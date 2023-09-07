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Студія Вашингтон

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати оголосили нову допомогу Україні на суму понад мільярд доларів. Аби запевнити українців у непорушній підтримці Сполучених Штатів до Києва у середу із неоголошеним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. В американському Сенаті закликають продовжити підтримку України.

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