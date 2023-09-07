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США пояснили на що піде 206$ млн нової гуманітарної допомоги для України
Забезпечення їжею, прихистком та медичними послугами, психологічна підтримка населення, допомога роботи Українського гуманітарного фонду. Такі пріоритети закладені в новому пакеті гуманітарної допомоги США Україні.
Про нову гуманітарну допомогу обсягом понад 206 мільйонів доларів оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 6 вересня.
54 мільйони доларів надійде в рамках програми Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), а ще 152 мільйони доларів - через програми Державного департаменту США.
"Уряд Росії продовжує атакувати цивільних на критичну цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі більш як 9 500 людей, включаючи 550 дітей і поранило ще тисячі", - йдеться в повідомленні USAID.
Через бойові дії мільйони мали покинути свої домівки, понад шість мільйонів біженців полишило країну і понад п'ять мільйонів змусили переїхати в інші регіони.
USAID спрямує додаткову гуманітарну допомогу на надання допомоги, що рятує життя, включаючи виплати готівкою, медичні послуги, прихисток, забезпечення води та санітарних послуг і гігієни для українців. Також йдеться про психологічну підтримку населення.
25 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку діяльності Українського гуманітарного фонду (UHF), яким управляє ООН на гуманітарні потреби українців.
Загалом, нагадує USAID, США надали більше 2,8 мільярда доларів гуманітарної допомоги Україні з часу початку війни.
Напередодні Блінкен оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярд доларів, який включає військову та гуманітарну підтримку.
"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів, яка включає 665,5 мільйонів доларів на нові військові та цивільні системи безпеки", – сказав Блінкен на пресконференції у Києві.
Він наголосив на тому, що частина грошей піде на зміцнення протиповітряної оборони України та інших сфер.
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Столтенберг прокоментував контрнаступ і падіння дрона в Румунії
Збройні Сили України поступово відвойовують позиції і змогли прорвати лінії оборони російських військ, рухаючись уперед. Так під час виступу в Європейському парламенті хід контрнаступу прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ніхто ніколи не казав, що це буде легко, - зазначив він. - Навряд чи колись в історії ми бачили більше мін на полі бою, ніж ми бачимо в Україні сьогодні. Тому було очевидно, що це буде надзвичайно важко".
Столтенберг додав: "Вони прогресують. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово завойовують позиції".
У мережі Х (колишня Twitter) генсек НАТО також додав, що співпраця між ЄС та Альянсом стала ще більш важливою у відповідь на війну Росії проти України, й підкреслив: "Українці зараз рухаються вперед і відвойовують землю, і ми повинні продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".
Минулого тижня Київ повідомив про успіхи у прориві першої лінії оборони армії Росії, але попереду в ЗСУ - інші укріплені рубежі та масштабні мінні поля.
Також у Європарламенті Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.
"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування, - сказав Столтенберг і підкреслив ризики, які несуть російські авіаудари неподалік кордонів альянсу.
Напередодні президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде "серйозним порушенням", і назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.
У статті використано матеріали Reuters
Законопроєкт про електронне декларування доходів чиновників: деталі та підводні камені. Відео
Верховна Рада України підтримала законопроєкт про електронне декларування доходів чиновників, однак не ухвалила правки про відкриття реєстру декларацій. Таким чином, інформація про статки чиновників буде непублічною ще рік, якщо президент підпише закон.
Конгресмени США звинуватили Путіна в геноциді в Україні
ГААГА, Нідерланди (AP) — Члени комітету із закордонних справ Палати представників США заявили в середу, що президент Росії Путін здійснює геноцид в Україні. Їхні коментарі надійшли за день до запланованої зустрічі з головним прокурором Міжнародного кримінального суду.
У березні МКС видав міжнародний ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України. Однак він ще не висунув йому звинувачень у будь-яких інших правопорушеннях, скоєних російськими військами після їхнього вторгнення в Україну понад 18 місяців тому.
Голова комітету, конгресмен Майкл Маккол, республіканець від Техасу, заявив журналістам під час візиту до Гааги, що Путін «намагався стерти культуру, народ і релігію, і це визначення геноциду».
Інша представниця комітету, Енн Вагнер, республіканка зі штату Міссурі, погодилася з Макколом, говорячи про «злочини проти людяності, відвертий геноцид, який вчинив цей чоловік».
Джеррі Конноллі, демократ від Вірджинії, сказав, що Путін ще до війни заперечував існування України як країни та народу.
«Тож я думаю, що він сам виступав за геноцид, і його поведінка згодом заповнила прогалини», – сказав Конноллі.
Їхні коментарі прозвучали в середу, коли через російський обстріл ринку на сході України загинуло щонайменше 16 людей і ще більше отримало поранення. Атака збіглась в часі з візитом держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
У четвер члени комітету зустрічаються з прокурором МКС Карімом Ханом і відвідають Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції або Євроюст, де знаходиться Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії проти України. Центр спрямований на підтримку країн, які вже ведуть справи проти високопоставлених російських лідерів за злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд може переслідувати злочини, включаючи геноцид, але не має юрисдикції щодо злочину агресії.
Маккол сказав, що члени комітету розглядатимуть «самі докази та те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна».
Сполучені Штати не входять до МКС, і під час адміністрації колишнього президента Дональда Трампа вони ввели санкції проти попереднього прокурора МКС і кількох помічників за розслідування звинувачень у воєнних злочинах, які, буцімто, скоїли війська США в Афганістані та Іраку та ізраїльські військовослужбовці на Західному березі річки Йордан і в Газі.
Але з початком війни в Україні відносини змінилися. Минулого місяця генеральний прокурор Меррік Гарленд заявив, що Міністерство юстиції США співпрацює з судом і підтримує українських прокурорів у розслідуванні воєнних злочинів.
