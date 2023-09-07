США оголосили пакет допомоги Україні на 600$ млн - деталі. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги від США спрямований на забезпечення потреб український війсь на передовій. У Сенаті США лунають заклики продовжити підтримку України. Зараз - переломний момент, заявив сенатор Чак Шумер. "Талановитий льотчик, справжній герой". Американські пілоти про загиблого льотчика Джуса. Чому саме Польща стала найгучнішим противником потрапляння українського збіжжя на власні ринки, наскільки це шкодить Україні? Як рятувальний загін "Червоного Хреста" евакуює цивільних українців з прифронтового Куп'янська?