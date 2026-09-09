Український саміт дії 2026: про що активісти проситимуть у Конгресі США

Близько 700 людей, як очікується, прибудуть до американського Конгресу наступного тижня, щоб адвокатувати за підтримку України на "Українському саміті дії". Представники різних громадських організацій, що входять до Американської Коаліції за підтримку України (АКУ), впродовж тижня переконуватимуть конгресменів та сенаторів підтримати санкції проти Росії, збільшити допомогу Україні та допомогти повернути з Росії викрадених українських дітей.

Три пріоритетні питання, які сформулювала для делегатів Коаліція за підтримку України - це посилення санкцій проти Росії, допомога у поверненні дітей, викрадених Росією, економічна та оборонна співпраця.

Посилення санкцій щодо Росії

"Давайте проведемо Закон про санкції проти Росії через Конгрес. Давайте передамо цей законопроєкт президенту США, і нехай адміністрація вирішить, як вони збираються використовувати ці інструменти. ...

Нашим головним завданням і величезною перемогою для всіх нас було б те, щоб це сталося якомога швидше. Це моє головне послання до Конгресу", - розповідає Українській службі Голосу Америки представник ГО Nova Ukraine Сашко Крапівкін. В Американській коаліції з підтримки України він очолює Комітет із зовнішніх зв'язків та залучення.

Закон про посилення санкцій проти Росії обмежить здатність Росії фінансувати війну проти України, наголошує президентка організації United Help Ukraine (UHU) Марина Байдюк, голова Комітету з членства в Американській Коаліції з підтримки України:

"Всі розуміють, що санкції проти Росії можуть послабити її економіку. І звичайно, це надасть можливість українцям успішно захищати свою землю".

Справедливість для викрадених українських дітей

Серед пріоритетів АКУ також – переконати американських законодавців, щоб США допомогли Україні повернути викрадених Росією майже 20 тисяч українських дітей, розповідає Христина Тершаковець, голова адвокаційного комітету Союзу українок Америки, організації-співзасновниці АКУ.

"Є надія, що незабаром буде внесений в Конгресі законопроєкт Justice for Ukrainian Children Act ("Справедливість для українських дітей"). Сподіваємося, що десь всередині вересня його внесуть на розгляд (у Палаті представників США – ред.)", - розповіла Голосу Америки делегатка Тершаковець.

"Цей законопроєкт передбачатиме санкції проти тих, хто задіяний у тих страшних діях із викрадення українських дітей. Також передбачені певні дії, щоб допомогти ідентифікувати викрадених дітей", - каже представниця Союзу українок Америки.

Довідка: "Закон про повернення та притягнення до відповідальності викрадених українських дітей" (S. 2119), з неофіційною назвою "Справедливість для українських дітей", ініціювали у червні 2025 року сенатори Емі Клобучар (від Демократичної партії) та Чак Грасслі (від Республіканської партії). Сенат уже проголосував за нього, далі його мають внести на розгляд у Палату представників США. Законопроєкт уповноважує США надавати допомогу Україні в розслідуваннях викрадення Росією українських дітей, притягати винних до відповідальності, допомогти Україні в реабілітації та реінтеграції дітей.

Співпраця України та США в економіці та обороні

Третім пріоритетом саміту буде зміцнення українсько-американської співпраці в економіці та обороні.

"Економічна підтримка США Україні, на жаль, була майже повністю зупинена. Цією підтримкою раніше займався USAID, і це була насправді величезна робота величезної команди", - розповідає Марина Байдюк з United Help Ukraine (UHU), організації, що входить до АКУ.

"В Україні було багато важливих економічних, психологічних програм, підтримки громад, розвитку інфраструктури, антикорупційних заходів. Наша організація United Help Ukraine працює у психологічній підтримці і дітей, і військових, і ветеранів, і цивільних, це те, де насправді підтримка має бути", - додає президентка UHU.

Делегати сподіваються також, що Конгрес міг би вплинути і на інвестування американського бізнесу в українські проєкти.

"Дуже важливо, щоб це розуміли американські бізнеси та інвестували в Україну, в українські новітні технології, в український бізнес. Також є український бізнес, який присутній тут у США, їм потрібна певна підтримка, певні пільги, щоб вони могли успішно розвиватися", - наголошує Марина Байдюк.

