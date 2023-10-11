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Зеленського в НАТО запевняють, що підтримка України непорушна
Президент України Володимир Зеленський прибув у середу 11 жовтня до Брюсселя, щоб особисто взяти участь в нарадах в штаб-квартирі НАТО, де зібралися міністри оборони країн Альянсу та представники країн - партнерів.
Зеленський сказав, що на цьому етапі російської війни проти України він вважає найважливішим зосередитися на системах протиповітряної оборони, а також на далекобійній зброї для української армії.
"Важливі далекобійні ракети чи далекобійна зброя. Нема значення, як це називати. Проблема в тому, як це отримати. Бо нам це потрібно особливо для одного - вигнати Росію з нашої землі. І я вважаю ті дві речі найважливішими", - пояснив президент Зеленський.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ підтвердив готовність партнерів далі допомагати Україні і зокрема погодився з важливість посилення української протиповітряної оборони на тлі ознак, що Росія поновлює бомбардування об'єктів української енергетичної інфраструктури на тлі наближення зими.
"Протиповітряна оборона необхідна для захисту міст, економіки, життєвоважливої інфраструктури України і це підтримує їх, бо тоді мже працювати їхня економіка. Це також допомагатиме українському виробництву, торгівлі і нормальному життю, а також збільшить їхню здатність фінансувати і забезпечуватися боєприпасами", - сказав Єнс Столтенберґ.
Столтенберґ та інші учасники нарад наголосили на тому, що підтримка України триватиме, попри інші чинники і події, зокрема на тлі спалаху бойових дій між Ізраїлем та войовничими палестинськими групами, які вчинили кривавий напад на ізраїльську територію минулими вихідними.
Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, яка стала найбільшим після США постачальником військової допомоги Україні сказав, що впевнений у тому, що підтримка Ізраїлю не означатиме зменшення допомоги українцям.
"Ми не будемо зуминятися, коли йдеться про наші можливості і я очікую, що це стосуєтьс я і американців", - сказав німецький міністр.
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