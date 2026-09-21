Папа Римський закликає розвивати ШІ заради миру, Трамп створює "Сили ШІ"

Папа Римський Лев XІV закликає світ розробляти такі системи Штучного інтелекту, які зміцнюють мирні ініціативи, а не поглиблюють розкол у суспільствах. Про це він сказав у понеділок, 21 вересня, у зверненні до учасників конференції з питань ШІ, що проходила в Римі.

Раніше Понтифік попереджав, що штучний інтелект може спрямувати світ на шлях нескінченних воєн.

"У світі, позначеному конфліктами та роз’єднаністю, розвиток штучного інтелекту потребує бачення, натхненного мудрістю та милосердям", — сказав глава Ватикану.

Папа закликав створювати системи штучного інтелекту, які "слугують гідності кожної людини та зміцнюють узи, що об’єднують людську родину". У травні цього року Папа попередив, що системи ШІ поширюють дезінформацію та сприяють розпалюванню конфліктів, та закликав до запровадження міжнародного регулювання цієї галузі.

Президент США Дональд Трамп вважає штучний інтелект технологією, які варто розвивати та підтримувати. Напередодні він заявив про свій намір створити сили ШІ та призначити людину, яка стежитиме на розвитком штучного інтелекту.

"Ми жодним чином не перешкоджатимемо розвитку цієї неймовірної галузі й не стримуватимемо її. Навпаки — ми плекатимемо її, підтримуватимемо та опікуватимемося нею в міру її зростання! Водночас ми виявлятимемо й протидіятимемо зловживанням — і зможемо легко це робити через систему кримінального та цивільного правосуддя. Для цього я створюю Сили ШІ, за аналогією Космічних сил США", - написав Дональд Трамп у Truth Social.

Президент США назвав розвиток ШІ "наступною промисловою революцією", яка матиме ще більші масштаби та вплив.

Минулого тижня, 17-го вересня, король Британії Чарльз попередив лідерів сфери штучного інтелекту про "екзистенційні загрози", пов’язані з потраплянням технології ШІ до рук зловмисників. Під час зустрічі із керівниками компаній-розробників AI він наголосив на необхідності запровадити заходів із попередження небезпеки, яку може принести ця технологія.

Розвиток технологій ШІ, як очікується, буде головною темою цьогорічної сесії Генеральної асамблеї ООН, що проходить цього тижня у Нью-Йорку.



