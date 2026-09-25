Рютте: виробництво перехоплювачів зростає завдяки Трампу

Важливо продовжувати надавати Україні ракети-перекоплювачі, щоб відбивати удари Росії по цивільній інфраструктурі, житлових будинках тощо. І зростання виробництва таких ракет у США допоможе в цьому. Про це заявив генеральний секретар Марк Рютте в коментарі для CNN 25 вересня.

Він відзначив, що Сполучені Штати нарощують виробництво перехоплювачів, і висловив жаль, що можливості Європи виробляти ППО обмежені.

"Добра новина в тому, що виробництво цих перехоплювачів, завдяки президенту Трампу, в Сполучених Штатах зростає щодня. Завжди потрібен час на виробництво", - сказав Рютте.

Він додав: "Водночас, і це не погана новина, але більш нюансована новина - ми зробимо все, що можемо, щоб підтримати Україну і надати їй те, чого вона потребує. І йдеться не лише про системи Patriot, але і про інші системи протиповітряної оборони, що виробляються в Європі. Я б хотів, щоб обсяги були більшими ніж вони є зараз, адже у нас є певні обмеження, але багато що зараз вже завершує процес виробництва".

Сьогодні ж країни ЄС погодили умови надання 6,6 млрд євро в рамках Європейського фонду миру. З них 900 млн євро надійде на місію військової допомоги від Європи Україні, 1 млрд євро - на спільну закупівлю устаткування, а 4,7 млрд євро буде спрямовано на компенсації країнам-членам ЄС, повідомила в Х Кая Каллас, висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і безпеки.

"Це гарна новина для України і погана для Росії", - написала вона.

Раніше цього місяця на засіданні Міжнародної контактної групи з оборони України заступник очільника Пентагону Елбридж Колбі висловив підтримку закупівлям американської зброї для України і закликав європейських союзників готуватись підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Союзники "мають бути готові до тривалого конфлікту, і до того, що потреби України треба буде забезпечувати місяцями та роками наперед", заявив Колбі 8 вересня.

21 вересня Держдеп США поінформував Конгрес про можливий продаж для України обладнання та послуг для систем ППО на суму близько 2,68 мільярда доларів.

Продаж фінансуватиметься за рахунок поєднання внесків європейських партнерів та коштів програми США "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing - FMF), виділених за часів попередньої адміністрації, повідомило американське відомство.

Росія продовжує обстріли цивільної інфраструктури України. У вересні моніторингова місія ООН зафіксувала щонайменше 200 смертей цивільних, а також пошкодження "осель, лікарень, магазинів та робочих місць", повідомили в установі 25 вересня.