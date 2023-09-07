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Блінкен відвідав Чернігівщину і відзначив стійкість українського народу
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Чернігівської області високо оцінив силу України перед обличчям російського вторгнення.
Блінкен відвідав підвал школи в Ягідному, де російські війська тримали в полоні десятки селян, у тому числі людей похилого віку та дітей.
"Це лише одна будівля... [але] це історія, яку ми бачили знову і знову, — сказав він. — Але ми також бачимо щось неймовірно потужне… надзвичайну стійкість українського народу".
Невдовзі після початку війни російські війська захопили частину Чернігівської області, включно з Ягідним. Ягідне було відвойоване українськими силами 30 березня 2022 року, але російська армія залишила міста та землі зруйнованими та щільно замінованими. Блінкен пообіцяв, що Сполучені Штати нададуть Україні допомогу, необхідну для розмінування.
"Хоча загальні зусилля триватимуть роки, сміливі українці працюють зараз, щоб очистити свої дороги, парки та дитячі майданчики від мін і нерозірваних боєприпасів. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи 90,5 мільйона доларів додаткової допомоги з розмінування", - написав держсекретар в мережі Х.
Блінкен сказав, що зараз близько третини території України має справу з мінами або нерозірваними боєприпасами, "але українці об’єднуються, щоб позбутися боєприпасів, позбутися мін і буквально повернути землю".
Як повідомляв раніше Голос Америки, перед Чернігівщиною держсекретар відвідав Київ, де оголосив про надання Україні нової гуманітарної допомоги обсягом понад 206 мільйонів доларів. 54 мільйони доларів надійде в рамках програми Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), а ще 152 мільйони доларів - через програми Державного департаменту США. Забезпечення їжею, прихистком та медичними послугами, психологічна підтримка населення, допомога роботи Українського гуманітарного фонду - такі пріоритети закладені в новому пакеті гуманітарної допомоги США Україні.
Під час спілкування з пресою Блінкен засудив бомбовий напад на ринок в Костянтинівці, в результаті якого загинули 17 людей, десятки отримали поранення. "Буквально вчора ми бачили бомбардування ринку.. Ринку. За що? Це те, з чим українці живуть щодня", - сказав Блінкен.
Раніше очільник зовнішньополітичного відомства у супроводі посла США в Україні Бріджит Брінк оглянув засоби індивідуального захисту та військові автомобілі, надані Україні США.
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Дводенний візит Блінкена до Києва свідчить про довіру до України і її ППО. Сенатори США та аналітики коментують візит держсекретаря
Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України, який не обмежився столицею та навіть тривав не кілька годин, а два дні, попри постійні російські обстріли, викликав обговорення як в Україні, так і в США – щодо значення і символізму візиту, а також його очікуваних наслідків.
Американські сенатори про візит держсекретаря США до Києва
Боб Менендес, сенатор-демократ так прокоментував Голосу Америки візит: “Це додаткова підтримка наших зусиль, які ми робимо вже протягом певного часу, — ми міцно стоїмо на боці України. І це не тільки боротьба за свободу, але й захист міжнародного положення про те, що не можна силою забирати територію іншої держави. Тож, я радий, щоб відбувся візит Держсекретаря, який іще раз підтверджує нашу відданість”.
Біл Гагерті, сенатор-республіканець в коментарі Голосу Америки наголосив, що після візиту Ентоні Блінкена до Києва, очікує на план завершення війни: “На мою думку, війна в Україні триває вже занадто довго. І цього не було би, якби не деякі помилки цієї адміністрації. Але відтак, чинний розвиток подій мене не дивує. Що я хочу бачити після візиту держсекретаря Блінкена до Зеленського, — це чіткий план завершення цієї війни. Я думаю, кожен американець бажає українцям перемоги, але я хочу почути, як вони планують цього досягти”.
Кріс Мерфі, сенатор-демократ каже: “Зараз дуже важливо показати українцям, що ми з ними на довго. Вони демонструють великий прогрес. Минулий тиждень був дійсно позитивним з точки зору прориву російських ліній. …Я сподіваюсь, він [Ентоні Блінкен, - ред.] повідомить їм, що чинна адміністрація зробить все необхідне, щоб виділити Україні додаткове фінансування. Я також стурбований тим, що республіканці в Палаті представників, починають лякатись, коли мова заходить про підтримку України. Це найгірший із можливих моментів, щоб давати сигнали, що в США, мовляв, є якісь розбіжності щодо продовження підтримки України. Саме зараз, коли українці просуваються вперед. Я сподіваюсь, що ми зможемо виділити додаткове фінансування для них пізніше цього року, надіюся, що протягом наступних 30 днів”.
