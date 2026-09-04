Американські законодавці закликають Держдеп виділити 25 млн доларів на програми з повернення викрадених українських дітей

Конгресвумен Марсі Каптур і конгресмен Браян Фітцпатрік, а також сенатори Річард Блументаль і Том Тілліс написали відкритого листа держсекретарю США Марко Рубіо із закликом передати 25 мільйонів доларів організаціям, які працюють над поверненням викрадених Росією українських дітей.

У листі група законодавців з обох партій відзначає зусилля Державного департаменту із допомоги у “виявленні, поверненні, реабілітації та реінтеграції” дітей. Члени Конгресу, утім, зазначають, що ще у березні Держдепартамент оголосив про фінансування програм на суму 25 мільйонів доларів, але гроші так і не виділили. Про затримки, кажуть законодавці, знають безпосередньо від організацій, які працюють над поверненням дітей.

“Хоч ми і розуміємо потребу ретельного розгляду, тисячі викрадених українських дітей лишаються розлученими зі своїми родинами, і кожна затримка продовжує біль і страждання, які їхні родини і так пережили” – додають законодавці.

Члени Конгресу просять Державний департамент повідомити їх про часові рамки завершення перевірок і надання допомоги, і заявляють про готовність зі свого боку допомогти.

Голос Америки звернувся за коментарем до Державного департаменту США, і на момент публікації статті відповіді не отримав.

26 березня 2026 року Державний департамент оголосив, що надає 25 мільйонів доларів допомоги для підтримки ідентифікації, повернення та реабілітації примусово переміщених українських дітей та молоді.

За повідомленням департаменту, фінансування має підтримувати два основні напрямки: допомогу партнерам із ідентифікації та відстеження примусово переміщених дітей, і допомогу українському уряду та місцевим партнерам у підтримці дітей, яких вдалося повернути.

На засіданні Генасамблеї ООН 1 вересня, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила, що Росія викрала і депортувала понад 20 тисяч українських дітей, і лише 2 495 з них вдалося повернути. На окупованих територіях, де проживає 1,6 млн українських дітей, повідомила Беца, вони зіштовхуються із індокринацією і навмисною політикою, спрямованою на руйнування українських родин та ідентичності.