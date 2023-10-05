Актуально
Українську війну перетворили на «політичний футбол». Оглядачі у ЗМІ про допомогу Україні на тлі політичної кризи у США
На фоні політичної кризи у Конгресі США американські ЗМІ публікують яскраві висловлювання військових, економістів та політичних оглядачів.
Так, у виданні Hill з'явилася публікація про перетворення української війни на “політичний футбол”, а Wall Street Journal пише, що блокуючи додаткову допомогу на зброю Україні у Палаті представників США, законодавці-республіканці демонструють “видовищну вправу з мазохізму”.
"Конгрес обрав легке й неправильне, а не важке і правильне"
“Поки Україна бореться за своє національне виживання, минулого тижня Конгрес обрав легке й неправильне (рішення), а не важке і правильне”, – стверджують автори коментаря на сторінках вашингтонського видання Hill.
Джонатан Світ, полковник армії у відставці та офіцер військової розвідки з 30-річним стажем та Марк Тот економіст і підприємець, ексочільник Всесвітнього торгового центру в Сент-Луїсі вважають, що ситуація всередині США є “золотою жилою” для президента РФ Володимира Путіна та кремлівської пропагандистської машини.
А попри заяви лідерів республіканської і демократичної більшості у Сенаті про підтримку, вилучення пункту про допомоги України із тимчасового бюджету США вже “завдало шкоди”.
Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США.Оглядачі у Hill
“Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США. Свідомо чи ні, російська дезінформація увійшла в американський політичний наратив і дискурс”, – пише Hill.
А заморожування фінансування України, навіть тимчасове, надсилає неправильне повідомлення союзникам по НАТО та у Тихому океані — Тайваню та Південній Кореї.
У Вашингтоні немає єдності, застерігають Світ і Тот, а війна в Україні, стверджують вони, політизована.
"Республіканський мазохізм": Ворожість до України завдає шкоди американському виробництву зброї
Тим часом редакційна стаття від Wall Street Journal “Республіканці проти зброї США” стверджує, що стримуючи постачання зброї Україні, вони також обмежують озброєння самих США.
“Ворожість Республіканської партії до України завдає шкоди американському виробництву зброї”, – стверджують автори редакційного коментаря.
“Відсторонення спікера Палати представників Кевіна Маккарті у вівторок було дивовижною вправою республіканського мазохізму, і деякі члени партії все більше плутаються щодо національної оборони. Зокрема, відколи республіканці виступають проти зміцнення запасів зброї в США?”, – запитують автори.
Вони також наголошують на невідповідності заяв республіканців одна одній: ті часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.
Республіканці часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.The Wall Street Journal
Адже саме це зокрема і передбачає так звана “додаткова допомога Україні”.
“Війна в Україні показала, що Сполученим Штатам потрібні більш глибокі резерви в усьому, від артилерії до далекобійного вогню. І це стратегічний подарунок — засвоїти цей урок до того, як війська США будуть гинути у війні”, – пише WSJ.
Видання наголошує: “чим більше зброї може виробляти Америка, тим більше сі цзіньпінам доведеться довго і наполегливо думати про те, щоб спровокувати США”.
У менш поляризовані часи, впевнені автори редакційної колонки WSJ, республіканці “скористалися б проханням Байдена розширити військову міць США, а не тримали б у заручниках обладнання та боєприпаси”.
Президент США мусить пояснити американцям, що насправді входить у допомогу Україні і чому це важливо для них самих
Автори обох згаданих публікацій звинувачують адміністрацію президента США у недостатньому інформуванню американців про те, на що насправді витрачаються гроші під загальною назвою “допомога Україні”.
Голос Америки вже цитував й інших експертів, які пояснюють: насправді значна частина цих асигнувань йде на озброєння самих Штатів та нові робочі місця усередині країни.
“Неспроможність адміністрації Байдена пояснити громадськості, чому підтримка України відповідає інтересам національної безпеки Америки, дозволила крайньолівим і ультраправим наводити аргументи проти продовження фінансування війни, по суті створюючи основу для політизації (питання) України”, – пише Hill.
WSJ, своєю чергою, додає: “Гроші, призначені для України, пов’язані зі здатністю Америки захищати себе, навіть якщо Байден не зміг пояснити це громадськості”.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.
“Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”
Коли Захід втратить інтерес, а Україна вичерпає свої ресурси, президент Путін “програє наземну війну, але виграє інформаційну війну через агресивну дезінформаційну кампанію, якій США не змогли ефективно протистояти”, – застерігає Hill.
“Навіщо США прибирати ногу з газу зараз, коли перемога близька?”, – вважають Світ і Тот та нагадують: важку роботу виконує Україна, адже “у цій війні не загинув жоден солдат США чи НАТО”. “Наша вартість вимірюється в доларах, а не в життях американців. Однак це може змінитися, якщо Путіну дадуть простір”, – затсерігають вони.
