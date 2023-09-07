США пояснили на що піде 206$ млн нової гуманітарної допомоги для України

Забезпечення їжею, прихистком та медичними послугами, психологічна підтримка населення, допомога роботи Українського гуманітарного фонду. Такі пріоритети закладені в новому пакеті гуманітарної допомоги США Україні.

Про нову гуманітарну допомогу обсягом понад 206 мільйонів доларів оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 6 вересня.

54 мільйони доларів надійде в рамках програми Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), а ще 152 мільйони доларів - через програми Державного департаменту США.

"Уряд Росії продовжує атакувати цивільних на критичну цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі більш як 9 500 людей, включаючи 550 дітей і поранило ще тисячі", - йдеться в повідомленні USAID.

Через бойові дії мільйони мали покинути свої домівки, понад шість мільйонів біженців полишило країну і понад п'ять мільйонів змусили переїхати в інші регіони.

USAID спрямує додаткову гуманітарну допомогу на надання допомоги, що рятує життя, включаючи виплати готівкою, медичні послуги, прихисток, забезпечення води та санітарних послуг і гігієни для українців. Також йдеться про психологічну підтримку населення.

25 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку діяльності Українського гуманітарного фонду (UHF), яким управляє ООН на гуманітарні потреби українців.

Загалом, нагадує USAID, США надали більше 2,8 мільярда доларів гуманітарної допомоги Україні з часу початку війни.

Напередодні Блінкен оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярд доларів, який включає військову та гуманітарну підтримку.

"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів, яка включає 665,5 мільйонів доларів на нові військові та цивільні системи безпеки", – сказав Блінкен на пресконференції у Києві.

Він наголосив на тому, що частина грошей піде на зміцнення протиповітряної оборони України та інших сфер.