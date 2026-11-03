Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Мін'юст США вперше в історії відправив своїх спостерігачів за виборами в усі штати

Ілюстративне фото. Виборча дільниця у Маямі Біч, Флорида, 3 листопада 2026
Ілюстративне фото. Виборча дільниця у Маямі Біч, Флорида, 3 листопада 2026

Міністерство юстиції США вперше відправило до усіх 50 американських штатів понад тисячу своїх спостерігачів за виборами.

У повідомленні Мін'юсту зазначено, що відомство направляло спостерігачів за виборами на підтримку цієї місії з моменту прийняття Закону про виборчі права в 1965 році, однак цього року представники Мін'юсту вперше будуть у всіх штатах. До прикладу, під час проміжних виборів у 2022 році представники відомства працювали у 24 штатах.

Протягом дня виборів вони підтримуватимуть зв’язок із державними та місцевими виборчими посадовими особами.

Помічниця генерального прокурора Гарміт К. Діллон з відділу громадянських прав Департаменту юстиції назвала це "найбільшою роботою з моніторингу в історії Міністерства юстиції", й підкреслила, що так відомство "домагається прозорості виборів наполегливим та недискримінаційним шляхом".

Спостерігачі за виборами перевірятимуть дотримання федеральних законів про виборчі права, серед іншого, законів щодо рівного доступу до голосування для людей з інвалідністю та щодо заборони залякування та придушення голосів виборців на основі раси, національного походження чи релігії.

Джеррімендерінг: як партії в США змінюють межі виборчих округів, щоб отримати перевагу на виборах
Embed
Джеррімендерінг: як партії в США змінюють межі виборчих округів, щоб отримати перевагу на виборах
by Голос Америки Українською

No media source currently available

0:00 0:01:45 0:00
Direct link
This item is part of
XS
SM
MD
LG