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Зволікання з допомогою Україні послаблює самі Сполучені Штати – колишня співробітниця Пентагона
Зволікання з допомогою Україні послаблює самі Сполучені Штати Америки. На цьому наголосили учасники дискусії вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) щодо майбутньої підтримки України з боку США та її здатності протистояти російській агресії, що відбувалася у Вашингтоні у п'ятницю.
“Ми передали багато зброї та обладнання українцям. А отже, коли у нас є затримка подальшого фінансування, то ми не повертаємо [на власні військові бази США, - ред.] те, що нам потрібно”, – сказала у ході дискусії військова експертка Дара Массікот з Фонду Карнегі за міжнародний мир, старша дослідниця корпорації RAND.
За словами Массікот, яка раніше була старшою аналітикинею з російського військового потенціалу в Міністерстві оборони США, стабільне та надійне фінансування з боку США особливо важливе для українців на полі бою, але не менше – й для самих Штатів.
Крім того, додає її колега, поки українці повинні планувати свій захист та контрнаступ з урахуванням дефіциту озброєння, Росія навпаки нарощує потужності оборонної промисловості в обхід західних санкцій. На цьому наголосив під часи дискусії директор європейської програми CSIS Макс Бергманн.
Джо Байден не має “чарівної палички”
Він також зауважив: немає такої “чарівної палички”, якою президент США міг би змахнути, щоб вирішити питання конгресової підтримки України.
Ситуація натомість залежатиме від сміливості наступного спікера Палати представників, від його рішучості працювати над питанням допомоги Україні навіть попри загрозу бути скинутим з посади власною партією, як це сталося із Кевіном Маккарті. Так вважає Карун Демірчян, журналістка видання New York Times, яка раніше працювала у московському бюро газети Washington Post.
Ще одна умова, від якої залежатимуть голоси у Конгресі – настрої американців. Тому надії покладаються на очікуваний виступ президента США Джо Байдена, якого численні політики та експерти вже закликали пояснити американцям, що насправді входить у статті допомоги Україні та які ризики для самих США становлять затримки чи припинення такої допомоги.
Як писав Голос Америки, Адміністрацію президента США звинувачують у недостатньому інформуванні американців про те, на що витрачаються гроші під загальною назвою “допомога Україні” та, зокрема, про те, що значна частина цих асигнувань йде на озброєння самих Штатів та нові робочі місця усередині країни.
Важливість громадської думки пересічних американців
Щодо настроїв громадської думки, то Карун Демірчян зауважила: “Результати опитувань щодо України змінилися. Незважаючи на те, що люди все ще кажуть “так, звичайно, ми вважаємо Путіна поганим хлопцем і не хочемо, щоб росіяни виграли”, вони демонструють стриманість, коли справа доходить до питання “чи варто нам продовжувати виписувати чеки”.
Такі настрої, каже Карун, “підживлюють” табір незгодних з продовженням допомоги Україні та просто лякає частину республіканців, які бояться, щоб не втратити прихильність власних виборців.
Тож особливо гостро постає питання протидії російській пропаганді, кажуть експерти. Як повідомляв Голос Америки, аналітики вважають, що критики американської допомоги Україні допомагають Кремлю досягти його цілей в інформаційному полі.
Учасники дискусії також наголосили, що Україна має сильні перспективи з розвитку власного оборонного комплексу, випереджає інші країни у питаннях виробництва та застосування на полі бою дронів. Але експерти одночасно застерігають, що оборонні потужності всередині країни перебувають під прицілом російських військ, а, наприклад, залізничні шляхи постачання зброї з Європи до України – під загрозою диверсій, планованих за допомогою російської шпигунської мережі.
Так, газета Washington Post зокрема повідомляла про те, як російські спецслужби завербували мережу аматорів з числа українських біженців до Польщі. Їхнім завданням було збирати інформацію, встановлювати камери вздовж залізниць і пристрої відстеження у військових вантажах. Згодом надійшли завдання зіштовхнути з рейок потяги зі зброєю в Україну, а цим шляхом постачається понад 80% військової техніки від союзників.
Зірвана операція становила чи не найсерйознішу російську загрозу на території НАТО з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише видання з посиланням на джерела всередині польського уряду.
Імідж США у Європі та занепокоєння серед союзників
Джон Дені з Військового коледжу армії США зауважив: “Я отримую дуже багато запитань від європейців про те, яка зараз ситуація та відповідальність Конгресу США, якою є наша надійність у майбутньому. Вони також дуже нервують з приводу того, що у 2024 році в Адміністрації президента можуть відбутися зміни та може повернутися Дональд Трамп”.
На думку Дені, для такого “скептицизму” є вагомі причини щодо політичних тенденцій всередині США, але більше у короткостроковій перспективі. Експерт висловив сподівання, що протягом наступних кількох місяців країна відійде від “політичної бурі” або “політичної пожежі, яка розгортається тут, у Вашингтоні” і цей фактор перестане “підривати роль Америки”.
