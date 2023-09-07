США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили нову допомогу Україні на суму понад мільярд доларів. Аби запевнити українців у непорушній підтримці Сполучених Штатів до Києва у середу із неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. В американському Сенаті закликають продовжити підтримку України.
Випуски
-
вересень 06, 2023
Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 05, 2023
На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 02, 2023
Українці підкорюють Burning Man. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
вересень 01, 2023
Опалювальний сезон. Якою буде зима в Європі, Україні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
серпень 31, 2023
Псков, Москва… Експерт коментує удари БПЛА по РФ. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
серпень 30, 2023
Новий пакет допомоги США для України - деталі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН