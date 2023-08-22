Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм: В Конгресі зберігається потужна двопартійна підтримка України – Білий дім. Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Результати європейського турне президента Зеленського. Cаміт країн БРІКС: хто є найбільшими друзями України в групі? Початок навчального року: українці поступають у найбільш престижні американські коледжі за допомогою благодійної організації «Ukraine Global Scholars». Сусіди продовжують щодня підтримувати Україну: Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на синьо-жовту.
Випуски
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серпень 21, 2023
Чого очікувати Україні від саміту БРІКС? ЧАС-ТАЙМ
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серпень 18, 2023
Винищувачі F-16 для України – нові заяви. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 17, 2023
Позиція США щодо вступу України в НАТО не змінилася. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 16, 2023
Українці на Гаваях розповіли про наслідки пожеж. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 15, 2023
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ
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серпень 14, 2023
Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