Експерти наголошують на необхідності продовження підтримки України з американського боку: “Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”.
Всі новини дня
- Голос Америки
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. Відео
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. “Ось що відбувається в Україні щодня.
- Голос Америки
Громадська підтримка надсилання зброї в Україну знижується, але далі є значною. Останні соцопитування
Громадська підтримка у США щодо озброєння та іншої допомоги Україні знижується, хоч і далі залишається на високому рівні, засвідчили одразу кілька соціологічних центрів, які опублікували результати опитувань громадської думки в США щодо підтримки України.
Питання про продовження економічної та військової допомоги Україні є одним із найбільш гарячих питань під час суперечок щодо бюджету на Капітолійському пагорбі.
Це сталося частково через те, що всередині Республіканської партії зростають розбіжності Сполученими Штатами України. Частина крайньоправих республіканців заприсяглася протистояти будь-яким тимчасовим заходам чи законопроєктам, які виділяють додаткове фінансування Києву.
Американці все ще готові допомагати Україні, але, аналізуючи результати опитувань, експерти застерігають: рівень підтримки знижується, міжпартійний розкол щодо неї – зростає.
Reuters/Ipsos: 41% американців за надання зброї Україні, 35% проти
Онлайн опитування від Reuters/Ipsos засвідчило, що громадська підтримка у США щодо озброєння України знижується.
Упродовж двох днів було опитано американців обох основних політичних партій, а зниження підтримки організатори опитування назвали “сигналом попередження для Києва”.
Дводенне опитування, яке завершилося в середу, 4 жовтня, продемонструвало, що 41% респондентів погоджуються з тим, щоб Вашингтон надавав зброю Україні. Натомість 35% не погоджуються з цим, а решта не впевнені.
У травні аналітичне опитування засвідчувало 46% підтримки надання зброї та лише 29% були проти (решта – не знали, як відповісти на питання).
“Зменшення підтримки негативно впливає на рішення Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги”, – прокоментувала опитування Reuters Елізабет Гоффман, директорка із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Близько 52% прихильників демократів і 35% з-поміж республіканців підтримали озброєння України з боку США.Reuters/Ipsos
Вона також наголосила, що потрібен більш ефективний “обмін повідомленнями”, зокрема, щоб дати можливість американцям зрозуміти, що значна частина грошей, виділених Україні, залишається в Сполучених Штатах, зокрема на робочих місцях в американських виробників зброї.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.
Щодо розподілу думок між прихильниками різних партій, то, згідно з опитуванням, близько 52% демократів підтримали озброєння України (порівняно з 61% у травні). Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва змінилася з 39% у травні до 35% у жовтні.
Близько 34% демократів в опитуванні погодилися з твердженням, що “проблеми України – не наша справа, і ми не повинні втручатися”, порівняно з 56% республіканців.
Chicago Council on Global Affairs: 6 із 10 американців продовжують підтримувати надання допомоги Україні
Інше опитування – від Чиказької ради з глобальних справ – демонструє: шість із десяти респондентів продовжують підтримувати надання економічної допомоги та надсилання додаткової зброї українському уряду. Це дещо менше, ніж рік тому.
“Американська громадська підтримка допомоги Україні зменшилася, але все ще є значною”, – підсумували організатори опитування, публікуючи його результати у середу, 4 жовтня.
Опитування, проведене 7-18 вересня, свідчить, що більшість американців (53%) вважають виправданою раніше надану допомогу та підтримують надання економічної допомоги (61%) Україні та надсилання додаткової зброї та військових поставок українському уряду (63%), що трохи менше, ніж рік тому.
Хоча багато республіканців вважають, що Сполучені Штати повинні спонукати Київ до переговорів з Росією про припинення війни, половина з них все ще підтримує продовження фінансової та військової допомоги Україні.
Як і в листопаді 2022 року, близько половини населення – 47% – вважають, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”, навіть якщо це означає підвищення цін всередині США. Інша частина людей вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію – 49%, серед них більшість республіканців (66%).
49% опитаних американців вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію.
Але у відповідь на окреме запитання, в якому прямо не згадуються витрати домогосподарств США, майже 6 із 10 американців кажуть, що Сполучені Штати повинні продовжувати постачати зброю та військові постачання Україні, доки вона не поверне всю свою територію – 57%.
4 з 10 вважають за краще заохочувати Україну до переговорів з Росією, щоб припинити війну, навіть якщо це призведе до того, що Росія збереже захоплену територію – 39% загалом.
Незначна більшість підтримує відправку винищувачів F-16 до Києва – 55%.
Більшість (61%) загалом виступає проти надсилання касетних боєприпасів, можливо тому, що формулювання запитання показує, що кілька союзників по НАТО заборонили їх, пишуть у Чиказькій раді з глобальних справ.
