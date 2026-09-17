Генерал, директор програми ППО США "Золотий купол" розповів, що враховує досвід операцій СБУ

Операція Служби безпеки України "Павутина" спонукала США активніше інтегрувати штучний інтелект до систем протиповітряної оборони.

Директор програми ППО США "Золотий купол" генерал США Майкл Ґетлейн заявив, що врахував досвід операції "Павутина" в оцінці масштабу можливих загроз під час інтеграції рішень штучного інтелекту.

"Щодо масштабу загроз, з якими ми зіткнемося - ми бачимо це в Україні та з операції "Павутина", - сказав Глейтен, на конференції Військово-повітряних і космічних сил США 14 вересня.

В рамках операції "Павутина" наприкінці червня 2025 року Україні вдалося провести атаку дронів і знищити 41 літак стратегічної авіації РФ, згідно з повідомленнями України.

На основі досвіду України, каже Ґетлейн, оборона отримала здатність пристосовуватись до різного темпу операції. Він підтримав застосування штучного інтелекту та відповідних алгоритмів для визначення цілей і для допомоги в прийнятті рішень на полі бою, щоб надати кращу інформацію бійцю, яка дозволить йому приймати більш поінформовані і швидкі рішення.

"Якщо подивитися на те, як ми воювали. Людина дивилася в оптичний приціл і намагалася розгледіти, що це за об'єкт. Чи це літак? Чи це птах? Що то летить? Після того, як це рішення приймається, потрібно це передати іншій людині, - описав Гетлейн систему, коли рішення приймались без автоматизації. - Потім, можливо, передати бійцю, щоб він подивився на ціль і, можливо, поспілкуватись із іншим командувачем і сказати: "Чи можемо ми вистрілити по цій штуці? Ми на 50% певні, що це загроза". В цій ударній системі рішення приймаються зі швидкістю людини. ШІ дозволив нам прискорити процес прийняття рішень до швидкості машини".

Гейтлен зауважив, що штучний інтелект може забезпечити автоматизацію на рівні, що відповідає інтенсивності загрози.

"Людину можна задіяти у 100%. Потім загроза починає зростати і темп операції чи бою починає прискорюватись, і ми можемо більше і більше наближатись до автоматизації, коли командиру комфортно з тим, що відбувається, рішеннями, що приймаються.

"ШІ дуже добре розбирається у феноменології поза радаром і сенсорами, що сказати: "Без тіні сумніву, на вас летить крилата ракета і тут вона вдарить". Машини можуть зробити це за долю секунди, а людині може знадобитись хвилина чи дві, щоб пройти цей процес прийняття рішень", - додав генерал.

Програма "Золотий купол" - це ініціатива багаторівневої системи протиповітряної оборони США. Програма, яку оголосив президент США Дональд Трамп у січні 2025 року, має захистити всю територію Сполучених Штатів від атак з повітря, зокрема від загрози нападів з повітря. Ініціатива має фінансування обсягом 25 млрд доларів в бюджеті 2026 року.

Як повідомляв Голос Америки, в Пентагоні також активно вивчають український досвід використання дронів, зокрема дронів з фіксованим крилом, які застосовуються для далекобійних ударів.