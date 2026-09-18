Німеччина отримала нові американські винищувачі F-35

Німеччина отримала від виробника у США свої перші винищувачі п'ятого покоління F-35.

Загалом 35 літаків F-35 Lightning II, що мають протирадарну технологію "стелс", разом із супутнім оснащенням, Берлін замовив після початку повтомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022. Сума угоди склала близько 10 мільярдів доларів.

Урочиста церемонія передачі перших винищувачів пройшла у Техасі на виробництві компанії Lockheed Martin за участі міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса.

Він назвав цей F-35 "найсучаснішим бойовим літаком у світі" та заявив, що його передача знаменує "початок нової ери для Військово-повітряних сил Німеччини".

"Він вирізняється технологіями малопомітності, тісною інтеграцією з іншими платформами та надзвичайно потужними сенсорними системами", - додав Пісторіус.

Вашингтон застосовував ці літаки в бойових діях проти Ірану, а компанія Lockheed повідомляє, що наразі у світі експлуатується понад 1350 винищувачів F-35.

Напередодні Держдеп США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу Саудівській Аравії 48 винищувачів F-35 та супутнього обладнання на 24,3 мільярда доларів для підтримки "політичної стабільності та економічного прогресу у регіоні Перської затоки".