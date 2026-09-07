У Держдепі пояснили затримку із фінансуванням програм повернення українських дітей

3-го вересня двопартійна група американських законодавців звернулася до державного секретаря США Марка Рубіо з проханням виділити 25 мільйонів доларів на програми допомоги в пошуку і поверненні українських дітей, яких викрала Росія. Оголошення про можливості фінансування Держдеп зробив ще у березні 2026-го, але кошти так і не потрапили до рук організацій – наголосили законодавці.

У відповідь на запит Голосу Америки, у Державному департаменті зазначили, що загалом конгресові листи не коментують, але пояснили, у чому затримка.

“Після додаткового розгляду, Держдепартамент вирішив видати два окремі гранти в межах цієї програми, щоб зосередитися на різних частинах програмних зусиль” – заявив представник Державного департаменту. Рішення надати два окремі гранти вимагало скасування оригінального Повідомлення про можливості фінансування (NOFO) – пояснили у відомстві.

Представник Держдепу запевнив, що відомство має намір надати 25 мільйонів доларів нової допомоги на підтримку ідентифікації, повернення і реабілітації українських дітей і молоді, яких примусово перемістили чи розлучили із їхніми родинами і громадами.

“Бюрократичний процес часто буває повільним, але ми працюємо в межах існуючої системи, щоб якомога швидше надати цю допомогу” – наголосили у Державному департаменті.

У своєму листі законодавці – конгресвумен Марсі Каптур, конгресмен Браян Фітцпатрік, сенатори Річард Блументаль і Том Тілліс – кажуть, що розуміють потребу ретельного перегляду, і дякують держдепу за готовність допомогти у цій справі. Водночас законодавці нагадують, що “тисячі викрадених українських дітей лишаються розлученими зі своїми родинами, і кожна затримка продовжує біль і страждання, які їхні родини і так пережили”.



За даними ініціативи президента України Bring Kids Back, Росія викрала і депортувала понад 20 тисяч українських дітей. Лише 2535 з них вдалося повернути.