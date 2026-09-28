Папа Римський: Європі треба бути готовою "поступитись деякими позиціями" задля миру

Папа Римський закликав Європу до активнішої дипломатії, не приймати неминучість війни й наголосив на необхідності поступок задля миру. Про це Лев XIV заявив під час зустрічі на тему "До коріння Європи заради миру та єдності" у французькому Меці.

"Необхідно вести терпеливий діалог, виявляти сміливість у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага – миру", – сказав понтифік.

Понтифік застеріг Європу від переозброєння: "Пошук миру в Європі, як і в усьому світі, не слід плутати з наївною формою пацифізму".

"Ми також повинні остерігатися ілюзії, що переозброєння є вирішенням проблеми", - додав він.

У своїй промові Папа прямо не згадував Україну чи Росію, натомість говорив про війну у Європі - "нову безглузду бійню, яка щодня забирає незліченну кількість життів мирних жителів".

"Сприяння миру – це активна діяльність, – сказав він. – Сьогодні слід запитати себе, чи ми справді докладаємо "творчих зусиль" для сприяння всесвітньому миру, чи просто стараємося "зупинити кровотечу війни" та краще підготуватися до тих воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися".

Як повідомляв Голос Америки, напередодні Папа Римський закликав світ розробляти такі системи Штучного інтелекту, які зміцнюють мирні ініціативи, а не поглиблюють розкол у суспільствах.