Ракети до систем Patriot - також на порядку денному, хоча Марина Байдюк зауважує, що остаточне рішення в цьому питанні ухвалює президент США.

"Ми як Американська коаліція за Україну будемо піднімати тему надання (Україні – ред.) снарядів до систем Patriot, інтерсепторів. Але тут, звісно, питання, наскільки це може вирішитися в Конгресі чи Сенаті. Будемо відверто говорити, це має невеликі шанси. Але ми вже бачили прагнення президента Трампа надати Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів до систем Patriot. Тому тут вже була політична воля, щоб Україна отримала ці дуже важливі, особливо зараз, захисні снаряди", - додає Марина Байдюк.

40% серед усіх активістів саміту – американці, що не мають українського коріння

За словами організаторів, на саміті, що розпочинається 12 вересня 2026 року і триватиме 5 днів, очікують близько 700 людей, представників усіх штатів США та Пуерто-Рико. За словами Марини Байдюк, перед тим як вирушити до Конгресу, волонтерам проводять навчання про те, як спілкуватися із американськими законодавцями.

Марина Байдюк, голова комітету з членства в АКУ: "Ми як організація, навчаємо їх, що таке адвокація. У нас на це виділено цілий день, ми об'єднуємо всіх делегатів і розповідаємо їм принципи адвокаційної роботи. Ми можемо тільки адвокувати за пріоритети, які важливі для України та українців. Для нас важливо навчити не тільки українців американського походження, а також пересічних американців, яких дуже багато приїжджають".

Близько 40% з усіх учасників – американці, які не мають українського коріння, але які готові просувати українські інтереси, розповів Голосу Америки директор з адвокації в Nova Ukraine Сашко Крапівкін.

"Це щоразу мене вражає. Я, до прикладу, американець українського походження, громадянин США. Але мене справді вражає на саміті, що ми бачимо американців, які не мають нічого спільного з Україною, не виросли в Україні, не є діаспорою, і вони продовжують приїжджати й надавати нам свою підтримку, бо вони вірять у перемогу добра над злом. Це неймовірні люди.

Я б сказав, що близько 40% учасників – це американці, які не мають нічого спільного з Україною. Решта – це зазвичай українська діаспора, українці другого, третього, навіть четвертого та п'ятого поколінь іммігрантів", - каже Сашко Крапівкін.

Кожен делегат самостійно оплачує свою поїздку до Вашингтона, проживання та харчування на тиждень, розповідає Христина Тершаковець:

"Кожен є відповідальним за те, щоб прибути у Вашингтон літаком, чи автом, чи потягом, чи автобусом. Зрозуміло, що треба знайти готель, і кожен делегат сам собі його оплачує".

Делегати "Українського саміту дії" очікують, що їм доведеться відповідати на питання законодавців про ситуацію всередині України, зокрема про корупційні скандали та масові протести.

За словами Крапівкіна, у випадку, якщо якомусь законодавцю потрібно буде з’ясувати проблемне питання, волонтери завжди готові "продовжити розмову предметно". Але основне повідомлення до законодавців, каже він, що своєю допомогою США підтримують український народ, який всьому світу демонструє прагнення до демократії.

Марина Байдюк додає: "Ми, як американська спільнота, як громадяни Америки, ми не можемо втручатися у внутрішні процеси України. Звичайно, такі питання виникають, і в певних моментах ми розуміємо, що Україні досить далеко до тієї демократичної держави, про яку ми мріємо. Але насправді Україна робить дуже багато кроків, щоб боротися із корупцією, щоб вибудовувати демократичні механізми, і ми ці кроки спостерігаємо. Але тут також часто постає питання, чому саме Україна, якщо в нас, тут у США, також є свої проблеми".

Організації United Help Ukraine, Союз українок Америки та Nova Ukraine є співзасновниками Коаліції із підтримки України. УКА - це альянс громадських організацій у США, які працюють на підтримку України. До нього входять близько 530 громадських організацій у США.

Альянс створили з метою спільної роботи з інформування американців, щоб розширити можливості активістів та посилити підтримку народу України у США.