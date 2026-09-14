Президент Трамп підтримує лідерство США у ШІ, а керівники компаній закликають уповільнити розробку цих технологій

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати повинні залишатися світовим лідером у галузі штучного інтелекту (ШІ). Він відкинув занепокоєння щодо стрімкого розвитку цієї сфери попри заклики керівників компаній ШІ сповільнити розвиток і зосередитись на безпеці.

У неділю Трамп сказав журналістам, що Сполучені Штати "випереджають Китай у сфері ШІ", і він хоче, аби США залишалися світовим лідером, "тому що той, хто переможе у сфері ШІ, переможе загалом".

"Ми можемо встановити певні запобіжники, можемо зробити те чи інше, але я думаю, що є багато негативних сил, які порушують цю тему без потреби, і говорять про речі, яких не станеться", — сказав Трамп.

У понеділок на своїй платформі Truth Social він додав: "У нас вже є величезні повноваження в кримінальній та регуляторній сферах щодо цих компаній! Проти ШІ та дата-центрів існує хвора змова, і єдиний, хто цьому радий, — Китай".

Ймовірно, штучний інтелект стане однією з тем наприкінці цього місяця, коли Трамп прийматиме китайського лідера Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.

Представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив у понеділок на брифінгу, що розвиток ШІ має відбуватися у відкритий та інклюзивний спосіб.

"Поширення різноманітних наративів про загрози, конфронтація та недобросовісна конкуренція лише перешкоджатимуть процесу глобального управління ШІ та не відповідатимуть інтересам жодної зі сторін", — сказав він.

Заяви американських і китайських чиновників пролунали після відкритого листа, оприлюдненого в суботу Даріо Амодеї, керівника американського ШІ-гіганта Anthropic. Він заявив, що ця технологія створює серйозні ризики, зокрема !ризик втрати контролю над системами ШІ, використання ШІ для кібератак і біотероризму, а також серйозних економічних потрясінь".

Амодеї зазначив, що лідерство Китаю у розвитку ШІ "становило б серйозну небезпеку для Сполучених Штатів і всього світу", і запропонував низку заходів, які, за його словами, могли б одночасно забезпечити збереження переваги США у сфері ШІ та допомогти зменшити потенційні ризики для безпеки.

Він закликав заборонити продаж до Китаю потужних ШІ-чипів та іншого обладнання, а також посилити безпеку ШІ-компаній, щоб запобігти можливому викраденню інтелектуальної власності.

Амодеї також заявив, що американські ШІ-компанії повинні дозволити незалежним експертам отримувати доступ до їхніх систем для моніторингу потенційних загроз безпеці, а також координувати свої дії з іншими демократичними країнами задля сприяння безпечному розвитку ШІ, водночас зберігаючи перевагу над китайською індустрією штучного інтелекту.

Anthropic у звіті, опублікованому на початку вересня, описав, як Claude AI застосовують із незаконною метою та з метою пропаганди. Зокрема, йдеться про те, як росіяни використовували цю програму для розробки програмного забезпечення для дронів "камікадзе", включаючи вказівки щодо знищення та координації різних апаратів. Також йдеться про те, що кіберзлочинці застосовують ШІ для атак на українських посадовців та виробників дронів.

Сем Альтман, керівник іншої провідної американської ШІ-компанії OpenAI, підтримав пропозиції Амодеї. Він зазначив, що "регулювання темпів" розвитку не означає припинення прогресу у сфері ШІ, і що уникнення дорогих негативних наслідків цілком варте таких заходів.

"Жоден рівень тиску американських конкурентів не може виправдати нерозсудливості або дозволити, щоб можливості випереджали координацію та моніторинг", — написав Альтман у X в понеділок.