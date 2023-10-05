Українську війну перетворили на «політичний футбол». Оглядачі у ЗМІ про допомогу Україні на тлі політичної кризи у США

На фоні політичної кризи у Конгресі США американські ЗМІ публікують яскраві висловлювання військових, економістів та політичних оглядачів.

Так, у виданні Hill з'явилася публікація про перетворення української війни на “політичний футбол”, а Wall Street Journal пише, що блокуючи додаткову допомогу на зброю Україні у Палаті представників США, законодавці-республіканці демонструють “видовищну вправу з мазохізму”.

"Конгрес обрав легке й неправильне, а не важке і правильне"

“Поки Україна бореться за своє національне виживання, минулого тижня Конгрес обрав легке й неправильне (рішення), а не важке і правильне”, – стверджують автори коментаря на сторінках вашингтонського видання Hill.

Джонатан Світ, полковник армії у відставці та офіцер військової розвідки з 30-річним стажем та Марк Тот економіст і підприємець, ексочільник Всесвітнього торгового центру в Сент-Луїсі вважають, що ситуація всередині США є “золотою жилою” для президента РФ Володимира Путіна та кремлівської пропагандистської машини.

А попри заяви лідерів республіканської і демократичної більшості у Сенаті про підтримку, вилучення пункту про допомоги України із тимчасового бюджету США вже “завдало шкоди”.

Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США.

“Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США. Свідомо чи ні, російська дезінформація увійшла в американський політичний наратив і дискурс”, – пише Hill.

А заморожування фінансування України, навіть тимчасове, надсилає неправильне повідомлення союзникам по НАТО та у Тихому океані — Тайваню та Південній Кореї.

У Вашингтоні немає єдності, застерігають Світ і Тот, а війна в Україні, стверджують вони, політизована.

"Республіканський мазохізм": Ворожість до України завдає шкоди американському виробництву зброї

Тим часом редакційна стаття від Wall Street Journal “Республіканці проти зброї США” стверджує, що стримуючи постачання зброї Україні, вони також обмежують озброєння самих США.

“Ворожість Республіканської партії до України завдає шкоди американському виробництву зброї”, – стверджують автори редакційного коментаря.

“Відсторонення спікера Палати представників Кевіна Маккарті у вівторок було дивовижною вправою республіканського мазохізму, і деякі члени партії все більше плутаються щодо національної оборони. Зокрема, відколи республіканці виступають проти зміцнення запасів зброї в США?”, – запитують автори.

Вони також наголошують на невідповідності заяв республіканців одна одній: ті часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.

Республіканці часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.

Адже саме це зокрема і передбачає так звана “додаткова допомога Україні”.

“Війна в Україні показала, що Сполученим Штатам потрібні більш глибокі резерви в усьому, від артилерії до далекобійного вогню. І це стратегічний подарунок — засвоїти цей урок до того, як війська США будуть гинути у війні”, – пише WSJ.

Видання наголошує: “чим більше зброї може виробляти Америка, тим більше сі цзіньпінам доведеться довго і наполегливо думати про те, щоб спровокувати США”.

У менш поляризовані часи, впевнені автори редакційної колонки WSJ, республіканці “скористалися б проханням Байдена розширити військову міць США, а не тримали б у заручниках обладнання та боєприпаси”.

Президент США мусить пояснити американцям, що насправді входить у допомогу Україні і чому це важливо для них самих

Автори обох згаданих публікацій звинувачують адміністрацію президента США у недостатньому інформуванню американців про те, на що насправді витрачаються гроші під загальною назвою “допомога Україні”.

Голос Америки вже цитував й інших експертів, які пояснюють: насправді значна частина цих асигнувань йде на озброєння самих Штатів та нові робочі місця усередині країни.

“Неспроможність адміністрації Байдена пояснити громадськості, чому підтримка України відповідає інтересам національної безпеки Америки, дозволила крайньолівим і ультраправим наводити аргументи проти продовження фінансування війни, по суті створюючи основу для політизації (питання) України”, – пише Hill.

WSJ, своєю чергою, додає: “Гроші, призначені для України, пов’язані зі здатністю Америки захищати себе, навіть якщо Байден не зміг пояснити це громадськості”.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.

“Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”

Коли Захід втратить інтерес, а Україна вичерпає свої ресурси, президент Путін “програє наземну війну, але виграє інформаційну війну через агресивну дезінформаційну кампанію, якій США не змогли ефективно протистояти”, – застерігає Hill.

“Навіщо США прибирати ногу з газу зараз, коли перемога близька?”, – вважають Світ і Тот та нагадують: важку роботу виконує Україна, адже “у цій війні не загинув жоден солдат США чи НАТО”. “Наша вартість вимірюється в доларах, а не в життях американців. Однак це може змінитися, якщо Путіну дадуть простір”, – затсерігають вони.

Експерти наголошують на необхідності продовження підтримки України з американського боку: “Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”.