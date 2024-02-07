Республіканці грають в політичні ігри — Білий дім про допомогу Україні

Політики-республіканці, які вирішили не голосувати за законопроєкт про фінансування потреб нацбезпеки, який включає допомогу Україні, Ізраїлю, Індо-Тихоокенському регіону та безпеку кордону грають у політичні ігри. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу у середу, 7 лютого на борту літака «Air Force-1».

Вона зауважила, що над текстом угоди місяцями працювали демократи та республіканці Сенату, які врешті дійшли згоди щодо безпекових заходів на американському кордоні та змін в міграційній політиці. Крім того, наголосила Жан-Пʼєр, законопроєкт підтримала навіть профспілка прикордонників.

“Багато пропозицій щодо кордону, які містилися у тій двопартійній угоді — це були речі, про які республіканці говорили роками, речі, які вони хотіли змінити. І ми чули республіканців, які казали, що ця угода — найкраще, що вони могли отримати. Тому вони грають у політичні ігри — це чиста політика, і вони повинні понести за це відповідальність”, — заявила речниця.

Жан-П'єр зауважила, що представники Білого дому неодноразово зустрічалися з лідерами Конгресу та пояснювали, чому важливо продовжувати фінансувати Україну, та пропонували кроки для вирішення проблеми на кордоні.

“Якщо вони справді хочуть вирішити проблему на кордоні, змінити проблемну міграційну систему, яка зламана десятиліттями, вони можуть приєднатися до нас у цих зусиллях”, — підсумувала вона.

Як повідомляв раніше Голос Америки,

Законодавці від Республіканської партії виступили проти законодавчого пакету, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та імміграційну реформу в США. Це поставило під сумнів, шанси на успішне голосування в Сенаті заплановане на середу.

Напередодні президент США Джо Байден звернувся до законодавців із закликом підтримати пакет.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер в середу закликав колег підтримати початок розгляду законопроєкту і нарікнув на непослідовність республіканців.

Лідер же республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл вказав, що більшість його однопартійців вважають законопроєкт нежиттєздатним в теперішньому вигляді.