США відреагували на чергові обстріли Росією українських міст

Низка українських міст опинилася під черговою атакою Росії вночі та зранку у четвер 27 серпня. Є загиблі і постраждалі. Серед пошкоджених об'єктів – критична інфраструктура на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині, торговий центр у Харкові, високоповерхівка в Одесі, школа та медичний заклад у Києві.

На запит Голосу Америки, у Білому домі відреагували на чергові російські атаки. “Ці удари підтверджують акцент Президента Трампа на необхідності негайного припинення війни, аби зупинити безглузді вбивства”, – заявив американський посадовець.

Лише кілька днів до цього директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Москву, аби провести переговори із представниками російської розвідки. Президент Дональд Трамп, коментуючи візит, заявив, що Сполучені Штати “наполегливо працюють”, аби покласти край російсько-українській війні.

Повітряні сили України у четвер заявили, що збили сім балістичних ракет, одну протикорабельну крилату ракету та майже 90% запущених безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський утім, наголосив, що “Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, що потрібно більше протидії цьому». Зеленський привітав обіцянки європейських лідерів цього тижня посилити протиповітряну оборону України, та закликав виділити додаткові пакети протиракетної оборони, найперше – через програму PURL. Це механізм, за яким країни НАТО та партнери можуть закуповувати зброю із запасів США для передачі Україні.

Раніше цього тижня, на питання Голосу Америки про те, чи готові США дозволити закупівлю ракет-перехоплювачів Patriot зі складів США для України, високопосадовець Білого Дому відповів, що "Президент Трамп хоче, щоб ця війна негайно закінчилася, аби припинилися безглузді вбивства"



