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Китай "прималював" собі на мапі частину російського острова. Аналітики кажуть, Москві є, про що турбуватися
Китай опублікував карту, на якій російський острів на річці Амур, позначений як китайська територія. На географічній карті, розробленій державним картографічним сервісом Китаю, і опублікований китайськими ЗМІ, острів Великий Уссурійський показаний як частина Китаю.
Росія та Китай сперечалися щодо приналежності з 1860-х років. У 2008 році, згідно з договором, дві країни погодилися розділити острів приблизно навпіл – західна частина острова загальною площею 250 кв. км мала відійти Китаю, а решта, розміром 174 кв. км. – Росії. Проте карта, яка, як стверджується, була схвалена Пекіном і опублікована у понеділок Міністерством природних ресурсів Китаю, показує весь острів як територію Китаю.
«Це як дати маленького стусана» Росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення»
Західні оглядачі наголошують, що нова карта, з’явилася на тлі більшої напруженості у стосунках між Китаєм і Росією.
Професор Школи політики Schar та американського університету Джорджа Мейсона Марк Кац каже в інтерв’ю часопису Newsweek, що «Кремль, безумовно, приділяє пильну увагу китайським картам, особливо офіційним, які стверджують, що російська територія насправді належить Китаю».
Він нагадує, що незадовго до того, як розпочав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, лідери Росії та Китаю підписали угоду про «безмежне партнерство». Але Китай відмежувався від явної підтримки Росії у війні проти України, заявив про «нейтралітет» і публічно закликає до укладення миру.
Девід Сілбі, доцент історії Корнельського університету та директор відділу викладання й навчання Корнельського університету у Вашингтоні каже Newsweek, що нова карта не зовсім порушує угоду 2008 року. В інтерв’ю Newsweek він говорить, що «це як дати маленького стусана» Росії – «нічого надто серйозного, але дратує достатньо, щоб мати значення».
Але, як каже Кац, Путін безсилий перед Китаєм, який претендує на його території. Він "не в змозі голосно скаржитися з цього приводу, оскільки Москва стала надзвичайно залежною від економічних відносин з Китаєм в результаті західних санкцій".
Росія претензій не має. Індія висловлює протест
У четвер, 31 серпня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що у Росії та Китаю «відсутні взаємні територіальні претензії».
«Російська та китайська сторони дотримуються єдиної позиції щодо того, що прикордонне питання між нашими країнами остаточно вирішено», – цитує заяву речниці російського МЗС Марії Захарової агентство Інтерфакс.
За її словами, делімітація та демаркація кордону між Росією та Китаєм була завершена по всій довжині, майже 4300 кілометрів, «у тому числі у 2008 році на острові Великий Уссурійський».
Крім російської території, китайська карта зарахувала до китайських володінь частини Індійського штату Аруначал-Прадеш і прикордонний регіон Аксай Чін.
Реакція Індії докорінно відрізнялася. У вівторок Індія заявила, що подала офіційний протест Китаю через карту, а міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар назвав претензії на територію Індії «абсурдними», зазначає Newsweek.
Китайці показують, що вони «хочуть мати»
Девід Сілбі говорить журналу Newsweek, що «китайці люблять використовувати карти як підтвердження свого авторитету та влади», або для того, щоб нагадати, «що вони хочуть мати».
«Останніми відомими прикладами є опубліковані ними карти з дев’ятьма штрихами, які претендують на величезні ділянки території в Південнокитайському морі», – нагадує він.
Аналітики, з якими розмовляло Сінгапурське національне телебачення Channel New Asia (CNA), кажуть, що публікацію мапи зі спірними територіями у Південнокитайському морі та великими частинам Індії та Росії Китай, імовірно, приурочено до майбутніх міжнародних зустрічей.
Таким чином Китай намагається «чинити тиск» на учасників самітів, вважає Аллан Бем, директор Програми з міжнародних справ і питань безпеки в Австралійському інституті..
Саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) запланований на 5-7 вересня в Джакарті, Індонезія, а саміт лідерів Групи 20 (G20) відбудеться в столиці Індії, Нью-Делі, з 9 по 10 вересня. Очікується, що китайські лідери будуть на обох.
Сінгапурський аналітик із питань оборони Александр Нілл каже CNA, що Китай «рішуче налаштований». Він поступився деякими територіями з часів династії Цін у 18 столітті, коли його розміри були найбільшими, а тепер показує, що хоче їх повернути.
Марк Кац в інтерв’ю часопису Newsweek каже, що Китай діє обережно, на відміну від Росії. Або він просто не готовий діяти рішуче саме зараз, чекаючи на кращий момент.
«Перемальовувати карту на папері — це не те ж саме, що намагатися силоміць відібрати територію, як це намагалася зробити Росія в Україні. Також Пекін, схоже, не намагатиметься зробити щось подібне зараз».
Але, на його думку, Росії все ж є, про що турбуватися, бо таким чином Пекін може просто випробовувати реакцію Кремля.
«Москва має бути стурбована тим, що за цією відносно невеликою китайською територіальною претензією, яка висувається, незважаючи на попередню угоду, може прийти більша», – каже американський експерт.
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- Голос Америки
Politico: танки Abrams будуть в Україні вже у вересні
Перша група українських військових вже завершила навчання на американських танках М1 Abrams, а поставки цих танків до України почнуться вже у вересні.
Про це дізналось видання Politico у речника Командування Сухопутних сил США в Європі та Африці Мартіна О'Доннелла, а також інших посадовців Пентагону.
Приблизно 200 українських військових завершили курс навчання на танках Abrams в Німеччині, повідомляє видання.
Раніше Пентагон заявляв, що планує надати Україні загалом 31 танк Abrams. 10 танків наразі перебувають у Німеччині, де завершується підготовка, і будуть незабаром відправлені до України, заявив О'Доннелл.
"США віддані прискоренню поставок 31 танка Україні до осені", - наводить Politico слова О'Доннелла. Інший посадовець Пентагону сказав виданню, що танки можуть надійти до України до середини вересня.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
В Пентагоні вказують на повільне просування українського контрнаступу, який зіткнувся зі значними російськими укріпленнями, але закликають не поспішати з висновками. В інтерв'ю йорданському телеканалу Al-Mamlaka минулого тижня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі сказав, що контрнаступ зіткнувся з потужним російським укріпленням, після багатомісячних мінувань, підготовки протитанкових ровів і перешкод із зубами дракона, і "українці пробиваються через дуже складний комплекс оборонних укріплень".
"Очевидно, що на сьогоднішній день є частковий успіх. Тепер швидкість, з якою йде наступ, повільніша, ніж вважали у плані", - додав Міллі.
Український контрнаступ є "кривавий, довгий і повільний. І ми передбачали це кілька місяців тому", - сказав він.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 1 вересня поінформував Міллі про обстановку на фронті та розповів про перебіг наступальної операції, повідомив Залужний в Telegram.
"Окремо зупинилися на постачанні озброєння та боєприпасів. Посилення нашої протиповітряної оборони - ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", - додав Залужний.
Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
- Голос Америки
У Пентагоні коментують, чи вплине "шатдаун" на допомогу Україні
У Пентагоні заявили, що будуть і надалі підтримувати Україну. Утім сподіваються, що Конгрес США таки ухвалить бюджет до кінця цього фіскального року, щоб не допустити часткової зупинки роботи уряду, так званого "шатдауну".
"Нам потрібне передбачуване, достатнє та своєчасне фінансування. Тому найкращий спосіб для Конгресу підтримати Міністерство оборони США - це вчасно схвалити асигнування на цілий рік. Щодо України, ми впевнені, що зможемо й надалі підтримувати Україну у тих обсягах, яких вона потребує. Але, якщо дійде до "шатдауну" ми вам зможемо більше повідомити", - заявив під час брифінгу 31 серпня речник Пентагону Пет Райдер.
