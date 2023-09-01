Росія погрожує заблокувати підсумкову декларацію саміту G20 через позицію щодо України

Саміт G20 в Індії може стати першим таким самітом, що завершиться без спільного комюніке. Росія має намір заблокувати підсумкову декларацію саміту G20, якщо вона не відображатиме позицію Москви щодо України та інших криз. Про це у п’ятницю заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як очікується, замість президента Путіна на саміт “Групи двадцяти” до Індії 9-10 вересня цього року поїде глава російського МЗС. Очільник Кремля уникає міжнародних поїздок після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення у викраденні дітей в Україні.

“Не буде жодної загальної декларації від імені всіх членів, якщо наша позиція не буде відображена”, — сказав Лавров у промові до студентів Московського державного інституту міжнародних відносин.

Лавров заявив, що країни Заходу піднімали питання про Україну на нарадах з підготовки до саміту, на що Росія відповіла, що "для нас це питання закрите".

Індія, яка приймає саміт, сподівається, що спільну заяву буде видано. Міністр закордонних справ країни Субрахман'ям Джайшанкар заявив про свою "впевненість" в тому, що такий документ буде видано і запевнив: "Ми зробимо все з нашого боку".

Під час засідання міністрів закордонних справ G20 в березні, країни ухвалили попередню заяву. До пунктів де йдеться про осуд російської війни в Україні не приєднались Росія та Китай.

“Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює вразливість глобальної економіки – стримуючи економічне зростання, посилюючи інфляцію, порушуючи ланцюги постачань, посилюючи енергетичну та продовольчу безпеку та підвищуючи ризики для фінансової стабільності. … Важливо підтримувати міжнародне право та багатосторонню систему, яка гарантує мир і стабільність”, - мовиться в заяві глав МЗС “Групи двадцяти”.

У липні міністри фінансів G20 і керівники центральних банків не змогли подолати свої розбіжності у питанні російської війни в Україні.

"Ми все ще не маємо спільної мови щодо російсько-української війни", — заявила тоді міністерка фінансів приймаючої Індії Нірмала Сітхараман після завершення зустрічі, де не змогли ухвалити спільну заяву.

Індія тоді оприлюднила окрему заяву, де повідомила, що Китай і Росія заперечували проти параграфів, де мовилось, що війна спричиняє "величезні людські страждання" та "посилює вразливість світової економіки".

Україну на саміт G20 цього року не запросили. За повідомленнями деяких ЗМІ, президент Китаю також, можливо, не приїде на саміт.

В статті використано інформацію АР, Reuters.