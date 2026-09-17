Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США і Литва підписали меморандум про критичні мінерали

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підписують меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів, Вашингтон, 17 вересня 2026, Reuters
Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підписують меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів, Вашингтон, 17 вересня 2026, Reuters

США і Литва підписали меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів.

Державний секретар Марко Рубіо під час підписання документу заявив, що співпраця в цій галузі є критично важливою складовою як економічної, так і національної безпеки.

"Надійне постачання та переробка критично важливих мінералів є життєво необхідними для економіки XXI століття. Про це вже йшлося: це важливо як для економіки, так і для нашої оборони", - сказав Рубіо.

Він додав, що Литва є "світовим лідером у сфері фотоніки - справжньою "фотонічною державою", тому ретельна перевірка інвестицій, що забезпечує захист цієї галузі, є дуже позитивним кроком", а також що Вільнюс і Вашингтон разом визначать пріоритетні проєкти і протягом наступних пів року мобілізують державний і приватний сектори для їхнього фінансування.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підкреслив, що для уряду Литви після питань безпеки у військовій сфері це другий за важливістю пріоритет у зовнішній політиці - "реагування на виклики в галузі економіки та економічної безпеки, а також розбудова стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами - провідною світовою державою - задля створення стійких і надійних ланцюгів постачання".

Будріс додав, що це рішення було ухвалене після обговорень із представниками бізнесу, і литовська влада очікує, "що результатом цієї ініціативи стануть масштабні проєкти, які зміцнять безпеку та сприятимуть процвітанню" США і Литви.

Литовський мовник LRT зазначає, що хоча Литва не видобуває й не переробляє такі матеріали, країна могла б долучитися до процесів переробки та вторинної обробки.

Очікується, що ініціатива також створить сприятливіші умови для інтеграції литовських компаній у критично важливі технологічні та напівпровідникові ланцюги поставок, спираючись на усталені галузі фотоніки та лазерів країни, заявило міністерство закордонних справ Литви.

У лютому США за участі представників 54 країн світу, зокрема України, оголосили ініціативу зі співпраці у сфері видобутку та переробки критично важливих мінералів і рідкісноземельних металів.

За часів адміністрації Трампа американська корпорація фінансування міжнародного розвитку (DFC) інвестувала понад мільярд доларів у рамках нових угод із розвідки корисних копалин та зміцнила ланцюжки поставок критично важливих корисних копалин для Сполучених Штатів та їхніх союзників, йдеться в лютневому оголошенні Держдепартаменту США.
Зокрема, йдеться про 75 мільйонів доларів початкових інвестицій у критично важливі корисні копалини та стратегічні сектори в Україні, що привернуло додаткові 75 мільйонів доларів приватних інвестицій.

Такі речовини, як літій, кобальт, мідь і нікель, широко використовуються в оборонній, медичній та електронній галузях, і міжнародний ринок з їхнього виробництва і переробки значною мірою контролюється Китаєм.

This item is part of
XS
SM
MD
LG