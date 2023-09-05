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Віцепрезидентка США Камала Гарріс бере участь в саміті ASEAN. Війна в Україні серед ключових тем
В Джакарті стартував саміт лідерів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN). США на саміті представляє віцепрезидентка Камала Гарріс. Очікується, що лідери також обговорять російську війна в Україні, щодо якої країни регіону мають різні позиції.
Гарріс також візьме участь у зустрічі ASEAN та групи партнерів, куди входять США, Китай, Росія, Австралія, Індія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.
Група ASEAN приймає рішення на основі консенсусу та декларує принцип невтручання у внутрішні справи інших країн. Очікується, що серед основних питань, які обговорять учасники, буде напруга в Південнокитайському морі, війна Росії проти України, насильство в М’янмі.
Війна Росії в Україні
Країни-члени ASEAN по-різному ставляться до Росії, яка є ключовим постачальником зброї до регіону. Тому блок стримано відреагував на війну проти України, висловлюючи лише занепокоєння щодо наслідків конфлікту, водночас не засуджуючи Москву.
Американські союзники Сінгапур і Філіппіни є найрішучішими критиками війни, а Сінгапур приєднався до режиму санкцій Заходу проти Росії. На протилежному кінці спектра знаходиться М’янма, чий військовий уряд підтримує вторгнення Москви та наратив про те, що таким чином Росія, буцімто, захищається проти західної експансії. Така позиція суперечить міжнародному осуду російської війни в Україні, засвідченому резолюціями ГА ООН.
В’єтнам, Камбоджа та Лаос мають глибокі історичні та оборонні зв’язки з Кремлем, у той час, як Малайзія, Бруней, Індонезія та Таїланд прагнуть продемонструвати нейтралітет відповідно до традиції блоку неприєднання на тлі суперництва великих держав.
Перед зустріччю з лідерами ASEAN у Пномпені минулого року президент США Джо Байден назвав «жорстоку війну Росії проти України». Від Гарріс очікують подібних заяв та закликів подолати глобальні наслідки війни.
Суперечки в Південнокитайському морі
Зустріч лідерів АСЕАН відбувається на тлі посиленні напруження в регіоні та публікації Китаєм спірної карти, яка викликала обурення Індії, В'єтнаму, Тайваню, Малайзії та Філіппін. Як повідомляв раніше Голос Америки, Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.
Росія та Китай сперечалися щодо його приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км. – Росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.
Раніше цього року Пекін і ASEAN узгодили нові керівні принципи для прискорення переговорів на тлі мілітаризації заявниками, включаючи будівництво штучних островів, насамперед Китаєм.
В серпні президент Джо Байден і лідери Японії та Південної Кореї пообіцяли вжити спільних тристоронніх заходів під час регіональної кризи, вперше явно підкресливши «агресивну поведінку» Пекіна у водах.
Очікується, що Гарріс також буде наполегливою у цьому питанні. Вона підтвердить підтримку «свободи морів, мирного вирішення суперечок і дотримання міжнародного права, включаючи свободу судноплавства», — сказала Голосу Америки прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу для преси в четвер.
Насильство в М’янмі
Незважаючи на скептицизм щодо його ефективності, ASEAN погодилася у вівторок, що мирний план і надалі керуватиме її підходом до політичної кризи в М’янмі, згідно з офіційним документом, з яким ознайомився Reuters.
У документі також зазначено, що блок «закликав збройні сили М’янми зокрема та всі пов’язані сторони в М’янмі до деескалації та припинення атак на мирних жителів».
М'янма, яка після перевороту була охоплена насильством і політичним і економічним хаосом, мала очолити регіональне угруповання з 10 членів у 2026 році. Але регіональні лідери погодилися, що Філіппіни візьмуть на себе цю роль у 2026 році.
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- Голос Америки
Всі старання Росії відновити імперію тепер залежать від Північної Кореї - посадовець США каже про провал війни РФ в Україні
Сполучені Штати продовжують пильно стежити за співпрацею Росії та Північної Кореї та готові вжити заходів у разі постачання корейської зброї до Росії. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.
Він закликав Північну Корею припинити перемовини з Росією щодо зброї і дотримуватись публічних обіцянок КНДР не надавати зброї Росії. За словами Патела, США вживатимуть відповідних заходів для підтримки українських партнерів. Пател нагадав, що так само Сполучені Штати реагували на підтримку дій Росії Іраном, зокрема, щодо надання іранських безпілотників. “Ми, звичайно, вжили кроків, щоб продовжувати притягувати до відповідальності не лише Російську Федерацію, а й іранський режим за такі відносини”, – сказав Пател.
