Промова Трампа в Конгресі. США, Європа планують наступні кроки з мирного процесу в Україні

Президент США Дональд Трамп вперше за п'ять років виголосив промову в Конгресі США.

Під час півторагодинного виступу перед обома палатами американського парламенту, президент закликав до негайного припинення війни Росії в Україні, а також надав високу оцінку листу президента України Володимира Зеленського про готовність до мирних перемовин та підписання угоди про корисні копалини. Він додав, що "одночасно ми мали серйозні дискусії з Росією та отримали сильні сигнали, що вони готові до миру".



Від імені опозиції сенаторка Елісса Слоткін розкритикувала зовнішню політику Трампа, сказавши, що він лише повторює слова своїх великих попередників.

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