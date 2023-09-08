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Передвиборчий штаб Байдена випустив агітаційний ролик з кадрами його візиту до Києва, кандидати-республіканці також говорять про Україну
Напередодні поїздки президента Байдена на саміт Групи двадцяти (G20) в Індії його передвиборчий штаб випустив новий агітаційний ролик, який підкреслює лідерство американського президента на світовій арені на тлі війни в Україні, повідомляє видання The Hill.
Однохвилинний ролик розповідає про несподіваний візит Байдена до Києва в лютому. Відео буде показано в програмі CBS 60 Minutes у неділю у низці штатів, включаючи Аризону, Джорджію, Мічиган, Неваду, Північну Кароліну, Пенсільванію та Вісконсин.
«Це перший випадок у сучасній історії... коли американський президент потрапив у зону бойових дій, неконтрольовану Сполученими Штатами», — йдеться в ролику.
Він увійшов в Україну під покровом ночі, а вранці Джо Байден йшов пліч-о-пліч з нашими союзниками по зруйнованих війною вулицях, відстоюючи демократію в місці, де тиран веде війну, щоб відібрати її».
Реклама містить фотографії та відео нічної подорожі Байдена в Україну, його візиту та зустрічі з президентом Зеленським.
Тема підтримки України активно підіймалась і серед політиків іншої провідної партії США - Республіканської - в ході підготовки до президентських виборів.
Свої погляди щодо України кандидати-республіканці, які борються за можливість представляти свою партію на виборах, озвучили 23 серпня під час найперших республіканських дебатів серед претендентів на президентське крісло. Так, колишній віцепрезидент США Майк Пенс, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, колишня посолка США в ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор штату Арканзас Аса Гатчінсон, сенатор Тім Скот та губернатор штату Північна Дакота Даґ Берґум висловилися здебільшого за продовження довготривалої допомоги Україні у війні проти російської агресії.
Але губернатор штату Флорида Рон Десантіс та підприємець Вівек Рамасвамі загалом виступили проти подальшої, як вони кажуть, «необмеженої підтримки» України.
Найбільш рейтинговий серед республіканських кандидатів Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що зможе швидко домовитись про припинення війни.
Президентські вибори у США відбудуться в листопаді 2024 року.
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До України прибули ще 10 танків Leopard
До України прибули 10 танків Leopard 1 від Данії, Німеччини та Нідерландів, і ще частина в дорозі, відповідно до оголошеної у лютому обіцянки передати ЗСУ 100 танків німецького виробництва у “найближчі місяці”.
Раніше Україна вже отримала кілька десятків танків Leopard 2 (перші танки Леопарди 2 прибули у річницю вторгнення Росії у лютому).
Про це повідомляє інформаційна агенція France Presse з посиланням на Збройні сили Данії.
Війська Данії, йдеться у повідомленні, навчають українських колег використовувати ці танки у дії.
“Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти оборонну битву, яку вони зараз ведуть”, – сказав командувач армії країни Арпе Нільсен.
Данські танки Леопард 1 A5 використовувалися для захисту Данії до 2005 року. У 1997 році країна придбала 51 танк Leopard 2 A4, а старіші моделі Leopard 1 A5 були зняті з виробництва.
Цієї весни Україна також отримала 40 танків Leopard 2 A4 зразка 1980-х років із 120-міліметровими гладкоствольними гарматами. До країн-донорів і спонсорів належать Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Польща та Іспанія.
Як пише Forbes, українці поступово оснащують Leopard 2 A4 блоками додаткової броні "Контакт" вітчизняного виробництва. Загалом іноземні союзники Києва пообіцяли поставити 85 Леопардів 2. Надійшли усі, крім 14 танків А4, вони мають бути відправлені наступного року.
Відомо, що Україна наразі втратила у бою близько 66 танків.
Крім того, як повідомляв Голос Америки, Нідерланди та Данія замовили 14 танків Леопард 2 для доставки в Україну.
Leopard-1 виготовляли в Німеччині з 1960-х років. Вони менші і мають гармати іншого калібру в порівнянні з новішими танками Леопард-2. Раніше Голос Америки також повідомляв, що Німеччина оплатила купівлю принаймні 32 танків Леопард-1 для відновлення і передачі Україні в межах пакету допомоги, яку Берлін оголосив під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні.
А німецька промислова група Rheinmetall планує відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яку постачає Берлін.
"Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах", – Роберт Вуд. Відео
"Кремль поспішає фабрикувати успіхи на виборах, щоб приховати від російського народу свої військові втрати в Україні", – заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд
“Очі” ЗСУ. Як дрони змінили війну в Україні
Війна в Україні спричинила революційний прорив у використанні безпілотників як зброї — ще ніколи й ніде не було на них такого попиту. За оцінками Королівського інституту об’єднаних служб, ЗСУ втрачають близько 10 тисяч дронів на місяць. А українські волонтери стверджують — потреба на фронті удвадцятеро більша.
