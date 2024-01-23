Множинне громадянство не для всіх. Переваги та підводні камені законопроєкту Зеленського. Погляд зі США

В українському законодавстві залишається значна невизначеність для тих, хто хоче мати кілька паспортів. Офіційно держава визнає єдине громадянство, але покарання за наявність паспортів інших країн немає. Історично українці цим користувалися: отримавши паспорт іншої країни, легше було їздити на заробітки. Однак з 2014 року ця невизначеність несла також і багато ризиків. За кілька років до великої війни Україна розглядала можливість заборони подвійного громадянства. Сьогодні, коли понад чотири мільйони українців виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення, подвійне громадянство може стати ключем до їхнього повернення, а також для возз’єднання етнічних українців з їхньою Батьківщиною. Після численних обіцянок президент України Володимир Зеленський вніс відповідний законопроєкт до українського парламенту, щоб врегулювати це питання.

Кореспондентка Голосу Америки Марія Ульяновська поспілкувалася з діаспорою та юристами і розповідає – навіщо Україні подвійне громадянство та що передбачає новий закон.

Про необхідність врегулювання подвійного громадянства Володимир Зеленський говорив ще під час своєї президентської кампанії у 2019 році. Того ж року вже як президент він ініціював перший законопроєкт про зміни до законодавства з питань громадянства. Тоді документ розкритикувала опозиція, назвавши “фактичною легалізацією російських паспортів в Криму і на Донбасі”.

Вдруге до питання повернулися у 2021 році. Під час щорічного виступу у Раді 1 грудня Зеленський анонсував зміни до законодавства, щоб легалізувати множинне громадянство.

Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а рівними українцями.

"Нас – 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства — рівними українцями", — заявив тоді Зеленський.

Втім за три місяці почалось повномасштабне вторгнення і до розгляду цього питання так і не дійшли.

Війна принесла свої виклики, і у День Соборності України 22 січня 2024 року Зеленський анонсував новий законопроєкт про множинне громадянство, покликаний розв'язати актуальні проблеми: врегулювати правовий статус іноземців, які захищають Україну, залучити більше етнічних українців до відбудови країни, відвернути ризики демографічної кризи та врахувати актуальні загрози з боку країни-агресора.

Крім того, вважає Зеленський, легалізація множинного громадянства в Україні може допомогти українцям за кордоном не відмовлятися від українського громадянства.

“Я би хотів, щоб наші люди за кордоном, особливо жінки й діти, коли вони працевлаштовуються, знаходять там нове життя, щоб вони не спішили відмовлятися від громадянства нашої держави. Нам не можна їх втрачати”, — пояснював президент під час підсумкової пресконференції минулого року.

Що передбачає законопроєкт

Найголовніше — ініціатива Зеленського передбачає список країн, громадяни яких можуть набути громадянство України у “спрощеному порядку” і фактично легально мати подвійне громадянство.

Австрія, Бельгія, Болгарія, Сполучене Королівство, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Норвегія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Швейцарія, Японія — громадяни цих країн можуть отримати українське громадянство, не відмовляючись від громадянства своєї країни.

Для цього вони мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Водночас, законопроєкт передбачає, що отримуючи український паспорт, такі іноземці у правових відносинах з державою Україна визнають себе лише громадянами України. Тобто перебуваючи в Україні, людина не може розраховувати на правовий захист як громадянин іншої країни.

Так само й українці, які отримали паспорти інших країн у правових відносинах з Україною визнаються виключно громадянами України. Наприклад, якщо чоловік призовного віку з українським та іноземним паспортом заїде на територію України — він підпадатиме під українські обмеження виїзду чоловіків за кордон.

Громадяни інших країн, які не входять до “спрощеного” списку, мають подати декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України. Зробити це можуть іноземці цих країн, які:

отримали статус біженця, чи притулок в Україні

є/були військовослужбовцями ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецтранспорту

отримали посвідку на тимчасове проживання, оскільки допомагали під час антитерористичної операції та повномасштабного вторгнення

мають визначні заслуги перед Україною, або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес

громадяни країни-агресора та країни-окупанта, які зазнали там документованих переслідувань через проукраїнську позицію

зобовʼязалися припинити громадянство іншої країни, але не можуть отримати підтверджуючий документ із причин, які від них не залежать

держави яких передбачають автоматичне припинення громадянства із набуттям іншого

Для набуття українського громадянства іноземці та особи без громадянства мають скласти іспити на знання Конституції, історії України та мови і здати біометричні дані. А після відповідного указу президента, відомості про реєстрацію набуття громадянства України заносять у Єдиний державний демографічний реєстр.

Не зможуть отримати українське громадянство особи засуджені в Україні за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, з урахуванням рівня загрози для національної безпеки; особи, які становлять загрозу національній безпеці; та особи, які вчинили тяжкий чи особливо тяжкий злочин на території іншої держави (крім випадків, коли судове рішення політично вмотивоване державою-агресором чи державою, яка не визнає територіальну цілісність України).

