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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Саміт G20 в Індії: чи буде на порядку денному Україна?

Брифінг. Саміт G20 в Індії: чи буде на порядку денному Україна?
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Брифінг. Саміт G20 в Індії: чи буде на порядку денному Україна?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи говоритимуть про Україну на саміті G20 в Індії? З місця розповідає Тетяна Ворожко. Як на Заході реагують на незаконне голосування на окупованих Росією територіях? Аналізує Наталка Чурікова.

І чому українським військовим продовжили навчання на танках Abrams? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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