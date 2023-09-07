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- Голос Америки
США і Велика Британія наклали санкції на російську кібергрупу, пов'язану з Кремлем
Сполучені Штати Америки у співпраці з Великою Британією запровадили додаткові санкції проти членів російської кіберзлочинної групи Trickbot, пов’язаної з російськими спецслужбами. Кіберзлочинці готували і здійснювали атаки на уряд США та американські компанії, зокрема лікарні.
“Росія давно є безпечним притулком для кіберзлочинців, у тому числі групи Trickbot”, – йдеться у заяві Міністерства юстиції США, яке розкрило 9 обвинувальних актів у зв’язку зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і “програмами-вимагачами” Conti.
Санкції накладено на осіб, залучених до керівництва та діяльності групи Trickbot. Так, під час пандемії COVID-19,Trickbot, за даними США, атакувала багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах. Одного разу група Trickbot, наприклад, застосувала програмне забезпечення проти трьох медичних закладів Міннесоти, порушивши роботу їхніх комп’ютерних мереж і телефонів, а також спричинивши перенаправлення карет швидкої допомоги.
Члени групи Trickbot публічно зловтішалися та вимагали викуп.
“Сполучені Штати рішуче борються з програмами-вимагачами та реагують на збої в нашій критично важливій інфраструктурі, – прокоментував заступник міністра фінансів США Браян Нельсон. – У тісній координації з нашими британськими партнерами Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати колективні інструменти та органи влади для боротьби з цією зловмисною кіберактивністю”.
Trickbot, вперше ідентифікований спеціалістами з безпеки у 2016 році, стартував із атак онлайн-банкінгу. Керованим з Москви вірусом почали атакувати підприємства та організації за межами Росії в 2014 році, зокрема, для викрадення фінансових даних, йдеться в повідомленні американського відомства.
Троян Trickbot заразив мільйони комп’ютерів-жертв по всьому світу, включно з американськими компаніями та фізичними особами. Відтоді він перетворився на високомодульний пакет шкідливих програм, який надає групі розробників можливість здійснювати різноманітні шкідливі дії в кібернетичному просторі, включно з програмами-вимагачами.
Як повідомляв Голос Америки раніше цього року США та Велика Британія вже вводили санкції проти посадовців Trickbot.
Напередодні виборів президента США у листопаді 2020 року компанія Microsoft знешкодила сервери Trickbot, що могли бути використані для блокування роботи комп'ютерних систем під час голосування.
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- Голос Америки
Книга: Ілон Маск наказав відключити Starlink під час операції України по флоту РФ в Криму
Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN.
У книзі під назвою "Ілон Маск" письменник стверджує, що коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони "втратили зв'язок і їх винесло на берег".
Рішення Маска, яке змусило українських посадовців просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим, - страхом, який спричинили розмови Маска з високопосадовцями РФ, пише Айзексон. Він додає, що занепокоєння Маска щодо повторення історії нападу Японії на базу США у Перл Гарборі під час Другої світової не виправдались. Але це свідчить про те, що Маск відчуває глибокий страх розпалити ширшу війну.
"Як я опинився у цій війні? - цитує Маска Айзексон. - Starlink не був призначений для війни. Він був призначений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, відвідувати онлайн-уроки та робити добрі мирні речі, а не атакувати безпілотниками".
Раніше в статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач Ронан Ферроу писав, що хоча спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. Також Маск також заявив, що розмовляв з президентом Путіним особисто після чого опублікував свій мирний план, який розкритикували як проросійський. При цьому пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.
Співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман, який працював з Маском над створенням PayPal, заявив виданню Insider, що вважає, що Маск "потрапив на гачок Путіна" щодо війни в Україні. При цьому половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї, тож Маск, ймовірно, зважає на позицію китайських чиновників, які не схвалюють його рішення надати Україні інтернет-послуги та шукають запевнень, що він не розгорне цю технологію в Китаї.