“Я повинен сказати, що сприйняття ролі США зараз не надто вселяє довіру”, – каже Джон Дені та наголошує на необхідності нагадувати світу, що у Сполучених Штатах насправді зберігається двопартійна підтримка України.
Дені нагадав, що Конгрес повинен до 17-го листопада (на час дії так званого тимчасового бюджету) впоратися зі значною кількістю питань.
Як писав Голос Америки, необхідність обрати нового спікера Палати представників США відтерміновує розгляд 12-ти законопроєктів про видатки для фінансування уряду США на наступний рік, а також ймовірний розгляд додаткового фінансування для України.
Своєю чергою, Макс Бергманн у свіжому випуску подкасту “Російська рулетка” наголосив, що 80% Палати представників і 90% Сенату США підтримують допомогу Україні. А проблема більше полягає у політичній ситуації: республіканці не хочуть виносити на розгляд закони, які не мають одностайної підтримки всередині власної партії та можуть бути ухваленими лише за підтримки демократів, що сприяє розколу всередині Республіканської партії, але одночасно “додає головного болю” і Демократичній партії.
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- Голос Америки
Правозахисники вимагають звільнення лауреатки Нобелівської премії миру з іранської в'язниці
Міжнародні правозахисні організації вимагають «негайного і безумовного звільнення» іранської правозахисниці Наргіз Мохаммаді, яка стала лауреаткою Нобелівської премії миру 2023 року.
Організації Міжнародна амністія та Human Rights Watch привітали Мохаммаді з премією і закликали владу Ірану негайно звільнити правозахисницю.
«Лауреатка Нобелівської премії миру 2023 року Наргіз Мохаммаді має бути негайно та беззастережно звільнена», – написала у мережі Х (колишня Twitter) Міжнародна амністія.
Human Rights Watch наголосила, що Нобелівську премію
отримала ув’язнена іранська правозахисниця за її боротьбу проти утисків жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини.
У п’ятницю, 6 жовтня 2023 року, ув’язнена іранська активістка Наргес Мохаммаді отримала Нобелівську премію миру на знак визнання її невтомної кампанії за права жінок і демократію, а також проти смертної кари.
Мохаммаді багато років веде боротьбу за прав жінок в Ірані, за що її неодноразово засуджували до увʼязнення.
Серед лауреатів торішньої премії миру – ув'язнений білоруський правозахисник Алесь Бєляцький. Він був серед трьох нагороджених, двома іншими були російський «Меморіалу» та український «Центр громадянських свобод».
Премія миру — єдина з Нобелівських, чиїх лауреатів оголошують та нагороджують в Осло, а не в Стокгольмі.
Цього тижня були названі лауреати Нобелівської премії за 2023 рік у галузі медицини та фізіології, фізики, хімії та літератури.
У понеділок, 9 жовтня оголосять лауреата премії з економіки. Ця премія встановлена на честь памʼяті Альфреда Нобеля Державним банком Швеції 1968 року.
- Голос Америки
«Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні». Білий дім про напад Росії на село Гроза
У Білому Домі закликали Конгрес продовжити підтримку України. Атака Росії по селищу Гроза це – ще одне підтвердження того, що Київ потребує допомоги з боку США. Про це під час брифінгу у Вашингтоні 5 жовтня заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Лише уявіть, ви заходити у харчову крамницю зі своїми дітьми, думаєте, що приготувати на вечерю? І раптом бачите вибух, повсюди тіла... Ось що відбувається в Україні щодня. Ось чому ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні, щоб допомогти мужнім українцям боротися за свою свободу, боротися за свою демократію", – заявила речниця Білого дому.
Жан-П'єр додала, що зараз Сполучені Штати готують новий пакет допомоги, який включає "зброю та обладнання для боротьби", яку веде Україна. США і надалі будуть допомагати Україні, але ресурси для цього обмежені, пояснила речниця Білого дому. Тому сподівається, що Конгрес схвалить виділення більше грошей для Києва.
"Потрібно, щоб Конгрес дотримав своєї обіцянки, яку він дав українцям, щодо продовження двопартійної підтримки. Ми бачимо, що в обох палатах є більшість на користь підтримки", – заявила Жан-П'єр.
Вона також процитувала експертів, які пояснюють чому США повинні підтримувати Україну.
"Якщо ми залишимо народ України, для Росії це буде успіх. Це надішле жахливий сигнал та підбадьорить диктаторів і агресорів у всьому світі, які, можливо, захочуть захопити інші країни. Це залучить Сполучені Штати і створить набагато більше проблем у всьому світі", – підсумувала речниця Білого дому.
Як повідомляв Голос Америки, на початку тижня у Пентагоні заявили, що можуть передати Україні зброї ще на 5,4 мільярда доларів. Таку суму можуть використати в рамках програми президентських повноважень (PDA), за якою озброєння постачають із власних складів США. На скільки саме пакетів допомоги цієї суми вистачить невідомо.
У проєкті короткотермінового бюджету США на 45 днів передбачалось виділення Україні додаткових 6 мільярдів доларів. Та зрештою наприкінці минулого тижня Конгрес США схвалив бюджет без допомоги Києву.
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