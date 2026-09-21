Держдеп схвалив потенційний продаж Україні засобів ППО на $2,7 млрд

Держдеп схвалив рішення про схвалення можливого продажу для України обладнання та послуг для модернізації систем ППО на суму близько 2,68 мільярда доларів.

У разі укладення угоди Україна фінансуватиме її за рахунок поєднання внесків європейських партнерів та коштів програми США "Іноземне військове фінансування" (Foreign Military Financing - FMF), виділених за часів попередньої адміністрації. Про це йдеться у повідомленні відомства до Конгресу.

Уряд України подав запит на придбання таких елементів військового обладнання (що не належать до категорії основних систем озброєння): ракет-аналогів (клонів) для систем С-300; ракет GAM-67; ракетних систем ППО зі збільшеною дальністю дії та лазерним наведенням; саморобних пускових установок (типу TEL 1.5); комплектів для модифікації мобільних пускових систем; радарів RPS 202 для виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам (БПЛА); причепів із підйомними щоглами, а також послуг із масштабної модернізації та технічного обслуговування; запасних частин, витратних матеріалів і комплектуючих, а також послуг із ремонту та повернення обладнання; програмного забезпечення; технічної документації; послуг із транспортування; інженерно-технічної та логістичної підтримки з боку уряду США та підрядників; а також інших супутніх елементів логістичного та програмного забезпечення.

Цей продаж сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка відіграє важливу роль у політичному та економічному розвитку Європи, додано у повідомленні Держдепу. Там також підкреслено, що Україна зможе без труднощів інтегрувати це обладнання та послуги до своїх збройних сил.

Рішення Держдепу є "дуже хорошим сигналом" і "гарним початком" посилення для протиповітряної оборони України, вважає експосол США в Україні Вільям Тейлор. В коментарі Українській Службі Голосу Америки він додав: "Звісно, питання полягає в тому, як швидко ця зброя - зокрема й засоби оборони - може надійти до України, щоб дозволити їй захиститися від російських атак із застосуванням балістичних ракет".

Росія регулярно атакуює українські міста і цивільну інфраструктуру, використовуючі усі види озброєння – ударні БпЛА, балістичні ракети, КАБами, РСЗВ. Україна ефективно перехоплює значну частину дронів і крилатих ракет, однак для збиття балістики ЗСУ бракує високоточних систем, зокрема, ракет PAC-2 і PAC-3 для американських систем Patriot, які значною мірою не мають альтернатив.