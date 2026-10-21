Українці та росіяни погодились на тристоронню зустріч робочого рівня - посадовець США про результати перемовин в Норвегії та РФ

Позитивний і конструктивний дух перемовин в Норвегії та Росії відзначили в уряді США.

Спецпосланець Білого дому Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели перемовини з президентом Росії Путіним 21 жовтня, після зустрічі з Україною та європейськими партнерами в Норвегії напередодні. Віткофф був присутнім на перемовинах особисто, а Кушнер підключався телефоном.

"Хоча залишається важлива робота, обговорення в Осло та Санкт-Петербурзі відображають позитивний та конструктивний дух, потужну співпрацю між сторонами та спільну рішучість досягти всеосяжного та тривалого миру", - заявив посадовець США на запит Голосу Америки.

На зустрічі у Кремлі американські посланці запропонували провести тристоронню зустріч на робочому рівні між США, Росією та Україною. "Це прийняли українці в Осло вчора і росіяни в Ст. Петербурзі сьогодні", - сказав посадовець США.

Серед питань, які обговорювались на зустрічі - повоєнний план "економіки та добробуту, європейська безпекова архітектура та плани майбутньої тристоронньої зустрічі", заявив урядовець США.

В ЄС очікують, що американська делегація поінформує учасників перемовин в Осло про зустрічі в Росії.

"Ключовими темами вчорашнього обговорення були територіальні питання, безпека та повоєнне процвітання; ми очікуємо, що після повернення американської делегації з Росії відбудеться обмін інформацією про підсумки візиту", — зазначила речниця ЄС Паула Піньо.

Під час зустрічі 21 жовтня американська делегація подякувала Путіну за звільнення Стівена Габбарда. "Стівен прямує назад до США сьогодні, до своєї родини. Президент Трамп поговорив з ним телефоном і повторив свій непохитний намір повернути додому всіх американців, несправедливо затриманих за кордоном", - сказав американський посадовець.

Напередодні цієї зустрічі Кремль оголосив про звільнення з російської тюрми Стівена Габбарда, колишнього американського шкільного вчителя, що перебував за ґратами у Росії понад 4 роки. Його засудили на 6 років за те, що він нібито брав участь у військових діях на боці України. Габбард звинувачення відкидав.