А сенатор-республіканець Мітт Ромні сказав: “Для нас важливо комунікувати з народом України, і нагадувати їм, що ми повністю підтримуємо їхні зусилля у боротьбі за свободу та суверенітет. Ми обуренні жорстокістю російського лідера, який напав на Україну. І ми будемо підтримувати Україну і надамо їм зброю, необхідну для боротьби за власний суверенітет”.
Консультація перед зустрічами у Нью-Йорку
Телеканал CNN наголошує - візит головного дипломата Вашингтона став можливістю для США і України скоординувати зусилля перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться пізніше цього місяця. З посиланням на високопосадовця Держдепартаменту, CNN пише, що “українці мають важливу місію в Нью-Йорку”, щоб продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається, і свою постійну потребу в підтримці. А для США важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля.
“Дуже, дуже важливо мати можливість проконсультуватися та дійти згоди перш ніж ми прибудемо в Нью-Йорк”, – сказав посадовець виданню CNN про одне з головних завдань візиту.
Візит – відповідь на “тертя” між Києвом і Вашингтоном
Wall Street Journal пише, що візит Блінкена спрямований на те, щоб підтримати Київ і західних союзників та “надіслати повідомлення Кремлю про те, що Вашингтон не має наміру відступати”.
Крім того, на думку оглядачів видання, повільний прогрес контрнаступу “породив тертя між Києвом і Вашингтоном”. А європейські союзники США тим часом стурбовані, що адміністрація Байдена буде дедалі більше обмежена у питаннях підтримки України внутрішньою політикою напередодні виборів.
Тому візит держсекретаря спрямований на обговорення усіх цих питань і “відбувається у вирішальний політичний і військовий момент”.
WSJ також цитує власне джерело в американському уряді про те, що “неофіційні часові рамки для успішного українського прориву тепер повинні охоплювати жовтень або листопад. Цьому сприятиме і оголошений Блінкеном пакет допомоги, включно з боєприпасами зі збідненим ураном, рішення про надання яких було прийнято після тривалих дискусій.
Пакет допомоги, оголошений під час візиту – для перемоги України
“Останній американський пакет допомоги має на меті допомогти Україні перемогти у боротьбі з Росією”, – таку оцінку оголошеної Ентоні Блінкеном допомоги озвучив один із американських високопосадовців виданню New York Times.
Утім, у статті зазначено, що “офіційні особи США відмовляються визначити, як саме може виглядати перемога України, а деякі експерти стверджують, що Україна навряд чи отримає вирішальну військову перевагу”.
Ще одне джерело NYT у американському уряді свідчить, що “переговори є практично неможливими в нинішніх умовах, оскільки громадськість України рішуче виступає проти будь-яких поступок Москві, а Росія не виявляє інтересу до серйозних переговорів”.
Агенція Reuters нагадує, що Ентоні Блінкен – перший високопосадовець США, який відвідав Київ після початку контрнаступу. Reuters також цитує висловлювання держсекретаря щодо прогресу у контрнаступі, його прискоренні в останні тижні і сподівання, що нова допомога від США допоможе його посилити, надавши подальший імпульс.
Значення, яке надають США відносинам і підтримці України
Між держсекретарем Ентоні Блінкеном і всією вертикаллю влади в Україні, включаючи президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ, склалися нормальні, робочі відносини на тлі війни в Україні та тієї підтримки, яку Сполучені Штати надають країні. Таку думку висловив український політолог Дмитро Левусь в інтерв’ю Голосу Америки.
На додаток до звичних тем безпекової, гуманітарної, економічної допомоги, яку США надають Україні, Левусь вважає, що візит Блінкена також треба розглядати в контексті зовнішньополітичних ініціатив глобального порядку, які висуває сама Україна, і яким шукає підтримку від США та інших партнерів.