Те, що Росія змушена звернутись за підтримкою до Північної Кореї свідчить про її відчайдушні спроби отримати допомогу, кажуть посадовці США.
"Всі старання Росії відновити свою імперію тепер залежать від Північної Кореї", - заявив цього ж дня посол США в Японії Рам Емануель. За його словами, це є свідченням того, наскільки війна Росії в Україні провалилась.
Можлива угода з Північною Кореєю про постачання Росії зброї “не вітається, але це ознака того, що ембарго є ефективним і працює”, – додав Емануель в інтерв’ю CNN.
Як повідомляв Голос Америки, російський президент Володимир Путін та керівник Північної Кореї Кім Чен Ин планують зустріч у Владивостоці. Росія потребує зброї, а КНДР, можливо, захоче навзамін отримати технології, повідомляють ЗМІ про оцінки посадовців США.
Російські технології можуть стати в нагоді Північній Кореї для розробки ядерних підводних човнів та супутників, пише New York Times про занепокоєння американських чиновників.
Однак, американські військові аналітики вважають, що поставки зброї від КНДР Росії суттєво не вплинуть на хід війни.
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Мешканець Стамбула відстежує, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Відео
Мешканець Стамбула Йорук Ісік почав відстежувати як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Для цього він спостерігав за російськими вантажними кораблями в протоці Босфор і виявляв ті судна, які виходили з окупованих портів в Україні.
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Понад 70 000 американців рятувалися від зливи в пустелі під час фестивалю Burning Man
Густа багнюка, спричинена проливними дощами у пустелі Невади, “ув’язнила” понад 70 000 відвідувачів культового фестивалю Burning Man. Автомобілі заблоковано, людям буквально заборонено було покидати місце проведення фестивалю, їм радили берегти їжу, воду та пальне.
Загалом був заборонений і виїзд, і в’їзд (окрім рятувальних екіпажів) до Блек-Рок-Сіті – “тимчасового мегаполіса”, який щорічно зводять для фестивалю. Сам "мегаполіс" оснащено аварійною та безпековою інфраструктурою.
Деякі учасники фестивалю покидали місце проведення фестивалю пішки, долаючи милі густої багнюки до найближчого аеропорту. Зокрема і музиканти, які поспішали на наступні виступи, наприклад, DJ Diplo, який описав свою дорогу у соціальних мережах. На фестивалі також помітили брата Ілона Маска, Кімбала Маска, біткойн-підприємця Брока Пірса, співзасновника Google Сергія Бріна, пише Wall Street Journal.
До найближчої траси від місця проведення фестивалю веде ґрунтова дорога протяжністю 5 миль (8 км), а до найближчого міста та приблизно 15 миль (25 км).
Наразі час виїзду сягає близько 5 годин, інформує спеціальний акаунт Burning Man Traffic у соціальній мережі X (колишній Twitter).
Нарешті на початку цього тижня організатори скасували заборону на проїзд пустелею Блек-Рок, хоча багато хто намагався покинути її і раніше. Організатори у спеціальному посібнику з виживання просять триматися доріг із твердим покриттям і триматись якомога далі від стоячої води.
Пізно ввечері в неділю там було близько 72 000 людей, а до полудня понеділка залишилося приблизно 64 000 осіб.
Відеодрони CNN фіксували у понеділок сотні вантажівок, фургонів та інших транспортних засобів, які виїжджають із території фестивалю Burning Man після негоди.
Агенція Reuters назвала затор на дорозі у пустелі епічним. “Зрештою рух сформувався в організовану масу із 10 смуг завширшки, армаду рекреаційних транспортних засобів і автомобілів, які шукали землю обітовану — гарячий душ і чисте ліжко”, – пише агенція.
Учасників просять бути терплячими та поважати співробітників Burning Man, які “наполегливо працюють, щоб зробити виїзд учасників максимально безпечним”. Навіть раніше, за звичайних погодних умов, для виїзду із місця проведення фестивалю могло знадобитися від 6 до 9 годин.
Кульмінація фестивалю – спалення величезного тотема – була перенесена з ночі неділі на понеділок.
Творчі учасники фестивалю використали нагоду креативно – будували скульптури з глини.