Про українську “Армію дронів”, перші в світі ударні роти безпілотників, розквіт вітчизняного виробництва БПЛА та американські воєнні дрони в ЗСУ — Голос Америки розповідає, як сучасні дрони змінили уявлення про війну в Україні.
“Дрони — це наші очі”.
Так коротко пояснює важливість безпілотників Єгор Фірсов. Колишній народний депутат Верховної Ради, він після повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ і сьогодні працює в групі ударних БПЛА.
“Хід війни динамічно змінюється, а дрони стають все важливішими і з кожним місяцем їх буде ставати більше”, — говорить Фірсов.
Українські військові щодня вигадують нові способи використання безпілотників. Ними проводять розвідку, доставляють вантажі на перші лінії фронту, евакуюють солдатів і, передовсім, знищують ворога. Воювати дронами дешевше, вони вражають більш точно, ніж артилерія, а ще дозволяють зберегти життя українським військовим, говорить голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.
“Сьогодні — це високоточна зброя із ефективністю знищення особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не може зрівнятися з цим”, — розповідає Щиголь.
Щоб забезпечити Сили безпеки й оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів, Міністерство цифрової трансформації України, Служба Держспецзв'язку, платформа UNITED24 та Генеральний штаб заснували проєкт “Армія дронів”. За рік напівволонтерська ініціатива перетворилася на повноцінну державну програму і придбала 5 тисяч безпілотників вартістю близько 4,5 млрд грн.
“Це були абсолютно різні дрони — в першу чергу ті малі дрони, яких не вистачає на фронті, — це мавікі (Mavic), аутелеви (Autel Evo), матриси (Matrice), а також великі професійні дрони і навіть байрактари (Bayraktar)”, — розповідає голова Держспецзвʼязку.
Цього року “Армія дронів” отримала державне фінансування у розмірі 40 мільярдів гривень. Більшу частину цих коштів за словами Щиголя вже законтрактували, і навіть доставили частину безпілотників на фронт. До кінця року організація планує закупити 200 тисяч дронів. Однак, волонтери кажуть — треба значно більше.
Там де не вистачає дронів, на жаль, ми воюємо людьмиДиректорка фонду Dignitas Люба Шипович.
“Якщо говорити про дрони-камікадзе — їх потрібно близько 200 тисяч штук на місяць. Наразі ми забезпечуємо можливо 10-15% від цієї потреби. А там де не вистачає дронів, на жаль, ми воюємо людьми”, — говорить директорка фонду Dignitas Люба Шипович.
80% БПЛА, які купує “Армія дронів” — українського виробництва. Вони унікальні тим, що проходять випробування боєм, засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і підлаштовані під воєнні потреби. Завдяки спрощенню бюрократичних процедур, ця галузь в Україні стрімко розвивається. І якщо до повномасштабного вторгнення було всього 30 вітчизняних виробників, то зараз їх вже близько 200. Основне завдання — розвиток української безпілотно-літальної авіації, пояснює Щиголь, тому “Армія дронів” купує усі доступні в Україні складові.
“Кожен дрон, який виробляється в Україні, має своє застосування і навіть якщо його використовує вміло найменший підрозділ — ми його закуповуємо”, — говорить голова Держспецзвʼязку.
"Виробники розуміють, для чого вони це роблять — вони це роблять для звільнення України. Тому після нашої перемоги це буде найбільш технологічна українська галузь, яка зможе бути конкурентно експортною”, — підсумовує він.
Одна унікальна розробка України прикувала увагу світу — надводні дрони “Морський малюк”, оснащені бойовою частиною 850 кг. Їх розробили як відповідь на блокування Росією Чорного моря. Служба безпеки України атакувала цими дронами Кримський міст, десантний корабель "Оленегорский горняк" та танкер СІГ, розширивши радіус ударів із Кримського узбережжя на критично важливі порти в Росії.
Дослідник дронів із Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт каже, що застосування Україною безпілотників для нападу на російські кораблі, можливо, і не змінить весь хід війни, але змусить Росію витрачати свої ресурси на протидію їм.
«Це створює постійну напругу для російських військових та цивільного населення Криму. Отже, поки Росія продовжує атакувати українську цивільну інфраструктуру та українських цивільних, Україна може завдати удари у відповідь», — наголошує Бендетт.
Крім того, каже дослідник, це демонструє перевагу України над Росією у використанні передових військових технологій — таких як надводні дрони.
Хоча більшість дронів на передовій — українського виробництва, є у використанні й іноземні технології.
Американська компанія-виробник дронів Red Cat Holdings постачає дрони для потреб Міністерства оборони США. З 2016 року компанія співпрацювала з українськими любителями спортивних перегонів на дронах. Дрони Red Cat Holdings літали з українськими операторами в Чорнобилі та навіть на літаку Мрія. У 2022 році компанія почала передавати дрони вже на воєнні потреби українців.
