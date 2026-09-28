ЄС не зміг домовитись про ракети-перехоплювачі для України - Каллас

Міністри закордонних справ Ради ЄС не змогли домовитись про виділення Україні ракет-перехоплювачів із влачсних запасів. Про це за підсумками зустрічі заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

"На жаль, сьогодні не було нових зобов’язань щодо надання перехоплювачів, хоча багато хто наполягав на такому обміні. Побачимо, як розвиватиметься ситуація", - сказала вона.

При цьому Рада ЄС домовилась про виділення коштів на тренування українських військових та на спільні закупівлі.

"Ми погодилися відшкодувати витрати країнам-членам, які вже тривалий час на це чекали; крім того, 1 мільярд євро піде на спільні закупівлі. Частина коштів - на підготовку українських військових. Стосовно відшкодувань: чимало країн уже заявили, що передадуть Україні всі отримані кошти. Я також закликала інші країни, які ще не взяли на себе таке зобов’язання, зробити те саме й допомогти Україні", - заявила головна дипломатка ЄС.

Кая Каллас також прокоментувала розмову глав МЗС Німеччини та Росії Йоганна Вадефуля й Сергія Лаврова минулого тижня в рамках Генасамблеї ООН.

За словами Каллас, ця розмова засвідчила, що Кремль не готовий до діалогу й мирних угод.

"Важливо те, що чимало країн за межами Європи кажуть: мовляв, варто лише поговорити з росіянами, і буде результат, - сказала Каллас. - Однак ці переговори демонструють, що Росія насправді зовсім не зацікавлена в мирі. Адже так не поводяться зі своїм партнером по переговорах чи зустрічах, тож, гадаю, це цілком очевидно для всіх".

МЗС ФРН заявило, що зустріч Вадефуля і Лаврова засвідчила, що "позиції, звісно, кардинально різнилися, і цей факт знову став очевидним". Речник відомства додав, що переговори (міністрів закоронних справ) підкріпили висновок Берліна про те, що Москва й надалі не бажає домовлятися ні про припинення вогню, ні про завершення війни в Україні.

Раніше Голос Америки повідомляв, що США запросили президента РФ Путіна на зустріч лідерів G20 у Маямі, й висловив сподівання, що він прийме запрошення.

"Ми запросили президента Путіна на саміт G20. Ми вважаємо, що це нагода для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Сподіваємося, що він прийме це запрошення і що в грудні з’явиться така можливість", - сказав Рубіо. Зустріч "Групи двадцями" запланована на грудень цього року.