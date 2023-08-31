США посилюють оборону Тайваню

Адміністрація Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі військового обладнання США Тайваню в рамках програми, яка зазвичай застосовується для суверенних держав, інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення уряду США, надіслане до Конгресу у вівторок.

Обсяг пакету, який є частиною програми зовнішнього військового фінансування (FMF) Держдепартаменту, становить 80 мільйонів доларів і буде оплачений платниками податків США, зауважують американські журналісти.

«Відповідно до Закону про відносини з Тайванем і нашої давньої політики «одного Китаю», яка не змінилася, Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для того, щоб він міг підтримувати достатній потенціал самооборони», – сказав речник Держдепартаменту у заяві, повідомляє АР.

Представник Держдепартаменту додав, що Сполучені Штати зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці, що «має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання».

Ця допомога США Тайваню викликала гнівну реакцію Китаю, який вважає самоврядний острів своєю територією.

Міністерство закордонних справ Китаю в четвер висловило «рішуче невдоволення» і «рішучу опозицію» щодо продажу зброї, що за словами заяви, завдає шкоди «суверенітету та інтересам безпеки Китаю» і підриває «мир і стабільність у Тайванській протоці».

Пекін закликав США «припинити озброєння Тайваню» і не створювати напруженості у районі Тайванської протоки. Китай також пообіцяв заходи у відповідь.

У минулому США продавали зброю Тайваню в рамках окремої програми під назвою «Іноземні військові продажі» (FMS). Нинішня програма є ґрантовою допомогою, за яку Тайвань не платитиме США.

Наприкінці липня Сполучені Штати оголосили, що виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю.

Речник Міноборони США Мартін Майнерс заявив, що пакет допомоги Тайваню не вплине на військову допомогу США Україні.

За його словами, допомога Тайваню включає "можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому".

Як раніше писав CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на потенційне вторгнення Пекіна на Тайвань. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, формально відкидаючи незалежність острова.

В статті використано матеріали АР.