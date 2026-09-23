Рубіо: Ми запросили Путіна на G20 у Маямі і сподіваємось, він прийме запрошення

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США запросили президента РФ Путіна на зустріч лідерів G20 у Маямі, й висловив сподівання, що він прийме запрошення.

"Ми запросили президента Путіна на саміт G20. Ми вважаємо, що це нагода для нього поспілкуватися не лише з президентом, а й з іншими світовими лідерами. Сподіваємося, що він прийме це запрошення і що в грудні з’явиться така можливість", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря, бізнес-підхід президента США Дональда Трампа полягає у тому, щоб проводити зустрічі із різними сторонами конфліктів: "Якщо ви тільки зустрічаєтесь із людьми, з якими ви погоджуєтесь, то це дуже приємні зустрічі, але на них нічого не стається. Щоб вирішувати проблеми, треба зустрічатись із тими людьми, з якими ви не погоджуєтесь чи з якими маєте проблеми".

Рубіо сказав, що під час своєї зустрічі із главою МЗС Сергієм Лавровим питання нового саміту між Трампом і Путіним не обговорювалось. Однак держсекретар нагадав, що від початку свого другого президентського терміну, Трамп мав із Путіним більше десятка розмов: "Звісно, ідеальною була б зустріч, що принесе конкретний результат, а це вимагає значної попередньої підготовки. Утім, якщо такої зустрічі не відбудеться, то участь президента Путіна в саміті G20 у грудні, безумовно, також стане нагодою для їхнього спілкування та розмови".

Голова американської дипломатії нагадав, що Трамп прагне покласти край війні, і підкреслив, що війни закінчуються не на полі бою, а підписанням домовленостей: "І що швидше ми зможемо дійти цієї згоди, то менше буде руйнувань і то менше людей загине з обох сторін".

Рубіо також сказав, що Росія та Україна зацікавлені в енергетичному перемир'ї, однак для різних сторін це поняття має різне значення: "Коли йдеться про енергетику в контексті російської сторони, то маються на увазі удари по нафтопереробних заводах та об'єктах нафтогазової галузі. Для України ж енергетика - це насамперед електромережа та побоювання її втратити з наближенням зими".

"Ситуацію ускладнює те, що удари по енергетичних об'єктах є ключовим елементом тактики обох сторін: Україна завдає Росії болючих ударів, атакуючи її енергетичний сектор - важливе джерело доходів, тоді як Росія завдає шкоди Україні, цілеспрямовано атакуючи електромережу, особливо напередодні зими. Проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну ціль у межах своїх воєнних завдань, однак у випадку з нафтою та газом це має глобальні наслідки", - додав Рубіо.

Напередодні, говорячи із журналістами після його зустрічі з Трампом, президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до будь-якого формату енергетичного перемир'я і що він готовий до зустрічі із Путіним чи до переговорів у будь-якому форматі, щоб покласти край війні.

Нині Зеленський також заявив, що Україна готова до перемир'я у Чорному морі: "Ми чекаємо на відповідь Росії. Україна готова... забезпечити безпечне судноплавство та продовольчу безпеку в Чорному морі, якщо Росія також буде готова зробити реальні кроки до деескалації. З чогось треба починати".

Російська сторона не говорить про готовність до перемир'я. У заяві МЗС Росії за результатами зустрічі Рубіо та Лаврова йдеться, що було "підтверджено безумовну прихильність російської сторони до досягнення цілей спеціальної військової операції, у тому числі на шляхах політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на основі усунення його першопричин".

А перед зустріччю Лаврова і Рубіо речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав: "Наразі немає передумов для переходу до мирного переговорного процесу, хоча ми, як російська сторона, залишаємося відкритими до мирних переговорів".