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Колишній посол США в Києві Стівен Пайфер – про ризики зупинки допомоги Україні. Відео

Колишній посол США в Києві Стівен Пайфер – про ризики зупинки допомоги Україні. Відео
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Колишній посол США в Києві Стівен Пайфер – про ризики зупинки допомоги Україні. Відео

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Якщо США припинять допомогу Україні, американцям доведеться заплатити значно вищу ціну. В цьому переконаний колишній посол США в Києві Стівен Пайфер. Він наголошує: Путін не має наміру зупинятись в Україні, і в разі успіху може напасти на країни Балтії. В такому разі, каже Пайфер, Сполучені Штати опиняться у стані прямої війні з Росією. Більше про ризики зупинки допомоги Україні в дипломата розпитав Остап Яриш.

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