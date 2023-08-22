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Час-Time

Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ

Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ
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Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм: В Конгресі зберігається потужна двопартійна підтримка України – Білий дім. Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Результати європейського турне президента Зеленського. Cаміт країн БРІКС: хто є найбільшими друзями України в групі? Початок навчального року: українці поступають у найбільш престижні американські коледжі за допомогою благодійної організації «Ukraine Global Scholars». Сусіди продовжують щодня підтримувати Україну: Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на синьо-жовту.

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