Зазвичай відвідувачам тижневого фестивалю доводилося мати справу із сильною спекою та піщаними бурями, натомість цього року їм довелося зіткнутися з дощем і брудом. У будь-якому разі йдеться про досить суворий клімат, тож до участі варто готуватися серйозно та заздалегідь, наголошують досвідчені учасники.
Загалом на північному заході Невади за 24 години з ранку п’ятниці до суботи минулого тижня випав такий об’єм дощу, який зазвичай є нормою для 2-3 місяців. Сильний дощ випав на суху пустелю, збиваючи товстий, схожий на глину бруд, що унеможливлював рух автомобілів.
На відео від Deutsche Welle видно розміри довжелезної черги з автомобілів та стан пустелі після зливи.
Згідно із філософією фестивалю, “самозабезпеченість” є одним із основних принципів заходу. Організатори наголошують, що учасники несуть остаточну відповідальність за своє здоров’я та безпеку.
Учасники події свідчать, що люди допомагали один одному під час сильного дощу. “Ми – спільнота, яка об’єднується у важкі часи», – прокоментував CNN учасник фестивалю Каз Камруддін. Ресурси були залучені з усієї Невади, щоб допомогти людям з медичними потребами на території події, повідомили CNN в офісі місцевого шерифа.
За словами організаторів Burning Man, смерть на фестивалі, яка була підтверджена владою в суботу, “не була пов’язана з погодою”. До 40-річної особи викликали бригаду швидкої допомоги, але їм не вдалося його реанімувати. Водночас видання Wall Street Journal повідомляє, що одна людина загинула під час дощів - 32-річного чоловіка знайшли мертвим, наразі очікуються результати токсикології.
“Burning Man — це спільнота людей, які готові підтримувати один одного, – йдеться на сайті фестивалю. – Ми прийшли сюди, знаючи, що це місце, куди ми приносимо все необхідне для виживання. Саме завдяки цьому ми всі добре підготовлені до такої погоди”.
Пустеля Блек-Рок – це величезне плоске доісторичне дно озера (яке за оцінками Геологічного товариства США існувало ще 15 000 років тому), оточене величними горами. Денна температура зазвичай перевищує 100°F (близько 38°С) з низькою вологістю. При цьому вночі температура різко знижується.
Щороку Burning Man збирає десятки тисяч людей у пустелю Невади, щоб танцювати, творити мистецтво та насолоджуватися тимчасовою спільнотою однодумців. Започаткований у 1986 році як невелике зібрання на пляжі Сан-Франциско, тижневий фестиваль тепер відвідують знаменитості та впливові особи соціальних мереж. Звичайний квиток коштує 575 доларів, інформує Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, цього року на Burning Man була й українська інсталяція – у вогні фенікса зʼявлялася скульптура величезного українського тризуба. Над проєктом працювали українські митці - Олексій Сай та Дана Космина, а також ідейниця проєкту Алла Лопаткіна.
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Для пілотів F-16 відкриють навчальну базу в Румунії, яку згодом зможуть використовувати і українці
Нідерланди, Румунія та американська оборонна компанія Lockheed Martin створять новий центр для підготовки пілотів винищувачів F-16. Цим центром згодом зможе скористатись і Україна.
Відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали минулого тижня.
"Коли всі деталі буде остаточно узгоджено, ми певні, що навчальний центр буде корисним для Румунії та тих, хто оперує F-16 в регіони, потенційно включаючи і Україну", - заявив віцепрезидент компанії О.Джей. Санчес.
Наразі, йдеться в пресрелізі Lockheed Martin, пілоти з Нідерландів та Румунії навчаються на симуляторах F-16 і "цей навчальний центр підтримає боєготовність шляхом доступних за ціною, ефективних навчань пілотів на землі та в повітрі".
Україна, ймовірно, незабаром отримає винищувачі F-16, заявив минулого місяця головний генерал Сполучених Штатів.
"Щодо F-16. Насправді це рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони, ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", — сказав голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka.
Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що отримав від Данії та Нідерландів обіцянки поставити F-16, заявивши, що вони посилять протиповітряну оборону України та допоможуть її контрнаступу проти російських військ.
Румунія наразі володіє 17 винищувачами F-16, і має отримати ще 32 такі літаки від Норвегії.
Як повідомляв Голос Америки, Нідерланди планують надати винищувачі для навчань в центрі.
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