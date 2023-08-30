«Ми чітко бачимо питання, в яких ми з Китаєм засадничо розходимося», каже Клеверлі у Пекіні

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі дав зрозуміти, що російська війна проти України була однією з важливих тем його переговорів у Пекіні в межах першого візиту британського урядовця такого рівня до Китаю за п’ять років.

Китай наполягає на своїй нейтральності і заявляє, що хоче сприяти припиненню війни між Росією та Україною, але Пекін демонстративно замовчує факт російського вторгнення і не закликає вивести російські війська з української території, хоча й заявляє про повагу принципів суверенітету й територіальної цілісності всіх країн.

«Візит, який я здійснюю сьогодні є першим за кілька років. На жаль, особиста дипломатія була перервана повсюди в світі через українську війну і пандемію», - сказав британський міністр в присутності китайського віцепрезидента Ханя Чжена 30 серпня.

Це важлива країна, велика країна, впливова країна і складна країна, а тому наші відносини з Китаєм будуть так само складними й витонченими.

Клеверлі також зауважив, що чільним урядовцям важливо «регулярно зустрічатися й розмовляти безпосередньо, щоб уникати непорозумінь і працювати з проблемами та розбіжностями, які в двосторонніх відносинах мають всі країни, а також, щоб спільно докладати зусилля до намагань розв'язувати проблеми, які зачіпають цілий світ, а відповідно - наші народи».

«Ми чітко бачимо питання, в яких ми з Китаєм засадничо розходимося і на зустрічах ми порушуємо ті питання», - заявив Клеверлі, додавши, що намагання ізолювати «другу за обсягами економіку світу» були б неправильні.

Хань Чжен на зустрічі сказав, що сподівається на поступ у взаєминах двох країн.

Тим часом у Лондоні лунають також заклики твердішої політики щодо Китаю, і в день візиту Клеверлі до Пекіна британський парламентський Комітет у закордонних справах оприлюднив документ, що закидає своєму уряду «непослідовність».

Окрему увагу у звіті привертає те, що документ називає Тайвань де-факто незалежною державою.

Голова комітету представниця урядової Консервативної партії Алісіа Кірнс сказала виданню Politico, що британські парламентарі «визнають» позицію Пекіна, який називає острів Тайвань своєю територією, але зауважила, що члени комітету «не приймають її».

«Це твердження не лише відповідає британським цінностям, але й також є гострим нагадуванням для автократичних режимів світу про те, що суверенність не можна здобувати насильством чи примусом», - зауважила вона.