Heritage Foundation: США мають розмістити ядерну зброю в Польщі
Частина американської ядерної зброї, розміщеної в європейських країнах, повинна бути передислокована до Польщі, яка прагне брати участь у місії НАТО з розподілу ядерного арсеналу, стверджує автор аналітичного матеріалу, опублікованому американським Фондом Спадщина (Heritage Foundation), Роберт Пітерс.
Розміщення такої зброї в Західній Європі мало сенс під час холодної війни, пише Пітерс, нині залучення Польщі до цієї місії адаптувало б ядерну стратегію альянсу до поточних загроз.
З розширенням НАТО на схід після розпаду Радянського Союзу винищувачам союзників, які несуть ядерні бомби, доведеться летіти далі, щоб досягти ворожих цілей, вказують експерти. «Якщо на таких відстанях винищувач-бомбардувальник повинен провести дозаправку в повітрі, перш ніж досягти цілі, і винищувач-бомбардувальник, і заправник можуть виявитися вразливими для засобів протиповітряної оборони далекого радіусу дії противника», — йдеться в матеріалі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 30 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький Моравецький озвучив заяву, що Варшава посилює заклик до НАТО про готовність країни взяти участь у програмі ядерного стримування Nuclear Sharing.
“Ми заявляємо про наше бажання швидко діяти з цього приводу", – сказав Моравецький. Прем'єр також додав, що очікує на згоду Вашингтона, оскільки "це перш за все рішення американців" та наголосив про небажання поляків "сидіти, склавши руки, поки Путін посилює різні загрози".
Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговоренняКоординатор стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі
Відповідаючи на запитання преси щодо цієї заяви, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі завив: "Розгортання ядерних систем не є предметом публічного обговорення, тому США не коментують бажання Польщі розмістити на своїй території ядерну зброю." Кірбі запевнив, що США дуже уважно стежать за ситуацією з ядерної безпеки.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден різко розкритикував розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, назвавши цей крок "абсолютно безвідповідальним". МЗС Росії заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".
Деякі експерти висловлюють побоювання, що будь-які такі зміни в ядерній угоді НАТО посилять напруженість у відносинах з Росією, яка вважатиме ядерну зброю в Польщі ескалацією. Пітерс переконаний, що на тлі бряцання Росією ядерною зброєю та рішення розмістити частини свого ядерного арсеналу в Білорусі, такий крок НАТО був би виправданий:
Це «запевнило б найближчих до Росії союзників по НАТО, що арсенал залишається надійним і ефективним. Краще протидіяти російській агресії шляхом посилення ядерного стримування».
НАТО є організацією ядерного договору; воно має бути набагато активнішим і сильнішим щодо росіянНачальник генерального штабу збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак
Виступаючи на Карпачському економічному форумі в Польщі на початку тижня, начальник генерального штабу збройних сил Польщі Раймунд Анджейчак закликав до більш жорсткого підходу щодо Росії.
«Схоже, ми маємо справу з гангстерами, божевільними поганими хлопцями. Всі пішли в парк і курять сигари, гангстери кладуть зброю на стіл, а ми в квітчастих футболках кажемо: "Ну, у мене є рушниця, але я залишив її вдома". НАТО є організацією ядерного договору; воно має бути набагато активнішим і сильнішим щодо росіян», - цитує генерала видання The Guardian.
Ядерна місія НАТО включає тактичні бомби США, які винищувачі союзників можуть доставити, якщо б конфлікт переріс у атомний. Тактична зброя має меншу вибухову потужність, ніж стратегічна ядерна зброя, яка доставляється за допомогою дальніх бомбардувальників, міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування та ракет підводних човнів. Теоретично, тактична ядерна зброя може бути використана для більш обмеженого удару, що призведе до меншого поширення радіоактивних опадів, ніж їх стратегічні аналоги.