Серед них є насамперед українська формула миру і трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.
Що стосується формули миру, Левусь звертає увагу на запланований візит президента України Володимира Зеленського на Генеральну асамблею ООН, де звучатимуть українські ініціативи щодо “реформування системи безпеки та стабільності у світі”, включно з продовольчою, ядерною, екологічною та загальною безпекою тощо.
Своєю чергою, трибунал щодо злочину агресії Росії проти України доцільно було б робити як систему двосторонніх договорів, до якої можуть приєднатися різні країни, і ця тема також перебувала на порядку денному під час візиту Блінкена.
Тривалість візиту держсекретаря Блінкена до Києва – два дні – Левусь вважає символічною. Адже це говорить про значення, яке надають Сполучені Штати відносинам і підтримці України. Водночас це також є символом довіри до України, і зокрема до тієї системи протиповітряної оборони, яку змогла збудувати Україна з допомогою також і американських систем ППО.
“Це найкраща реклама і найкраща підтримка”, - зауважив політолог.
Є побоювання, що вона потрапить до росіян. Конгресмен США Адам Сміт про передачу найсучаснішої зброї Україні
Сполученим Штатам слід ризикнути і надати Україні більш сучасну зброю. Так вважає американський конгресмен Адам Сміт.
Провідний член-демократ у Комітеті Палати представників зі збройних сил вважає, що Києву потрібно допомагати кращими технологіями і це значно ефективніше ніж блокувати Росію санкціями.
Нова збройна допомога Україні - на порядку денному роботи американського Конгресу цієї осені. Пакет обсягом понад 13 мільярдів доларів на оборонну допомогу Україні, який розглядатимуть законодавці включає, зокрема 11,4 мільярда доларів на закупівлю озброєння, включаючи 5 мільярдів на замовлення нової зброї у американських виробників.
Перед початком роботи Сенату лідери як демократів, так і республіканців у цій палаті американського Конгресу висловили підтримку продовженню допомоги Україні . Шанси затвердити запит Байдена на додаткові кошти можуть зіткнутись із складнощами саме в Палаті представників США, де, на відміну від Сенату США, республіканці мають незначну більшість, а дехто з ультраправих, особливо ті, хто найбільше пов’язаний із колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом, критикують підтримку Києва. Сміт вважає - Конгрес проголосує за нову допомогу Україні переважною більшістю голосів, але невелика група республіканців намагається заблокувати голосування. В Білому домі запевнили ЗМІ, що уряд США тісно співпрацює як з Сенатом, так і з Палатою представників над додатковим пакетом допомоги,
Динаміка виборчої кампанії може негативно позначитись на готовності республіканців підтримувати подальшу допомогу США Україні, побоюється Адам Сміт. Хоча більшість кандидатів-республіканців підтримують допомогу США Україні, найбільш рейтингові кандидати у Республіканській партії виступали проти надання допомоги Україні. Зокрема експрезидент Дональд Трамп вважає, що США надто спустошують власні запаси зброї. А губернатор Флориди Рон де Сантіс взагалі вважає, що втручатись у конфлікт не в інтересах США.
Журналіст Голосу Америки Андрій Борис поспілкувався з конгресменом після саміту у Сіетлі присвяченому індустрії виготовлення мікрочипів, де він був одним із спікерів. Від цих напівпровідників залежить увесь військово-промисловий комплекс Америки та технологічне суперництво із Китаєм і Росією, кажуть оглядачі.
Андрій Борис, Голос Америки: Спершу хотів з Вами поговорити про технологічне суперництво у світі. Які зараз найбільші виклики для США?
Саме боротьбу інновацій ми спостерігаємо щодня на полі бою в Україні
Адам Сміт, конгресмен-демократ: Інновації - критично важливі у глобальній конкуренції, яка зараз розгортається. Саме боротьбу інновацій ми спостерігаємо щодня на полі бою в Україні… І ключовим тут є штучний інтелект. Поглянемо на це таким чином: щоби стати успішним у будь-чому ви спершу збираєте інформацію. Звичайно, ви хочете знати більше про те, що відбувається на полі бою. Ви хочете знати, де ворог, де його зброя, мати можливість ідентифікувати все. Але також, маючи весь масив інформації, як відібрати ту, яка найважливіша і головне переконатися, щоб ця інформація потрапила до людини, яка її найбільше потребує у режимі реального часу. Для усього цього і потрібен штучний інтелект. Це вимагає вміння сортувати величезні масиви інформації, знаходити найважливіший фрагмент і використовувати його якнайкраще, і ми маємо розвивати це.
