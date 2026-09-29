Ми робитимемо для України ще більше - Генсек НАТО після нових атак РФ

Посилити підтримку України закликає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Заява прозвучала після активізації російських ударів по Україні та низки інцидентів у країнах НАТО, до причетності яких підозрюють Росію.

Під час пресконференції із прем'єр-міністром Литви у Брюсселі 29 вересня Рютте звернувся до Росії з "чітким сигналом":

"Росія продовжує свою безрозсудну кампанію ворожих дій проти союзників по НАТО. Вона намагається послабити нашу рішучість і припинити нашу підтримку України. Але Росія програє. Вона програє на полі бою в Україні і програє у спробах підірвати нашу єдність та підтримку України. Наше послання до Москви чітке: ми робитимемо для України ще більше, не менше", - зазначив очільник Північноатлантичного альянсу.

Заява пролунала після того, як Росія завдала ударів по Києву, Дніпру, Харкову та Одесі. Зокрема, зруйнувала будівлю Національної академії наук України, на що відреагували світові лідери та наукова спільнота.

Напередодні Естонія звинуватила Росію в організації підпалу будівлі естонської оборонної компанії Milrem Robotics у Таллінні в середині серпня 2026 року.

Перед цим у серпні в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле біля українського літака виявили дрон, ймовірно з вибухівкою, яку пізніше знешкодила поліція. Німеччина назвала інцидент "дуже серйозним" і звинуватила у причетності до нього Росію.

Про інші акти ймовірного саботажу заявляли також кілька німецьких міст, Данія, Румунія, Польща, Литва, Фінляндія.

"Потрібно зберігати спокій і продовжувати підтримувати Україну, тому що найкращою відповіддю на будь-які дії в цій так званій сірій зоні - те, що Росія робить - є посилення підтримки України, а не її скорочення", - наголосив Марк Рютте.

"Що вони (росіяни - ред.) хочуть зробити, це розділити нас, змусити нас втратити фокус на Україні й почати обговорювати між собою, що відбувається, чому і як усе це пов’язано. Ні. Зберігайте спокій, продовжуйте діяти й підтримуйте Україну", - наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.