Крім того, проєкт закону передбачає умови, за яких можна втратити українське громадянство:

добровільне отримання громадянства країни-агресора чи країни-окупанта чи країни, для яка не входить до “спрощеного переліку”. Водночас “добровільно” означає, що людина сама звернулася до відповідних органів, щоб отримати новий паспорт. Примусова автоматична паспортизація громадян України на тимчасово окупованих територіях не визнається Україною

використання іноземного паспорта на території України для створення загроз нацбезпеці

проходження контрактної військової служби в державі-агресорі чи державі-окупанті

участь у збройній агресії проти України

подання неправдивих даних

Однак, позбавити людину українського громадянства не можна, якщо внаслідок цього вона стане апатридом, тобто особою без громадянства.

Для чого потрібне множинне громадянство

Звертаючись до Світового конгресу українців, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав множинне громадянство одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти.

Україні потрібні мізки та руки закордонного українства, щоб перемогти і відбудувати країну і це забезпечить їхню повноцінну участь у політичному економічному та громадському житті України

“Мусимо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та світі”, – заявив очільник МЗС.

Світовий конгрес українців, який не один рік виступає за легалізацію множинного громадянства в Україні, привітав цю ініціативу. У коментарі Голосу Америки, президент Cвітового Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод сказав, що це є показником, що Україна доростає до рівня західної демократичної держави. Наразі 130 країн світу визнають подвійне чи множинне громадянство.

“Це чудовий символічний крок до Дня Єдности і це допоможе поверненню українців додому і обʼєднає нашу 65-мільйонну українську націю”, — вважає він.

Ґрод переконаний, що множинне громадянство наразі більше потрібне Україні, аніж світовому українству. Адже якщо Україна дозволить отримувати подвійне громадянство діаспорянам — це заохотить більше етнічних українців долучатися до відбудови країни, міркує президент СКУ.

“Україні потрібні мізки та руки закордонного українства, щоб перемогти і відбудувати країну і це забезпечить їхню повноцінну участь у політичному економічному та громадському житті України”, — каже він.

Крім цього, легалізація множинного громадянства дозволить вийти із сірої зони сотням тисяч, якщо не мільйонам українців, які вже мають кілька паспортів, міркує Ґрод.

Які ризики несе множинне громадянство

Українська адвокатка із Чикаго Світлана Угрин зауважує: громадянство — це не лише права, а й обовʼязки. Люди з кількома паспортами можуть користуватися кращими благами обох країн: системою охорони здоровʼя, соціальним забезпеченням, освітою та привабливістю паспорта. Водночас, подвійне громадянство може також означати подвійне оподаткування, або військовий обовʼязок.

Ми не знаємо, що буде у майбутньому, і як людина з подвійним громадянством буде виконувати свій обов'язок служити в армії у двох країнах

“З точки зору американського уряду громадянин чи навіть власник Грін карти, повинен сплачувати податки американському урядові, навіть якщо людина працює на українську компанію і сплачує там податки. Так само питання й зі службою в армії — зараз не обов'язково ставати на військовий облік, але ми не знаємо, що буде у майбутньому, і як людина з подвійним громадянством буде виконувати свій обов'язок служити в армії у двох країнах”, — пояснює вона.

Також окремий ризик подвійного громадянства для держави — це політичні права громадян, розповідає юристка.

“Це сигнал про те, з ким Україна вибирає подальший шлях. Голосування — це потенційно визначення політичного курсу країни, тому треба бути певними, що ці країни завжди будуть дружніми до України”, — каже Угрин.

Наразі у “спрощеному переліку” країн є Угорщина та Словаччина, позиція яких щодо російської агресії вже викликає сумніви у тому, чи можуть вони бути довготривалими союзниками України.

“Україна критично потребує людських ресурсів, особливо якщо ці ресурси складаються з патріотів України”, — каже адвокатка. Однак вона стурбована тим, що може виникнути ситуація, в якій інтереси двох урядів суперечитимуть один одному і людина, маючи обидва паспорти, може опинитися у невизначеній правовій ситуації.

Наразі, розповідає адвокатка, однією із найбільших проблем, які Україні треба вирішити, врегулювавши питання громадянства — це правовий статус людей, які повʼязані з Україною, але мають російські та білоруські паспорти. Адвокатка пояснює, що багато змонтивованих і патріотично налаштованих людей опинилися в ситуації, коли їхні документи на легальне перебування закінчуються, а українська міграційна служба їхні справи не розглядає.

“Їхні паспорти зробили з них по суті парій [безправну соціальну групу — ред.] в світі. Вони бояться виймати з кишені такі паспорти, їм соромно і вони розуміють, що їм набагато краще мати український паспорт” — говорить Угрин.

Юристка вважає, що якщо все буде чітко та якісно прописано і відображатиме реальність, то багато людей будуть мотивовані скористатися множинним громадянством.

“Дуже важливо щоб ми бачили, що це не тільки на папері прописано, але буде виконуватися на практиці”, — підсумовує вона. “Треба реалістично дивитися на ситуацію. В Україні живе багато людей, які мають інші паспорти, зокрема й російські. Дуже багато змішаних сімей. Це все треба поставити в правове поле”.



Нараз проєкт закону, поданий Зеленським на розгляд до Верховної Ради позначений як “невідкладний”. Тепер комітети ВРУ мають його розглянути, а парламент — проголосувати. Деталі щодо правового режиму подвійного громадянства ж зазвичай прописуються в окремих міжнародних договорах між країнами.