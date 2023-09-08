Брифінг. Саміт G20 в Індії: чи буде на порядку денному Україна?

І чому українським військовим продовжили навчання на танках Abrams? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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Брифінг. Який вплив на контрнаступ мають касетні боєприпаси?
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Брифінг. Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні?
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Брифінг. Український тризуб на фестивалі Burning Man
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Брифінг. Новий міністр оборони Британії Грант Шаппс: хто він?