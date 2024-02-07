Якщо США припинять допомогу Україні, американцям доведеться заплатити значно вищу ціну. В цьому переконаний колишній посол США в Києві Стівен Пайфер. Він наголошує: Путін не має наміру зупинятись в Україні, і в разі успіху може напасти на країни Балтії. В такому разі, каже Пайфер, Сполучені Штати опиняться у стані прямої війні з Росією. Більше про ризики зупинки допомоги Україні в дипломата розпитав Остап Яриш.