“У нас були близькі відносини протягом багатьох років, ще до початку (повномасштабної) війни, і ми намагаємося зробити все можливе, щоб підтримати їх”, — розповідає Джеф Томпсон генеральний директор компанії.
Представники Red Cat Holdings приїхали в Україну, щоб дізнатися про актуальні потреби знайомих пілотів, які приєднались до лав ЗСУ. Компанія навіть виготовила на замовлення українських військових, спеціальний 18-сантиметровий дрон, який може переносити до кілограма вантажу. На них можна поставити боєприпаси, датчики руху, щоб побачити, чи хтось наближається, чи аптечки, щоб надати першу допомогу.
Те, що раніше було просто іграшкою тепер може знищити багатомільйонний російський танкДжеф Томпсон генеральний директор Red Cat Holdings
“Це новий спосіб доставити речі на передову або знайти ціль чи ворога. Те, що раніше було просто іграшкою тепер може знищити багатомільйонний російський танк”, — пояснює Томпсон.
Зараз на випробуванні в українських військових новий дрон від американської компанії — TL2. Це дронова система, яка дозволяє управляти кількома безпілотниками одночасно, будувати 3d мапи місцевості та має надпотужну теплову камеру. Такі безпілотники вже закупили Військово-повітряні сили США, щоб захистити одну зі своїх авіабаз.
За цей рік країни-члени НАТО закупили у Red Cat Holdings для України сотні FPV-дронів та дронів з потужними камерами нічного бачення. І попит на безпілотники лише зростатиме, вважає Томпсон.
“Уявлення про війну вже ніколи не буде таким як раніше. Війна в Україні показала, які неймовірні речі можуть робити пілоти з дронами та як кмітливо їх можна використовувати”, — пояснює підприємець.
Але доставити дрон на передову — це тільки половина успіху, а ось не втратити його в першому ж бою — вже складніше. З кінця літа минулого року “Армія дронів” почала не лише купувати БПЛА, а й готувати військових до їх використання. Голова Держспецзвʼязку розповідає, що для навчання операторів безпілотників організація співпрацює із 25 українськими школами, а більшість людей, які там проходять навчання — військові. За перші шість місяців 2023 року “Армії дронів” вдалося підготувати 10 тисяч пілотів. Однак проєкт швидко масштабується, запевнив Щиголь, і до кінця року Україна планує підготувати 50 тисяч операторів БПЛА.
В лютому Генштаб ухвалив рішення про створення окремих ударних рот безпілотних літальних апаратів.
“План на цей рік — це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано, повністю укомплектовано, і вони виконують бойові завдання на передовій”, — розповідає Щиголь.
Він запевняє, що такий підхід є правильним, адже кожна бригада повинна мати підрозділ, який виконуватиме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами.
Однак стрімкий успіх українських військових із дронами може так само стрімко закінчитись.
З 1 вересня Китай вводить експортні обмеження на готові БПЛА та на їх комплектуючі. Міністерство торгівлі країни повідомило, що обмеження вводяться з міркувань захисту "національної безпеки та інтересів" та вказало на зростання ризику застосування цивільних дронів у воєнних цілях.
Для України це може бути дуже відчутно, адже, незважаючи на вітчизняне виробництво, більшість FPV дронів на передовій — мавіки та матриси — виробляються китайською компанією DJI, пояснює Люба Шипович.
“Це торкнеться найпопулярніших моделей, незважаючи на українське виробництво, яке теж не зовсім класичне “виробництво”. Це більше збірка — ми завозимо комплектуючі переважно з Китаю”, — говорить волонтерка.
Водночас, із моменту повномасштабного вторгнення, Китай передав Росії дронів на понад 12 мільйонів доларів, і якщо ця тенденція зберігатиметься, кількісна перевага у безпілотниках може бути на боці країни-агресора.
За словами Шипович, на передовій це вже відчутно, і якщо українські військові анонімізують дрони, щоб приховати їх на ворожих аеороскопах, замаскувати точки зльоту й операторів, росіяни цього не роблять.
“Вони не бояться втратити дрони, тому що на місце втраченого, вони йдуть і беруть новий. І це особливо помітно в районі Бахмута, Кліщіївки. Там за різними свідченнями на один наш дрон припадає до 10 ворожих”, — розповідає Шипович.
Про це говорить і Єгор Фірсов. Він зауважує, що росіяни розгорнули й власне виробництво безпілотників.
“Якщо ми не виготовимо першими ударні дрони, то будемо усією країною розтягувати залізні рибальські сітки, щоб убезпечити себе від ворожих дронів. Ось така зараз ситуація”, — застерігає військовий.
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