Трамп заявив про "значний прогрес" у створенні американської військової бази у Польщі

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" у створенні бази американської армії в Польщі. Про це Трам повідомив у своєму дописі на платформі Truth Social.

"ЧУДОВІ НОВИНИ! Завдяки сміливому лідерству мого друга Кароля Навроцького, президента Польщі, досягається значний прогрес у створенні бази армії США в Польщі. Якщо це станеться, місце розташування буде оголошено дуже скоро", - написав президент.

Він додав, що це стане "історичним кроком для нашого Величного американо-польського альянсу".

Президент Польщі Кароль Навроцький подякував Трампу в мережі X, зазначивши, що Польща "готова продовжувати зусилля зі зміцнення нашої оборонної співпраці".

Він додав: "Можу запевнити вас, що польський уряд докладе всіх зусиль, аби забезпечити якнайкраще місце для бази армії США".

"Безпека Польщі — у надійних руках. Дякую!", - додав Навроцький і розмістив відео патрулювання країнсько-польсько-білоруського кордону.

3 червня міністр оборони Польщі повідомив, що запропонував керівнику Пентагона Піту Геґсету розмістити у Польщі нову постійну американську військову базу.

"Залученість США до безпеки Польщі не зменшується. Навпаки, вона може бути навіть більшою!", - написав польський урядовець в мережі Х.

У Польщі наразі дислокується близько 10 000 американських військовослужбовців на постійній та ротаційній основі. Наприкінці травня президент США Трамп оголосив, що направить до Польщі додаткові 5000 військових.

Раніше цього тижня США надали Польщі військову допомогу на суму 4 мільярди доларів. Країну також відвідала американська делегація, до складу якої входив заступник керівника Пентагону Елбрідж Колбі, щоб оглянути місця можливого розміщення бази.

Наприкінці липня Колбі заявив про початок перегляду присутності американських військ в Європі, який визначить кількість американських військ, а також військових активів на континенті.

Як раніше повідомляв Голос Америки, під час зустрічі з керівництвом НАТО в Брюсселі 27 серпня, заступник міністра війни США Елбрідж Колбі заявив, що Сполучені Штати очікують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Він також зауважив, що Європа відіграє провідну роль у підтримці України.

"Ми ведемо предметну розмову про те, як нам рухатися вперед разом у світі, де Європа, яка, очевидно, є дуже багатим континентом, може і бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Очевидно, що США залишаються відданими НАТО, залишаються пов'язаними з цим альянсом. І також Європа бере на себе провідну роль у підтримці України", - заявив посадовець.