Щодо причин для ослаблення бажання підтримати Україну називають кілька факторів:
- зниження інтересу до новин про війну,
- зменшення відчуття загрози з боку Росії,
- бажання, щоб європейці взяли на себе більшу роль,
- зниження популярності президента України Володимира Зеленського та
- зростання відчуття, що Україна не змогла отримати перевагу.
Якби конфлікт поширився й Росія напала на союзника по НАТО, переважна більшість американців підтримали б участь американських військ у захисті. У відповідь на два гіпотетичні сценарії, представлені респондентам, приблизно 6 із 10 заявили, що підтримали б направлення американських солдатів до Латвії, Литви чи Естонії (57%) і Німеччини (64%) у разі нападу Росії.
Лише 14% американців вірять, що війна завершиться протягом року. Решта готові до більш тривалого періоду, 15% припускають, що війна триватиме ще щонайменше п’ять років.
Інтерес до новин про ситуацію між Росією та Україною впав до 68%, порівняно з 84% у березні 2022 року. Як і рейтинг президент України Зеленського – до 66% проти 81% у березні 2022 року.
Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями.
“Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями”, – підсумовують організатори опитування.
Окрім партійного поділу щодо підтримки України, існує також різкий розкол у підтримці України на основі освіти.
Видання Wall Street Journal, аналізуючи опитування Чиказької ради, звертає увагу, 75% випускників коледжів підтримують надсилання озброєння в Україну, порівняно з 53% тих, хто має середню або меншу освіту. Серед людей з вищою освітою цифра становить 60%.
ABC News/Washington Post: 4 з 10 критикують допомогу США Україні
У результатах останніх опитувань Post-ABC, Quinnipiac University та Fox News йдеться, що від 34 до 41 відсотка американців сказали, що “Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні”.
41% вважають, що Сполучені Штати “роблять надто багато для підтримки України” – порівняно з 33% у лютому та 14% у квітні 2022 року, пише ABC News.
50%, вважають, що Сполучені Штати роблять “достатньо або надто мало” – порівняно з 60% сім місяців тому і 73% у перші місяці війни.
Опитування, проведене для ABC компанією Langer Research Associates, виявило, що цьогорічна зміна є переважно ідеологічною: критика рівня підтримки зросла на 13 пунктів з лютого серед консерваторів, без статистично значущих змін серед поміркованих чи лібералів.
Критика рівня допомоги загалом є значно вищою серед людей, які негативно оцінюють економіку або кажуть, що під час президентства Байдена погіршилося їхнє фінансове становище.
Це також на 12 пунктів вище серед чоловіків, ніж жінок, і на 10 пунктів вище серед людей, які не мають чотирирічної вищої освіти, порівняно з випускниками коледжу.
Принцеса Уельська відвідала центр, що надає допомогу біженцям з України. Відео
Принцеса Уельська відвідала громадський центр, що надає допомогу біженцям з України. Дивіться, як це було.
- Голос Америки
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш засудив напад на Харківщині, де загинуло щонайменше 50 осіб
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш рішуче засуджує сьогоднішній напад у селі в Куп’янському районі Харківської області України, у результаті якого, загинуло щонайменше 49 людей і ще кілька отримали поранення, повідомляє пресслужба Генсека ООН.
"Напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом і мають бути негайно припинені. Генеральний секретар висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - мовиться у заяві прессекретаря Ґуттеріша.
Президент Володимир Зеленський закликав «припинити російський терор» після обстрілу на Харківщині.
«Треба припинити російський терор. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, є злочинцями. Усі, хто продовжує підтримувати Росію, підтримують зло», – написав Зеленський у своїх соціальних мережах.
У результаті влучення ракети у крамницю в селі Гроза, що є приблизно в 37 км на південний захід від лінії фронту в Харківській області, за словами офіційних осіб, загинуло щонайменше 50 людей, включно з 6-річним хлопчиком.
"Ці та подібні теракти потрібні Росії лише з однієї причини: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру і кожній нації, які підтримують нас на захисті життя!" - заявив Зеленський.
Перебуваючи в Іспанії на зустрічі з європейськими лідерами, Зеленський сказав, що вони шукають можливості зміцнити протиповітряну оборону України, підсилення українських військ та "захисту нашої країни від терору".
Українські офіційні особи заявили, що російський удар по сільській крамниці, що була також і кав'ярнею, на північному сході України в Харківській області вбив у четвер десятки людей. Це був одним із найбільш смертоносних нападів на мирних жителів за останні місяці.
Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерело в іспанському уряді в четвер, що Іспанія запропонувала Україні ще шість систем протиповітряної оборони HAWK для захисту експорту зерна та критичної інфраструктури від нападів Росії.
Як наголошує Reuters, за повідомленням Міноборони, Іспанія раніше відправила до Києва шість пускових установок американського виробництва HAWK. Як повідомило те саме джерело раніше, іспанська армія також навчатиме українських військових користуватися цими системами новин, а також надаватиме більше обладнання для розмінування.
Дивіться також:
Форум