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Промова Трампа в Конгресі. США, Європа планують наступні кроки з мирного процесу в Україні

В цьому дайджесті: реакції на промову президента США Дональда Трампа в Конгресі; очікування від перемовин в Саудівській Аравії; призупинення допомоги Україні та заяви про можливість посилення санкцій США проти Росії
В цьому дайджесті: реакції на промову президента США Дональда Трампа в Конгресі; очікування від перемовин в Саудівській Аравії; призупинення допомоги Україні та заяви про можливість посилення санкцій США проти Росії

Президент США Дональд Трамп вперше за п'ять років виголосив промову в Конгресі США.

Під час півторагодинного виступу перед обома палатами американського парламенту, президент закликав до негайного припинення війни Росії в Україні, а також надав високу оцінку листу президента України Володимира Зеленського про готовність до мирних перемовин та підписання угоди про корисні копалини. Він додав, що "одночасно ми мали серйозні дискусії з Росією та отримали сильні сигнали, що вони готові до миру".

Від імені опозиції сенаторка Елісса Слоткін розкритикувала зовнішню політику Трампа, сказавши, що він лише повторює слова своїх великих попередників.

Промова президента США Дональда Трампа до Конгресу. Наживо з перекладом українською. Відео
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Промова президента США Дональда Трампа до Конгресу. Наживо з перекладом українською. Відео

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 Проукраїнські активісти зустрічали політиків США біля Конгресу.Відео
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 Проукраїнські активісти зустрічали політиків США біля Конгресу.Відео

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США, Європа роблять нові кроки з мирного процесу в Україні

Наступного тижня США проводять перемовини з Україною в Саудівській Аравії. Ось що кажуть в уряді США про очікування від перемовин.


Лідери європейських країн обговорили консолідацію підтримки України та зміцнення власної безпеки

Саміт ЄС у Брюсселі: яку роль готові брати на себе європейці щодо України? Відео
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Саміт ЄС у Брюсселі: яку роль готові брати на себе європейці щодо України? Відео

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США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною, Трамп допускає можливість збільшити санкції проти Росії

Що відомо про призупинення допомоги США Україні? Відео
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Що відомо про призупинення допомоги США Україні? Відео

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Ігри нескорених відбулись в канадському Ванкувері

Історичне досягнення українців на Іграх Нескорених у Канаді.Відео
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Історичне досягнення українців на Іграх Нескорених у Канаді.Відео

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Американці допомагають збудувати модульні будиночки для українців, які втратили житло через війну

"До України з любов’ю" - модульні будиночки для українців від американців. Відео
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"До України з любов’ю" - модульні будиночки для українців від американців. Відео

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Історія української бізнесвумен, яка почала кар'єру стилістки у США

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Від прибиральниці до стилістики модних зачісок.Відео

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    Оксана Бедратенко

    Вебредакторка, журналістка, економічна оглядачка Української служби Голосу Америки. Висвітлюю теми міжнародних санкцій, економіки воєнного часу, світові тенденції на ринках нафти та газу, новини фінансової сфери. Пояснюю просто складні теми міжнародних відносин, економіки США, України та світу, як в розлогих статтях, так і в коротких графічних відео.

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Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді. Відео

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Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді

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