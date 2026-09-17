США і Литва підписали меморандум про критичні мінерали

США і Литва підписали меморандум про взаєморозуміння щодо критично важливих мінералів.

Державний секретар Марко Рубіо під час підписання документу заявив, що співпраця в цій галузі є критично важливою складовою як економічної, так і національної безпеки.

"Надійне постачання та переробка критично важливих мінералів є життєво необхідними для економіки XXI століття. Про це вже йшлося: це важливо як для економіки, так і для нашої оборони", - сказав Рубіо.

Він додав, що Литва є "світовим лідером у сфері фотоніки - справжньою "фотонічною державою", тому ретельна перевірка інвестицій, що забезпечує захист цієї галузі, є дуже позитивним кроком", а також що Вільнюс і Вашингтон разом визначать пріоритетні проєкти і протягом наступних пів року мобілізують державний і приватний сектори для їхнього фінансування.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підкреслив, що для уряду Литви після питань безпеки у військовій сфері це другий за важливістю пріоритет у зовнішній політиці - "реагування на виклики в галузі економіки та економічної безпеки, а також розбудова стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами - провідною світовою державою - задля створення стійких і надійних ланцюгів постачання".

Будріс додав, що це рішення було ухвалене після обговорень із представниками бізнесу, і литовська влада очікує, "що результатом цієї ініціативи стануть масштабні проєкти, які зміцнять безпеку та сприятимуть процвітанню" США і Литви.

Литовський мовник LRT зазначає, що хоча Литва не видобуває й не переробляє такі матеріали, країна могла б долучитися до процесів переробки та вторинної обробки.

Очікується, що ініціатива також створить сприятливіші умови для інтеграції литовських компаній у критично важливі технологічні та напівпровідникові ланцюги поставок, спираючись на усталені галузі фотоніки та лазерів країни, заявило міністерство закордонних справ Литви.

У лютому США за участі представників 54 країн світу, зокрема України, оголосили ініціативу зі співпраці у сфері видобутку та переробки критично важливих мінералів і рідкісноземельних металів.

За часів адміністрації Трампа американська корпорація фінансування міжнародного розвитку (DFC) інвестувала понад мільярд доларів у рамках нових угод із розвідки корисних копалин та зміцнила ланцюжки поставок критично важливих корисних копалин для Сполучених Штатів та їхніх союзників, йдеться в лютневому оголошенні Держдепартаменту США.

Зокрема, йдеться про 75 мільйонів доларів початкових інвестицій у критично важливі корисні копалини та стратегічні сектори в Україні, що привернуло додаткові 75 мільйонів доларів приватних інвестицій.

Такі речовини, як літій, кобальт, мідь і нікель, широко використовуються в оборонній, медичній та електронній галузях, і міжнародний ринок з їхнього виробництва і переробки значною мірою контролюється Китаєм.