А.Б.: Хто виграє зараз на цьому фронті?
А.С.: Не знаю, хто виграє прямо зараз. Знаю лише, що США та союзники мають неймовірні переваги з точки зору наших капіталовкладень в навчальні заклади, технології, які ми розробляємо. І я думаю, що ми добре працюємо, але Китай та інші також розробляють ці технології. Ми у Комітеті зі збройних сил Конгресу працюємо над тим, щоб Міністерство оборони мало можливість швидше впроваджувати ці нові технології, сприяти їх розвитку. Бюрократичний процес у Пентагоні часто надто довгий. Ми внесли деякі законодавчі зміни, щоб переконатися, що Пентагон може рухатися швидше. Саме для цього було створено Командування армії майбутнього, з базою в Остіні, штат Техас. Ми якнайшвидше знаходимо найкращі нові технології та впроваджуємо їх. Не знаю, чи можна назвати це перемогою, але конкуренція реальна. У нас є виклики окрім Китаю, враховуючи те що робить Росія. Не можна дозволити їм отримати над нами потужну перевагу. Тому це надзвичайно важливо.
А.Б.: Щодо Росії: за останній рік з'явились дані, що до Росії потрапляють мікрочипи та інші компоненти для виготовлення зброї. Нерідко це деталі американського виробництва. Звичайно це часто мікрочипи застарілого зразка, але від цього не легше, адже це допомагає їм вбивати українців. Чи можуть Штати зупинити цей потік напівпровідників до Росії?
Багато інших країн не зацікавлені в геополітичній боротьбі. Вони просто хочуть вести бізнес, хочуть вести бізнес з Росією і це в їхніх інтересах
А.С.: Це цікавий момент у світовій конкуренції. Ви знаєте, США та багато наших союзників є лідерами в цих технологіях, але ми не єдині на цьому фронті. Наша економічна міць доволі висока, але ми не в змозі повністю позбавити противників доступу до найважливіших технологій. Частково це пов'язано з тим, що росіяни, як ви знаєте перебирають різні пристрої, комп’ютери, виймаючи з них напівпровідники, і застосовують їх на полі бою. Окрім того, Китай, як ви знаєте, друга найбільша економіка світу після США. Там також виробляють багато цих речей. Тож я думаю, що наша здатність просто блокувати зловмисникам доступ до цієї технології більш обмежена, ніж би ми це не хотіли визнати… Ми, безумовно, досягли певного успіху в тому, щоб ускладнити Росії роботу її військової машини завдяки економічним санкціям. Але ми не зможемо повністю відрізати їх.
У світі багато інших варіантів, і, відверто кажучи, багато інших країн не зацікавлені в геополітичній боротьбі. Вони просто хочуть вести бізнес, хочуть вести бізнес з Росією і це в їхніх інтересах. Ми бачили це з Туреччиною під час низки подій і є багато інших країн. Вони не переходять бік Росії. Просто кажуть, що хочуть продавати, і продавати - це добре для них. Тож нам доведеться на блокувати їх від усього світу, а конкурувати з ними.
Після втрати зброї в Афганістані, США остерігаються надавати сучасну зброю Україні
А.Б.: Тобто Росію можна перемогти технологічно? Чи не варто тоді США надати Україні більш сучасну зброю?
А.С.: США непокоїть передача технологій. Що це означає? Подібне траплялось під час бою. Ми бачили як це трапилось в Афганістані, коли справи пішли не так, як ми хотіли і багато нашого обладнання опинилося в руках талібів. Тому є певні побоювання, щодо передачі технологій Україні. Зокрема дискусія довкола передачі бойового дрона Gray Eagle.
Особисто я вважаю, що ми маємо його дати Україні. Але є побоюванню через те, що в цьому безпілотнику є технологія, яка, якщо його зіб'ють, потрапить до рук росіян. Вони можуть використати нашу технологію, щоб отримати певну перевагу. І це завжди балансування.
