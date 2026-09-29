Рубіо заявив про причетність "іноземного гравця" до інциденту біля британської бази, яку використовують США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту, через який британська влада затримала п’ятьох людей поблизу авіабази на заході Англії, причетний "іноземний гравець".

Авіабазу ВПС Британії у Фейрфорді використовують США для ударів по Ірану.

Британська поліція із боротьби з тероризмом у понеділок, 28 вересня, повідомила, що всі п’ятеро затриманих — громадяни Британії віком близько 20 років, які проживають у Лондоні. Їх звільнили під заставу, однак розслідування триває.

В інтерв’ю Fox News Рубіо заявив, що не може розкрити додаткових подробиць інциденту, але наголосив, що це "очевидно пов’язано з діями іноземного гравця".

"Достатньо сказати, що те, що сталося, що мало не сталося, що могло статися у Великій Британії цими вихідними, — це дуже серйозна ситуація", — сказав Рубіо.

Пізніше, коментуючи "елементи у світі", які погрожують атакувати американські інтереси, Рубіо згадав Іран.

Раніше офіційний Тегеран заявляв, що такі об’єкти, як база у британському Фейрфорді, яку американські військові використовують для ударів по Ірану, є законними цілями. При цьому Іран заперечив причетність до інциденту біля авіабази.

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 28 вересня, відзначив співпрацю з британською владою, але заявив, що його здивувало рішення випустити на волю під заставу п’ятьох підозрюваних. Сам він цього б не зробив, додав президент США.

Британське Національне управління з боротьби з тероризмом заявило, що слідчі розглядають усі можливі версії обставин інциденту.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг повідомив, що високопосадовці урядового комітету з реагування на кризи пізно ввечері в понеділок обговорили ситуацію з прем’єр-міністром Енді Бернемом.

"Ми розглядаємо всі можливі версії, зокрема можливість того, що ці особи могли діяти свідомо або несвідомо від імені проксі-угруповань чи суб’єктів, яких підтримують певні держави. На цьому етапі ще надто рано робити висновки", — зазначив глава Міноборони Британії під час розмови з журналістами 28 вересня.

Вранці в неділю, 27-го вересня, у Британії правоохоронці затримали п'ятьох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибухівкою. Перед цим до поліції надійшло повідомлення про підозрілі транспортні засоби та людей у масках біля військової бази. Пізніше підозру затриманим змінили на причетність до підготовки теракту. Слідство триває.







