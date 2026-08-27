Президент Трамп: Росія не збирається атакувати територію НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін не буде атакувати територію НАТО на тлі нещодавніх повідомлень американських ЗМІ про те, що Москва може завдати удару по союзнику НАТО через підтримку Альянсом України.

"У мене була гарна розмова з ним, він не збирається атакувати територію НАТО", – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

На конкретне запитання, чи директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого неоголошеного візиту до Москви цього тижня попередив Путіна не атакувати територію НАТО, Трамп відповів: "Я не хочу це коментувати, але вони не збираються атакувати [територію НАТО]".

Президент не надав подробиць про переговори з Путіним щодо НАТО, хоча два лідери мали кілька телефонних розмов з моменту, коли Трамп приймав свого російського колегу на Алясці минулого серпня, намагаючись покласти край війні Росії з Україною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув ці повідомлення як «спотворення реальності». Він стверджує, що Росія наразі стикається з «дуже агресивною політикою» з боку європейських країн.

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новости" у четвер цитувало речницю Міністерства закордонних справ Марію Захарову, яка попередила Британію про наслідки постачання Києву зброї, яку українські війська можуть використати для удару по Росії.

Тим часом високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що безпека та співпраця Європи зі Сполученими Штатами залишаються життєво важливими, навіть попри те, що Вашингтон посилює свою стратегічну увагу до Західної півкулі.

Заступник міністра війни США з питань політики Елбрідж Колбі у четвер 27 серпня зустрівся в Брюсселі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте для консультацій щодо перегляду "НАТО 3.0" — стратегії, яку підтримує адміністрація США для збільшення європейської оборони континенту та меншої залежності від США.

"Очевидно, що Європа залишається критично важливим інтересом для Сполучених Штатів, навіть коли ми надаємо пріоритет Західній півкулі та першому острівному ланцюгу", — сказав Колбі, виступаючи разом з Рютте.

За його словами, США прагнуть "просунути та прискорити те, що відбувається", а також оцінити стратегічну позицію американських військ у Європі.

Колбі також взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради з послами країн-партнерів. Перед зустріччю він заявив, що хоче почути безпосередньо від союзників про їхню роботу з посилення відповідальності, а також про основні моменти прогресу, досягнутого деякими країнами щодо інвестування в оборону, такими як Польща, Німеччина, Нідерланди та інші.

"Ми сподіваємося, що інші приєднаються", – сказав він.

Президент Дональд Трамп неодноразово критикував НАТО за його реакцію на конфлікт з Іраном і наголошував, що деякі країни відмовили США у прольотах, хоча під час останнього саміту НАТО в липні в Анкарі, він заявив, що блок досяг прогресу.

Колбі зазначив, що робота в деяких сферах ще триває.

"Давайте переглянемо деякі речі, такі як доступ, розташування баз, перельоти (над іншими країнами). Є багато хорошого, але є деякі речі, які нам потрібно допрацювати, щоб це мало сенс у майбутньому", – сказав Колбі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також наголосив, що союзники по НАТО збільшують витрати на оборону та придбання ключових потужностей.

"Це все ще триває. Ще багато чого потрібно зробити. Ми досягнемо мети", – сказав Рютте.

Він закликав до сильнішої Європи та Канади "в сильнішому НАТО".

"Ми обговорили абсолютну необхідність того, щоб Європа та Канада активізували свої зусилля в НАТО, а також щоб ми мали більш чесний та більш справедливий розподіл того, що ми робимо в рамках НАТО зі Сполученими Штатами", – сказав Рютте.

Рютте сказав, що європейці та Канада витратили на оборону на 139 мільярдів доларів більше, порівняно з попереднім роком, оскільки країни прагнуть досягти спільної цільової позначки у 5% свого ВВП на оборону до 2035 року.

Рютте сказав, що візит Колбі відбувся в рамках діалогу між союзниками, який, за його словами, представники оборонного відомства США зобов'язалися провести з метою визначення найкращого шляху розвитку.

Адміністрація Трампа поставила стабільність Західної півкулі серед головних пріоритетів своєї Стратегії національної безпеки та заявляє, що не дозволить регіону стати безпечним притулком для наркоторговців та посередників ворожих режимів, які загрожують національній безпеці США.