Особисто я думаю, що ми могли б ще трохи ризикнути на цьому фронті, щоб Україна отримала те, що їй потрібно.
Щодо F-16 ситуація була дещо іншою. Там не йшлося про технології, а про доцільність обмежених витрат. Україна на той час отримувала велику кількість боєприпасів та зброї плюс навчання та постачання.
Тому було питання чи надання F-16 найкращим використанням коштів, враховуючи супутні матеріально-технічні витрати, навчання. Але, як ви знаєте, є тренування українських пілотів на F-16. Тому частково повільна передача зброї пов’язана з побоюванням технологій, а частково з логістичними труднощами. Тому все це не так легко, як може видаватись.
Виборча кампанія у США не сприятиме допомозі України, вважає конгресмен
США занепокоєні щодо передачі технологій...Ми бачили як це трапилось в Афганістані, коли багато нашого обладнання опинилося в руках талібів
А.Б.: Щодо загальної підтримки Сполученими Штатами України. США входять зараз у період виборчої кампанії. Наступного року обиратимуть президента. Цей період якось сприятиме допомозі України чи навпаки?
А.С.: Я думаю швидше - навпаки на жаль. У нас двопартійна система, принаймні поки що. І як ви знаєте, провідний кандидат від Республіканської партії виступає проти допомоги Україні.
Це також має великий вплив на моїх колег-республіканців, щодо того, чи варто продовжувати підтримувати Україну, чи ні. У нас незабаром буде голосування щодо того, щоб надати Україні більше допомоги. Мова йде 24 мільярди доларів. 14 з них - це військова допомога, решта гуманітарна.
Станом на зараз є велика двопартійна підтримка України в Конгресі
Станом на зараз є велика двопартійна підтримка України в Конгресі. Республіканці демократи, у Сенаті і Палаті представників я думаю, мабуть - 80% голосів за. Але чи не почнуть ці республіканці відчувати тиск у питанні підтримки через те позицію Дональда Трампа? Так, я думаю, що усе це ускладнює процес в короткостроковій перспективі через цей поділ. Тож ми повинні просувати це питання, та переконатися, що республіканці, які підтримують Україну мають голос і стоять на своїх позиціях.
А.Б.: Сполучені Штати зараз будуть ухвалювати новий бюджет. Є загроза нового “шатдауну” (ред. “шатдаун” - це часткове припинення роботи урядових інституцій США, через несвоєчасне ухвалення бюджету). Як це вплине на підтримку України?
А.С.: Є величезний ризик. США повинні продовжувати фінансувати свій уряд і потреби нашої оборони, а також інші питання, і паралельно мати змогу допомагати Україні. Сумна ситуація в тому, що ми маємо підтримку переважної більшості для фінансування уряду і підтримки України. Але є ця невелика цілеспрямована група правих екстремістів у Палаті представників, які проти підтримки України, та вони завзято виступають проти фінансування уряду США.
Якби спікер Маккарті поставив пропозицію про допомогу Україні прямо зараз на голосування, вона пройшла б з великою перевагою 300 голосів легко, можливо навіть 350. Але ця невелика група правих республіканців не хоче, щоб він виносив це на голосування
І питання в тому, чи зможе спікер Палати представників Кевін Маккарті опиратись їм. Якби спікер Маккарті поставив пропозицію про допомогу Україні прямо зараз на голосування, вона пройшла б з великою перевагою 300 голосів легко, можливо навіть 350. Але ця невелика група правих республіканців не хоче, щоб він виносив це на голосування. І вони погрожували відібрати в нього пост спікера, якщо він обійде їх. Чи вистачить у нього сміливості виконувати свою роботу і поставити той законопроєкт на розгляд? Не знаю. Те ж саме, щодо забезпечення можливості уряду працювати. Закон про тимчасове фінансування уряду пройшло б за підтримки переважної більшості. Але ця невелика група не хоче, щоб це сталося. Отже, так, наступні чотири місяці нашої політики та те, що відбувається в Конгресі, матимуть величезний вплив на нашу здатність продовжувати підтримувати Україну, позаяк ми мали б це робити.
Є ця невелика цілеспрямована група правих екстремістів у Палаті представників, які проти підтримки України
А.Б.: Частина республіканців заявляють про готовність ініціювати процес імпічменту президента Байдена. Це якось може вплинути на його рішення по Україні?
