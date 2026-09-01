Алекс Карп з Palantir високо оцінив проєкт Федорова

Алекс Карп, керівник однієї з найбільших американських компаній високих технологій Palantir, високо оцінив ініціативу, представлену йому Михайлом Федоровим.

"Ви та ваші колеги запускаєте компанію, яка, на мою думку, стане визначальною для світу, надаючи ваші знання та кмітливість світові про мистецтво війни як продукт для країн-союзниць. Якщо я або ми можемо бути чимось корисними, для нас це буде честь", - заявив Карп.

Відео із заявою Алекса Карпа розмістив колишній міністр оборони України в мережі Х.

У відео Карп також сказав, що його надихають досягнення українців.

Федоров висловив переконання, що Palantir стане першим провідним інвестором в компанії з оборонних технологій, над якою працює український експосадовець.

Федоров перебуває у США з візитом і проводить низку зустрічей з американськими технологічними компаніями.

"Один із ключових фокусів наших зустрічей — створення нового інвестиційного фонду оборонних технологій. Шукаємо міжнародних партнерів, щоб залучати капітал та експертизу й створювати нові компанії навколо технологій, які сьогодні критично потрібні на полі бою", - написав Федоров у Telegram.

Федоров також повідомив, що зустрівся з Нейтом Фіком, директором зі стратегії інвестицій в акції та старшим директором Cerberus Capital Management та Гаєм Філіппеллі, засновником і керівним партнером Squadra Ventures.