Гутерріш і Трамп обговорять мир в Україні на початку Генасамблеї ООН

Питання миру в Україні обговорять генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш із президентом США Дональдом Трампом на зустрічі у вівторок, коли у Нью-Йорку відкривається Генеральна асамблея ООН. Про це генсек ООН розповів в інтерв’ю агенції АР, яке було присвячене закінченню 10-річної каденції Гуттеріша на цій посаді. Серед інших тем обговорення - ситуація на Близькому Сході.

Найбільшими загрозами перед світом сьогодні генеральний секретар ООН назвав неконтрольований розвиток штучного інтелекту, стрімку зміну клімату та зростання нерівності, які часто призводять до нестабільності й конфліктів.

Гутерріш також попередив, що "величезний геополітичний розкол" і параліч Ради Безпеки ООН створили атмосферу безкарності, в якій впливові держави нехтують міжнародним правом і Статутом ООН.

Прикладами цього, пише AP, є вторгнення Росії в Україну та дії США щодо Ірану.

"Багато країн кажуть: "Якщо наддержави можуть порушувати закон, чому ми не можемо?" — каже Генеральний секретар ООН. — "Тож у всьому світі ми спостерігаємо дедалі більше ситуацій, коли країнам просто байдуже. Вони роблять усе, що заманеться, знаючи, що панує повна безкарність".

Через геополітичний розкол, розповів посадовець, ООН не має "важелів впливу" щодо врегулювання воєнних конфліктів в Україні та на Близькому Сході.

"Ми стикаємося з глибоким геополітичним розколом, Рада Безпеки паралізована, і мають місце систематичні порушення міжнародного права — зокрема й з боку самих членів Ради Безпеки. Це, безумовно, породжує атмосферу безкарності", - наголосив Гутерріш.

Такі нехтуванням законами міжнародного порядку, за словами Гутерріша, призвели до загибелі людей і масштабних руйнувань. Зокрема, російська війна в Україні та воєнний конфлікт на Близькому Сході мають "драматичний вплив" на світову економіку, наголосив генеральний секретар ООН. Через воєнні конфлікти ціни на продовольство та енергоносії зростають, відсоткові ставки підвищуються, а країни, що розвиваються, стикаються з труднощами у задоволенні потреб свого населення, каже Гутерріш.

Посадовець наголосив на необхідності реформувати низку міжнародних інституцій, зокрема Раду безпеки ООН, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

"Я вірю в низку фундаментальних кроків, які необхідно здійснити, щоб світ став кращим, і я сповнений рішучості боротися за їх втілення", — сказав Гутерріш напередодні відкриття 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

На засідання з’їжджаються лідери та урядовці із 193 країн-членів ООН. Однією з головних тем цьогорічної сесії, за словами генсека, буде революція у сфері штучного інтелекту (ШІ) та загроза виходу ШІ з-під контролю людини.

Гутерріш закликав міжнародну спільноту до співпраці в цих питаннях і наголосив на необхідності запровадження запобіжних заходів щодо ШІ. Антоніу Гутерріш назвав це питання "універсальною проблемою".

Антоніу Гутерріш залишає посаду 31 грудня цього року, після 10-ти років на посаді. Наступного генерального секретаря ООН обиратимуть 193 країни члена Генасамблеї за рекомендацією Ради Безпеки ООН, в якій 5 країн членів мають право вето - США, Британія, Франція, Китай та Росія.



