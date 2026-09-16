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США викрили агентів російських спецслужб, які планували вбивства та напади за межами РФ

Генеральний прокурор США Тодд Бланш
Генеральний прокурор США Тодд Бланш

Генпрокуратура США висунула звинувачення проти п'яти осіб у роботі на розвідувальні служби Російської Федерації для здійснення спостереження, вбивств, а також нападів на цивільну та військову інфраструктуру в європейських країнах, а також на об'єкти цивільної інфраструктури, пов'язані з Україною.

Обвинувачення оголошено громадянам РФ Юрію Храмєєву, його сину Кирилу Храмєєву, громадянам Куби Оемісу Дурруті, Яйделю Суаресу і громадянину Венесуели Анхелю Кастро. Всі обвинувачені залишаються в розшуку.

Як зазначено в обвинувальному висновку, підозрювані, серед іншого, платили особам у Сполучених Штатах та інших країнах за проведення спостереження та здійснення цілеспрямованих вбивств, а також замовляли вчинення терористичних актів на об'єкти, пов'язані з Україною.

"Ці обвинувачені, виглядає, діяли як члени глобальної мережі вбивств, яка досягала Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за наказом Кремля, – заявив помічник генерального прокурора з питань національної безпеки Джон А. Айзенберг. - Такі дії є грубим порушенням нашого суверенітету та загрозою нашій національній безпеці. Ми припинимо будь-які спроби іноземних розвідувальних служб вільно діяти в нашій великій країні та не заспокоїмося, доки вони та їхні посередники не зазнають найсуворіших наслідків, які може спричинити федеральний закон".

Принаймні з 2024 року особи, які працюють на розвідувальні служби Російської Федерації (RIS Network), організовували та здійснювали напади та вбивства по всьому світу, зокрема у Сполучених Штатах, йдеться в обвинувачувальному висновку Генпрокуратури.

"RIS Network є одним з підрозділів апарату Російської Федерації для здійснення нападів за межами РФ, в тому числі вбивств. Він зосереджений на російських дисидентах, а останнім часом – на країнах, які сприймаються як союзники України", - зазначено у документі.

Москва звинувачення відкидає. "Доки ми не почуємо та не побачимо жодних достовірних доказів та аргументів, заснованих на вагомих фактах, ми не вважаємо за потрібне коментувати ці повідомлення", – заявив журналістам у середу речник Кремля Дмитро Пєсков.

Росія і раніше заперечувала проведення таких змов на іноземній території, зокрема у Сполучених Штатах.

Всім п'ятьом висунуто звинувачення у змові з метою фінансування тероризму, що передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Юрію Храмєєву, Суаресу та Кастро також висунуто звинувачення в участі у змові з метою вчинення вбивства за наймом, що передбачає максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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