Раніше Білий Дім попросив Конгрес США схвалити законопроект про забезпечення видатків на короткотермінову перспективу, щоб уникнути "шатдауну". Про це виданню The Hill повідомив речник офісу управління та фінансування.
Так званий "шатдаун" - це часткове припинення роботи урядових структур. В американській історії "шатдаун" траплявся 17 разів. Урядові організації припиняють роботу через те, що Конгрес не може вчасно схвалити бюджет, в тому числі видатки на державні органи.
Визволення Криму - умова для миру, повторює Зеленський
Український президент Володимир Зеленський повторив, що припинення російської окупації всіх українських територій, включно з захопленим Росією ще 2014 року Кримом, є умовою для тривкого миру і заявив, що Україна готується визволяти півострів військовою силою, якщо Росія не захоче вивести свої війська добровільно.
Зеленський сказав 1 вересня на конференції італійського аналітичного центру Європейський дім - Амбросетті, що Росія мілітаризувала й ізолювала Кримський півострів і підкреслив, що найкраще було б, якби російські війська повернулися назад в Росію добровільно.
«Це може бути вирішено дипломатичним або військовим шляхом. Ми за те, щоб російські війська пішли з півострова без нашого тиску, бо це означало б менше жертв, менше втрат. Ми дбаємо за своїх людей. Хай Путін дбає за своїх людей», - сказав український президент, відповідаючи на запитання.
Москва називає всі захоплені українські землі своїми «новими територіями» і російські лідери заявляють про бажання розширювати завоювання.
Росія дуже покладається на кримський міст і на пороми через протоку.Міністерство оборони Британії
Тим часом західні військові фахівці вчергове вказали на важливість окупованого Кримського півострова для підтримки російської війни на півдні України.
Британське міністерство оборони присвятило повідомлення 1 вересня про російську війну проти України роз’ясненню ролі кримського мосту та інших шляхів з Росії через півострів для постачання російських військ на захоплених українських територіях, де зараз відбуваються запеклі бої.
«Керченська протока є вузьким місцем для військового постачання на підтримку російських сил в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Росія дуже покладається на Кримський міст і на пороми через протоку», - кажуть британці.
З часу лютневого вторгнення 2022 року Кримський міст зазнав низки ударів, а тепер згідно з британським даними Росія створила комплекс оборонних засобів, серед яких системи протиповітряного захисту і так звані пасивні методи такі як димові генератори, приманки й перешкоди.
«Починаючи з 29 серпня 2023 р. знімки підтверджують, що Росія створила підводні перешкоди, затопивши судна, а також ряди плавучих бар'єрів, щоб заважати застосуванню морських дронів для ударів по мосту. У південній частині мосту це включає зокрема кілька суден на відстані 160 метрів одне від одного. Вони розташовані на тому місці, де 17 липня 2023 р. міст зазнав ударів українськими дронами Sea Babу», - йдеться в повідомленні.
Нещодавно українські посадовці, включно з президентом Зеленським, визнали, що українським військовим нелегко долати споруджені російськими окупантами бойові позиції та мінні поля в Херсонській та Запорізькій області.
Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на зустрічі з колегами країн ЄС в Іспанії 31 серпня гостро відгукнувся про тих, хто за його словами критикує повільні темпи українського контрнаступу.
«Критика повільних темпів контрнаступу рівнозначна плюванню в обличчя українського воїна, який щодня жертвує своїм життям, рухаючись вперед і звільняючи один кілометр української землі за одним. Я б радив усім критикам замовкнути, приїхати в Україну і спробувати самостійно звільнити один квадратний сантиметр», - заявив український міністр.
- Голос Америки
Бен Годжес – про можливості F-16 в Україні і те, чому критика контрнаступу – невиправдана. Відео
Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес переконаний, що росіяни будуть намагатися атакувати бази з літаками F-16, втім українці знайдуть спосіб, як захистити винищувачі від обстрілів.
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