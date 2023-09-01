Саміт G20: Індія озвучила позицію щодо війни в Україні. Президент Китаю, ймовірно, пропустить саміт і зустріч з Байденом

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив, що його країна не є нейтральною у питанні війни в Україні.

Глава МЗС виступав перед студентами Університету Делі 31 серпня, за два тижні до саміту "Групи двадцяти", який Індія приймає 9-10 вересня у Нью-Делі. Президента України на цей саміт не запросили, хоча торік в Індонезії Володимир Зеленський був запрошений для виступу перед лідерами найбільших економік світу.

"Саміт G20 - лише для членів G20", заявляв у липні цього року глава МЗС Індії. Тепер Субрахманьям Джайшанкар у промові до студентів на тему України сказав:

“Світ сьогодні розділений на розвинену північ і південь, який розвивається. Країни поляризувалися на схід і захід, частково, як результат конфлікту в Україні. І ми перебуваємо в центрі цього, і наша відповідальність — об’єднати розділений світ. … Конфлікт (України та Росії) сьогодні створює проблеми з вартістю палива, доступністю та цінами на продовольче зерно, доступом і ціною на добрива. Він фактично створює інфляцію у світовій економіці".

"Ніхто не хоче цього конфлікту. Сьогодні світ налаштований на мир. Ми - не нейтральні, ми - за мир, і світ - з нами”, - додав глава МЗС Індії.

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, відповідаючи на питання Голосу Америки в п'ятницю, чому Україну не запросили на саміт, порадив звернутись до приймаючої країни і згадав про візит президента Зеленського на саміт НАТО.

“Це вирішувати країні, яка головує у G20. Президент Байден має дуже міцні відносини із президентом Зеленським. Президент Зеленський мав нагоду звернутися до країн НАТО не так давно у Вільнюсі. Він, безумовно, мав багато нагоду поспілкуватися і з іноземними лідерами сам на сам. Ми вважаємо, що це важливо, аби люди залишалися зосередженими на підтримці України, наскільки це в їхніх силах. Але що стосується запрошення – вам варто звернутися до представників Індії щодо цього”, - зазначив Джон Кірбі.

24 серпня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у телефонній розмові з президентом Зеленським висловив “розчарування, що Україну не запросили на саміт G20 до Індії.

“Я розчарований тим, що тебе не включили [до списку запрошених - ред.]. Ми будемо рішуче виступати за тебе і продовжуватимемо робити все, аби бути певними, що світ стоїть на боці України”, - сказав Трюдо.

Саміт без президента Китаю - вперше в історії G20

Президент Китаю Сі Цзіньпін, швидше за все, не поїде на саміт лідерів G20. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерела в Індії та Китаї, обізнані з цим питанням.

Чимало оглядачів прогнозували, що на саміті в Індії можуть провести зустріч президент США Джо Байден та глава КНР Сі Цзіньпінь, щоб послабити напругу між країнами. Як повідомив у п'ятницю представник Білого дому Джон Кірбі, офіційний Вашингтон ще сподівається, що глава Китаю таки приїде на саміт G20.

“КНР не ухвалила офіційного рішення про те, чи поїде президент Сі, чи ні. Тож ми, безумовно, залишимо за ними право коментувати їхні плани щодо подорожей і відвідувань. Як заявляв президент [Байден], ми, звісно, сподіваємося, що він [президент Китаю] буде присутній, і це важливий момент. Насправді однією з цікавих речей у саміті G20 цього року є зосередження на самій G20 і просуванні “Групи двадцяти” як форуму для покращення економічної співпраці в усьому світі”, - заявив Джон Кірбі.

Востаннє Президент Сі Цзіньпін зустрічався з Байденом на полях саміту G20 в Індонезії минулого року.

Як пише видання Financial Times, це вперше в історії саміту G20, коли президент Китаю вирішив не приїхати на зустріч. Оглядачі вважають це “найгіршим моментом для саміту, який був заснований для досягнення консенсусу між наймогутнішими державами світу, попри соціальні чи економічні розбіжності”.

Конкуренція Індії та Китаю

Як вважають деякі аналітики, відсутність президента Китаю Сі Цзіньпіна на саміті лідерів найбільших економік світу може стати ударом по приймаючій Індії. Мовляв, Китай таким чином сигналізує, що не бажає посилювати вплив Індії, яку вважають країною зі швидкозростаючою економікою, тоді як Пекін вдома переживає економічні труднощі.

Як повідомили виданню Reuters двоє індійських чиновників, Китай на саміті в Індії представлятиме прем'єр Державної ради КНР Лі Цян. Речники МЗС Індії та Китаю не відповіли на запити Reuters.

“Зростає суперництво між Китаєм та Індією, це суперництво є значним, і воно стає все більш виразним”, - повідомив Голосу Америки головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн.

Виконавчий директор індійського аналітичного центру Ananta Aspen Centre Індрані Багчі сказав виданню Financial Times, що Китай ймовірно хоче зіпсувати захід для Індії в період напруги між країнами. “Китай був основною опозицією до досягнення консенсусу майже з усіх питань", — сказав Багчі.

Втім професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер в коментарі Голосу Америки вказав, що є низка причин, які не дозволяють Індії перевершити економічно Китай.

“Індія — це країна, яка розвивається. У цьому немає сумнівів. Лише за чисельністю населення Індії перевершить китайців, вона має трохи більше глобального впливу. Але індійській економіці ще потрібно довести, що вона така ж динамічна, як китайська економіка.

Індійська економіка забагато належить монополіям, там немає такого підприємницького духу, як у Китаї. Ми зараз бачимо, що західні країни шукають диверсифікацію каналів постачання і приглядаються до Індії, чи може Індія стати другим Китаєм. Деякі люди кажуть, що це спрацює. Інші вважають, що враховуючи, наприклад, високий рівень неписьменності в Індії, вона не зможе просунутись так швидко в економічному плані, як це зробили китайці”, - аналізує професор Вайлдер.

При цьому, на думку професора, країни заходу нині користуються тим, що Індія трохи дистанціювалась від Росії, й шукає більше співпраці із західними країнами, зокрема, зі США.

Голос Америки раніше повідомляв, президент Росії Путін не поїде не саміт G20, натомість відправить в Індію главу МЗС Сергія Лаврова. Путін уникає міжнародних поїздок після того, як Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення російському президенту у воєнних злочинах проти України.