Хоча ордер на арешт Путіна має значну психологічну вагу, він навряд чи призведе до його появи в залі суду в Гаазі найближчим часом, оскільки Москва не визнає юрисдикцію суду та не екстрадує своїх громадян.
До складу делегації Конгресу в Гаазі також входять демократи Грегорі Мікс та Мадлен Дін, республіканці Томас Кін та Білл Хуізенг. Вони також проводять зустрічі в Нідерландах з голландськими урядовцями та членами парламенту.
Візит делегації до Європи має на меті зміцнити зв’язки зі стратегічними союзниками США, а також обговорити підтримку НАТО та України, способи притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та як протистояти спільним загрозам з боку Китаю.
Україна прирівнює обмеження імпорту її збіжжя в ЄС до російських бомбардувань
Україна посилила заклики до країн Європейського Союзу, щоб вони скасували часткові обмеження імпорту українського збіжжя в той час, як Росія блокує Чорне море і цілеспрямовано бомбардує порти та інші зернові об’єкти.
15 вересня вибігає тимчасова заборона на імпорт українського зерна пшениці, кукурудзи, а також насіння ріпака й соняшника до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії.
Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи.Володимир Зеленський
Заборону запровадили у травні на вимогу урядів, які скаржилися на падіння цін через наплив українського збіжжя і через це - втрати для їхніх аграріїв.
Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховські наприкінці серпня сказав, що Європейська Комісія має прислухатися до закликів урядів про продовження заборони до кінця року.
Президент Володимир Зеленський заявив 6 вересня, що такі обмеження означали б перекриття наземних шляхів експорту українського збіжжя, в той час, «коли наші українські порти майже щоночі горять після російських ударів».
Він прирівняв такі обмеження щодо України, більш ніж половина експорту якої до ЄС становить агропродукція, до російських бомбардувань.
«Я зараз прямо звертаюся до вас, друзі, партнери, колеги… До вас, пане президенте Румунії. До вас, пані віце-премʼєр-міністр Болгарії. До вас, пані президент Словаччини. До вас, пане президенте Польщі. До вас, пані президент Угорщини. До вас, пані президент Молдови. До всіх, від кого так чи інакше залежить свобода нашого аграрного експорту. Будь-які обмеження проти українського експорту зараз – це масштабування тієї руйнації, якої завдають російські терористи. Саме так», - сказав український керівник під час відеозв'язку з зустріччю керівників країн учасниць Ініціативи Тримор’я, що об’єднує держави Центральної і Східної Європи.
Зеленський доводив, що йдеться не лише про принципи свободи торгівлі й вільної конкуренції, але й про потребу європейської солідарності перед лицем загрози для континенту від войовничості й агресивності Москви.
Ті, хто доводить потребу обмежень аграрного імпорту з України в ЄС наполягають, що вони продиктовані надзвичайною ситуацією, в якій Росія блокує головні шляхи експорту українського збіжжя - через Чорне море на ринки Азії та Африки.
Зокрема у Польщі політики наполягають, що хочуть допомогти транзиту українського експорту до тих країн, які імпортують збіжжя, і закликають ЄС до, наприклад, субсидування, щоб знизити транспортні кошти.
Але при цьому польські урядовці, які готуються до парламентських виборів 15 жовтня, заявляють, що вимушені захищати інтереси своїх фермерів, а тому погрожують, що у разі коли Єврокомісія не продовжить тимчасові обмеження для українського збіжжя, то Варшава може вдатися до односторонніх заборон.
Ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження.Ольга Стефанішина
Уряд Угорщини дотримується жорсткої політики щодо Києва, повністю відмовившись від військової підтримки Україні і навіть вимагає скасувати європейські санкції щодо Росії, хоча Будапешт і наполягає, що надає гуманітарну допомогу українцям в умовах війни.
Україна стверджує, що обмеження для українського збіжжя в ЄС продиктовані насамперед політичними міркуваннями і що вони суперечать європейським принципам та домовленостям Брюсселя з Києвом.
«Наше зерно стає джерелом непоганого заробітку для різних країн Європи, які переробляють нашу агропродукцію та заробляють на логістиці. Фермери з різних країн використовують українські корми для блага своїх господарств. Компанії різних країн заробляють на транзиті. І це – благо для всієї європейської економіки. Але конкретно для українського сегмента європейської економіки йдеться не про заробіток, а про виживання в умовах російського терору», - переконував Зеленський.
Віцепрем'єр-міністерка України з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, коментуючи Голосу Америки становище зі збіжжям, сказала: «Ми не сприймаємо будь-які погрози певних країн щодо проведення односторонніх заходів. Це порушення вимог самого ЄС».
«Я можу підтвердити, що на сьогодні жодні статистичні дані не підтверджують загроз для внутрішнього ринку ЄС. Всі п'ять країн ЄС, через які вивільнявся експорт зернової продукції, отримали суттєву фінансову підтримку та суттєве збільшення бюджету на розвиток прикордонно-митної інфраструктури. На сьогодні прийнято рішення, що саме румунський напрямок і дунайський коридор будуть основними напрямками вивільнення транзиту зернової продукції. Відповідно, інвестиції, кошти і розвиток інфраструктури саме по цьому напрямку буде пріоритетним в наступні роки. Тож ми не вбачаємо нічого, окрім політики, в будь-яких намірах продовжити обмеження, і вони не мають бути продовжені», - наполягає Ольга Стефанішина.
Україна є кандидатом не членство у Європейському Союзі, а до того як вона зможе стати повноправною учасницею спільного європейського ринку її торгівлю з ЄС обумовлює угода про зону вільної торгівлі та окремі рішення Єврокомісії, яка проголосила полегшення умов для українського імпорту для економічної допомоги українцям в умовах російської агресії.
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