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Результати візитів Зеленського до США та Канади. ЧАС-ТАЙМ

Результати візитів Зеленського до США та Канади. ЧАС-ТАЙМ
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Результати візитів Зеленського до США та Канади. ЧАС-ТАЙМ

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Білий Дім поки не підтверджує, що Президент Байден пообіцяв надати Україні невелику партію далекобійних ракет ATACMS — про що повідомляли американські ЗМІ. Новий пакет допомоги на 325 мільйонів доларів — про що домовились президенти України та США під час особистих зустрічей у Вашингтоні. «Якщо Україна не отримає допомоги – ми програємо», цитують слова Зеленського представники Конгресу після зустрічі з ним. У Пентагоні розповіли, як можуть застрахувати свою діяльність з підтримки України від можливого “шатдауну” американського уряду. Володимир та Олена Зеленські подякували американському народу за підтримку України на церемонії в Національних архівах США. Інвестиції для відбудови України — що радять американським інвесторам, інтерв’ю з Андрієм Гундером. Перша Леді України отримала нагороду імені Гіларі Клінтон в університеті. Джорджтауна. Зеленський у Канаді — прем’єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв надати Україні додаткові 650 мільйонів канадських доларів довгострокової допомоги.

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