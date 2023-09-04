Зустріч Путіна і Ердогана – деталі, реакції. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Як на Заході коментують відставку Олексія Резнікова та номінацію Рустема Умєрова. Заміна міністра оборони: чому саме зараз? Коментар Михайла Подоляка. Дослідниця: і сам факт візиту Ердогана до Сочі, і перспективи розмивання санкційного режиму проти Росії - є негативними і небезпечними. Мешканець Стамбула відстежує, як росіяни перевозять крадене в Україні зерно. Росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних тисяч українських військових та їхніх родичів. Майже рік у Лефортово: історія цивільного заручника Юрія Кайова. Смітсонівський інститут США допомогає Україні документувати російські злочини.