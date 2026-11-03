Мерц: В перемовинах в Абу-Дабі Росія має показати серйозність намірів щодо припинення вогню

Росія має показати серйозність своїх намірів щодо припинення вогню та укладення мирної угоди з Україною під час переговорів в Абу-Дабі наступного тижня, сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 3 листопада.

"Важливо, щоб Росія нарешті перейшла до серйозних переговорів про припинення вогню та подальше укладення мирної угоди. Поки що ми цього не бачимо, але ця зустріч - як і багато інших - свідчить про те, що ми докладаємо зусиль на всіх рівнях, аби покласти край цій війні", - сказав Мерц під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Зеленський заявив, очікує на відновлення формату тристоронніх зустрічей України, США і Росії 10-11 листопада "на рівні команд".

"Ми розраховуємо, що робота в такому форматі та інші наші дипломатичні кроки відкриють шлях до тристороннього формату на рівні лідерів. Саме такий формат – саме на рівні лідерів – може вирішити ключові питання, щоб досягти довготривалого миру й гарантованої безпеки", - сказав український президент і додав: "Ми готові до дипломатичних кроків, до миру, до діалогу. Але - і я знову на цьому наголошую - необхідні гарантії безпеки".

Раніше 2 листопада спецпредставник Білого дому Стів Віткофф у мережі Х написав, що "10-11 листопада в Абу-Дабі США виступатимуть посередниками на переговорах робочого рівня між Україною та Росією, сприяючи реалізації завдання президента Трампа щодо припинення війни". "Обговорення зосередяться на питаннях повоєнної безпеки, деескалації, гуманітарних заходах, а також подальших кроках на шляху до миру", - додав Віткофф. - Ми прагнемо розвинути прогрес, досягнутий у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, задля укладення всеосяжної та довготривалої мирної угоди, яка забезпечить надійну безпеку для прийдешніх поколінь".

Мерц та Зеленський також вкотре підкреслили необхідність участі Європи у процесі перемовин.

Наприкінці жовтня у відповідь на запитання Голосу Америки про те, чи підтримує адміністрація Дональда Трампа залученість європейців, у Білому домі заявили: "Офіційні особи ЄС вже беруть участь у переговорах, включаючи нещодавню зустріч в Маямі".

Говорячи про можливу телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним, Зеленський сказав: "Ми розуміємо цю гру - вона безперспективна. Це буде дуже офіційна, суха розмова по телефону, де я буду слухати в черговий раз історичну лекцію від лідера Російської Федерації, а не реальні кроки, як дійсно закінчити війну".

Український президент також нагадав про заплановаму зустріч у Брюсселі 4 листопада між представниками США, ЄС, Великої Британії, України і НАТО, де "будуть говорити про пакети відновлення, про гарантії безпеки".

Як зазначав Віткофф у своєму дописі, на зустрічі будуть говорити про "безпекові гарантії для України, архітектуру повоєнної безпеки в Європі та економічні можливості для підтримки відбудови України".