюдненій його адвокатами.

"Ми дякуємо президенту Трампу, спеціальному посланцю Стіву Віткоффу та команді з питань заручників за те, що допомогли повернути його додому, — заявила родина. — Ми просимо поважати наше приватне життя, поки Стівен відновлюється та возз’єднується з людьми, які його люблять".