Салліван: Війна в Україні – не телесеріал. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм: В Конгресі зберігається потужна двопартійна підтримка України – Білий дім. Греція оголосила, що тренуватиме українських пілотів на винищувачах F-16. Результати європейського турне президента Зеленського. Cаміт країн БРІКС: хто є найбільшими друзями України в групі? Початок навчального року: українці поступають у найбільш престижні американські коледжі за допомогою благодійної організації «Ukraine Global Scholars». Сусіди продовжують щодня підтримувати Україну: Американці перетворили вулицю біля російського посольства у Вашингтоні на синьо-жовту.