А.С.: Я не думаю, що це така велика проблема. Це якась безглузда трата часу. Вони ще не вирішили, за що саме збираються оголосити йому імпічмент. Вони дорікають нам тим, що ми намагались зробити імпічмент Трампа. Так, ми намагались зробити імпічмент Трампа, тому що він спровокував повстання, повстання та напад на Капітолій і закликав до скасування наших виборів. Він фактично закликав до державного перевороту проти нашого уряду. У нас були дуже конкретні звинувачення проти президента Трампа. Але республіканці вирішили собі теж оголосити про імпічмент, а про привід подумаємо потім.
Тож це трохи смішно і недобре, але це не підриває нашу здатність виконувати інші завдання уряду. Тому цього не станеться. Я маю на увазі, вони не зможуть отримати голоси в Палаті представників, я був би дуже здивований. І вони точно не доб'ються засудження з боку Сенату. Отже, це просто відволікання та марна трата часу.
Але це не така велика загроза для підтримки України, як наша неспроможність винести на голосування питання про допомогу, або неспроможність профінансувати уряд. Це більші проблеми.
Вибори в Україні, навіть під час війни, стали б потужним меседжем, вважає Сміт
А.Б.: Наступного року в Україні мали би пройти чергові вибори президента. Хоча Конституція забороняє їх проведення під час воєнного стану, але в Києві точиться дискусія з приводу цього питання. Ви що думаєте?
А.С.: Я б дуже покладався на Україну та її уряд в цьому питанні. Очевидно, що було б краще, якби ви могли продовжувати проводити чергові вибори. Але це дійсно залежатиме від стану конфлікту.
Якби Україна змогла провести ці вибори, навіть під час війни, я вважаю, що це дало б неймовірно потужний та позитивний меседж
І якщо Україна відчуватиме, що краще відкласти ці вибори з огляду на війну, що триває, я б поклався на це рішення. Якби вони змогли провести ці вибори, навіть під час війни, я вважаю, що це дало б неймовірно потужний та позитивний меседж, щодо того, що тут насправді відбувається. Особливо зважаючи на російську пропаганду та смішні закиди, щодо того чому вони там воюють.
Ми хочемо суверенної, демократичної України. Я хочу, щоб Україна була незалежною державою, якою вона має повне право бути. І ви можете поглянути на те, якими ви стали після закінчення холодної війни, відтоді як ви перестали бути частиною СРСР на рівень економічного процвітання, політичної свободи. Знаєте, покращення якого було досягнуто в Україні, говорить про те, чому ми б’ємось за демократію, чому ми боремося за свободу, економічні та політичні можливості, тому що це дає людям у цій системі краще життя.
- Голос Америки
Книга: Ілон Маск наказав відключити Starlink під час операції України по флоту РФ в Криму
Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN.
У книзі під назвою "Ілон Маск" письменник стверджує, що коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони "втратили зв'язок і їх винесло на берег".
Рішення Маска, яке змусило українських посадовців просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим, - страхом, який спричинили розмови Маска з високопосадовцями РФ, пише Айзексон. Він додає, що занепокоєння Маска щодо повторення історії нападу Японії на базу США у Перл Гарборі під час Другої світової не виправдались. Але це свідчить про те, що Маск відчуває глибокий страх розпалити ширшу війну.
"Як я опинився у цій війні? - цитує Маска Айзексон. - Starlink не був призначений для війни. Він був призначений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, відвідувати онлайн-уроки та робити добрі мирні речі, а не атакувати безпілотниками".
Раніше в статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач Ронан Ферроу писав, що хоча спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. Також Маск також заявив, що розмовляв з президентом Путіним особисто після чого опублікував свій мирний план, який розкритикували як проросійський. При цьому пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.
Співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман, який працював з Маском над створенням PayPal, заявив виданню Insider, що вважає, що Маск "потрапив на гачок Путіна" щодо війни в Україні. При цьому половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї, тож Маск, ймовірно, зважає на позицію китайських чиновників, які не схвалюють його рішення надати Україні інтернет-послуги та шукають запевнень, що він не розгорне цю технологію в Китаї.
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