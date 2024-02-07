“Україні потрібна безпекова допомога США”, – реакції США та світу на нову атаку Росії

Посолка США в Україні Бріджит Брінк закликала до прийняття додаткової безпекової допомоги у відповідь на атаки Росії 7 лютого по території України, внаслідок яких у шести регіонах України загинули 5 людей і понад 40 постраждали. Брінк заявила, що Україна покладається на протиповітряну оборону і не можна гаяти часу для надання безпекової допомоги.

“У Києві та по всій країні чоловіки, жінки та діти прокинулися від чергової масованої російської ракетної та безпілотної атаки. […] Не можна гаяти часу. Україна потребує нашої безпекової допомоги зараз”, – заявила Брінк у пості в соцмережі X.

Після обстрілів посолка США в Україні заявляла про кількість загиблих і поранених, а також про пожежі у столиці і відключення електроенергії. “Але, як сказав один киянин журналістам: “Це жодним чином не зламає наш дух. Ми будемо чекати на перемогу”, – додала Брінк.

Ранок верховного представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Боррелля почався у бомбосховищі. Про це очільник європейської дипломатії повідомив на його сторінці в X. Боррелль прибув до Києва у вівторок, 6 лютого, щоб підкреслити “непохитну підтримку” ЄС Україні на тлі ухвалення Євросоюзом 1 лютого пакету допомоги країні вартістю 50 мільярдів євро.

“Це щоденна реальність хороброго українського народу, після того як Росія розпочала свою незаконну агресію”, – заявив Боррелль.

Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Гармс запостила на своїй сторінці у соцмережі X світлини руйнувань у Києві та зазначила, що ці руйнування – те, із чим Київ був вимушений зіткнутись через російську атаку на столицю.

Головний міжнародний кореспондент Wall Street Journal Ярослав Трофімов також опублікував фотографії руйнувань від російських обстрілів. “Винищувальна війна Путіна посилюється, його підбадьорює те, як республіканці в Конгресі припиняють військову допомогу Україні, в яку входять зокрема і ракети-перехоплювачі ППО”, – пише Трофімов.

За інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, внаслідок атаки у Києві також пошкоджені комунікації, є руйнування у 18-поверховому будинку. Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятка ракет.

В Польщі підняли свою авіацію через російський масштабний обстріл України. Вранці 7 лютого Польща та її союзники підняли в небо свою авіацію зважаючи на пуски російських ракет по території України. Був задіяний військовий протокол щодо захисту неба.

Згодом, у коментарі Радіо Свобода речник відділу зв’язків з громадськістю Міністерства оборони Польщі Яцек Горишевський заявив що Польща бере активну участь у місіях протиповітряної оборони країн НАТО в рамках патрулювання повітряного простору.

“Сьогоднішні події, пов’язані з масованою ракетною атакою дальнього радіусу дії з боку Російської Федерації на Україну, особливо в контексті повномасштабного конфлікту по той бік польського кордону, виправдовують співпрацю членів Альянсу з метою забезпечення безпеки в повітряному просторі НАТО” – зауважив Горишевський.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних та зенітних керованих ракет. Українські військові збили збили 29 ракет та 15 "шахедів".

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