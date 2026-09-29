Кохання пішло, але шлюб залишився – Сікорський про відносини Польщі і США

Загрозу російської гібридної агресії проти країн-членів НАТО активно обговорюють на світових форумах. Свої думки про здатність Альянсу захиститися, зміну трансатлантичних відносин та особливості стосунків США з Польщею та Румунією під час дискусії в Раді міжнародних відносин в Нью-Йорку висловили головні дипломати цих країн Радослав Сікорський та Оана-Сильвія Цою. Сікорський нагадав – Польщі не вперше доводиться протистояти Кремлю.

"Росія святкує свій день незалежності, який відзначає той момент, коли вони вигнали польські війська з Кремля в 1611. Ми воювали з Росією ще до народження США. І якщо вони на нас нападуть, ми не здамося", - запевняє дипломат.

Президент США Дональд Трамп раніше цього місяця заявив про "значний прогрес" у розташуванні нової постійної американської військової бази в Польщі. Нині Польща вже має американську базу, метою створення якої був захист Європи та США від іранських ракет малого радіусу дії та потенційної загрози іранських міжконтинентальних ракет. Також у березні Трамп пообіцяв надіслати до Польщі додаткові 5 тисяч американських військових. Ані створення нової бази, ані додаткові американські військові не можуть бути сприйняті Росією як загроза, каже Сікорський.

"Наразі ми маємо близько 7 тисяч американських військових на ротаційній основі. Це буде нова база, яка зможе розмістити одну додаткову бригаду. Але не можна завоювати Росію з однією бригадою. Ми хочемо таку присутність американських військових, яка зможе дати нам з одного боку впевненість, але водночас не буде загрозливою для Росії. І я сподіваюсь, що президент Трамп виконає обіцянку, яку він дав нашому президенту", - каже Сікорський.

Минулий рік для трансатлантичних відносин був непростий. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на економічному форумі в Давосі в лютому говорив про розрив у світовому порядку і початок нового.

Сікорський вважає, що зміни у трансатлантичних відносинах є радше позитивним зрушенням і лише підштовхують європейців посилити власну оборону та знайти нові світові партнерства.

"Президент Трамп надихнув та підштовхнув нас витрачати більше на оборону. Ми віддаємо йому належне. Завдяки президенту Трампу у нас є угода з Меркосур та скоро ми підпишемо угоду з Індією", - каже дипломат.

Оана Цою каже, що трансатлантичні відносини залишаються сильними, але значно змінюються.

"Багато людей мали ностальгію, яка визначала їхню позицію щодо того, що нічого не треба міняти. Була і інша група людей, які були налаштовані песимістично – все погано. Ми наразі в моменті - і я говорю це, серед іншого, виходячи з розмов, які я мала в Конгресі- коли є чітке розуміння, що трансатлантичні відносини є сильними, і це важливо для нашої як економіки, так і безпеки. Разом з тим ці відносини суттєво трансформуються. І частиною цієї трансформації є те, що США та Європа мають однакову стратегію диверсифікації торгових відносин та пошуку світових партнерів, але зовсім різну тактику, як цього досягнути". – каже дипломатка.

Сікорський нагадав, що США та Польща залишаються потужними політичними та економічними партнерами, і ці відносини є взаємовигідними.

"Ми купили американську зброю на понад 65 мільярдів доларів. Ми будуємо велику американську атомну станцію. Ми щойно підписали Меморандум про розуміння, який передбачає закупівлю ще кількох десятків модульних реакторів. Ми створюємо робочі місця у половині американських штатів. І це важливі економічні відносини...Тому навіть, якщо кохання пішло, шлюб лишається. У шлюбі можливі романи, але ми залишаємось у шлюбі. І його треба зберігати, тому що ми розважливі!"

" Між нами кохання ще є. Але чого ми прагнемо у цьому шлюбі – це можливість купити більшу хату ", - парує румунська колега Сікорського і нагадує про позитивні наслідки відносин між країнами для повсякденного життя самих громадян.

"Те, що відбувається у світі, те, що ми будуємо разом, безпосередньо допомагає досягти таких цілей, як зниження вартості життя, зниження тиску на родини та бізнеси", - каже Цою.

Більшість американців наразі позитивно ставляться до Європейського Союзу. Згідно з опитуванням Pew Research Center, проведеним навесні 2026 року, 59% американців мали позитивну думку про ЄС, тоді як 38% — негативну. Так само більшість американців досі підтримує НАТО.

Опитування Gallup, проведене в лютому 2026 року, показало, що майже половина американців хотіли б, аби зобов’язання США перед НАТО залишилися на поточному рівні. Майже третина висловились за їх посилення. Лише 7% підтримали повний вихід з Альянсу.