США публічно не обговорюють, де зберігаються їхні тактичні бомби в Європі. В 2019 орган, пов'язаний з НАТО, оприлюднив, а відтак видалив документ, який містив інформацію, що ядерна зброя США в Європі, буцімто, зберігалась в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
- Голос Америки
Столтенберг прокоментував контрнаступ і падіння дрона в Румунії
Збройні Сили України поступово відвойовують позиції і змогли прорвати лінії оборони російських військ, рухаючись уперед. Так під час виступу в Європейському парламенті хід контрнаступу прокоментував генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Ніхто ніколи не казав, що це буде легко, - зазначив він. - Навряд чи колись в історії ми бачили більше мін на полі бою, ніж ми бачимо в Україні сьогодні. Тому було очевидно, що це буде надзвичайно важко".
Столтенберг додав: "Вони прогресують. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово завойовують позиції".
У мережі Х (колишня Twitter) генсек НАТО також додав, що співпраця між ЄС та Альянсом стала ще більш важливою у відповідь на війну Росії проти України, й підкреслив: "Українці зараз рухаються вперед і відвойовують землю, і ми повинні продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно".
Минулого тижня Київ повідомив про успіхи у прориві першої лінії оборони армії Росії, але попереду в ЗСУ - інші укріплені рубежі та масштабні мінні поля.
Також у Європарламенті Столтенберг прокоментував падіння на території Румунії частин безпілотників Shahed, якими Росія атакувала портову інфраструктуру України у гирлі Дунаю. За його словами, НАТО не має жодних ознак того, що це був навмисний напад Росії на Румунію.
"У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми очікуємо результатів поточного розслідування, - сказав Столтенберг і підкреслив ризики, які несуть російські авіаудари неподалік кордонів альянсу.
Напередодні президент Румунії, Клаус Йоганніс заявив, що якщо буде підтверджено, що частини російського безпілотника потрапили на територію Румунії, це буде "серйозним порушенням", і назвав російські напади на українські дунайські порти воєнним злочином.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
США пояснили на що піде 206$ млн нової гуманітарної допомоги для України
Забезпечення їжею, прихистком та медичними послугами, психологічна підтримка населення, допомога роботи Українського гуманітарного фонду. Такі пріоритети закладені в новому пакеті гуманітарної допомоги США Україні.
Про нову гуманітарну допомогу обсягом понад 206 мільйонів доларів оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 6 вересня.
54 мільйони доларів надійде в рамках програми Агенції США з міжнародного розвитку (USAID), а ще 152 мільйони доларів - через програми Державного департаменту США.
"Уряд Росії продовжує атакувати цивільних на критичну цивільну інфраструктуру, що призвело до загибелі більш як 9 500 людей, включаючи 550 дітей і поранило ще тисячі", - йдеться в повідомленні USAID.
Через бойові дії мільйони мали покинути свої домівки, понад шість мільйонів біженців полишило країну і понад п'ять мільйонів змусили переїхати в інші регіони.
USAID спрямує додаткову гуманітарну допомогу на надання допомоги, що рятує життя, включаючи виплати готівкою, медичні послуги, прихисток, забезпечення води та санітарних послуг і гігієни для українців. Також йдеться про психологічну підтримку населення.
25 мільйонів доларів буде спрямовано на підтримку діяльності Українського гуманітарного фонду (UHF), яким управляє ООН на гуманітарні потреби українців.
Загалом, нагадує USAID, США надали більше 2,8 мільярда доларів гуманітарної допомоги Україні з часу початку війни.
Напередодні Блінкен оголосив про новий пакет американської допомоги Україні у розмірі понад 1 мільярд доларів, який включає військову та гуманітарну підтримку.
"Ми й надалі будемо поруч з Україною. І сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів, яка включає 665,5 мільйонів доларів на нові військові та цивільні системи безпеки", – сказав Блінкен на пресконференції у Києві.
Він наголосив на тому, що частина грошей піде на зміцнення протиповітряної оборони України та інших сфер.
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